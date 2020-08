Madrid señala que el plan de 'vuelta al cole' se parecerá al escenario dos de semipresencialidad

Publicada el 21/08/2020 a las 12:04 Actualizada el 21/08/2020 a las 12:25

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha avanzado este viernes que el plan de vuelta al colegio que presentará el próximo martes el Gobierno regional se parecerá al escenario dos de semipresencialidad, de los cuatro que recogen las instrucciones de inicio de curso comunicadas el 9 de julio a los centros educativos.

"Podemos parecernos al escenarios dos", ha afirmado en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, donde ha señalado la necesidad de "ser fieles" con los escenarios previstos, porque los centros ya se han adaptado o tiene pensado cómo adaptarse a ellos.

"No hay que hacer grandes variaciones, simplemente, partiendo de esos escenarios, hay que adaptarnos a la situación actual, y si hay que hacer mejoras, pues se hacen mejoras, y si hay que poner más medios encima de la mesa, pues se ponen más medios encima de la mesa", ha apostillado.

Dicho escenario contempla grupos burbuja adaptados a los criterios de 20 alumnos por aula o distancia de 1,5 entre los alumnos para Educación Infantil y Primaria, y clases semipresenciales para Secundaria y Bachillerato, garantizando presencialidad entre 1/3 y 1/2 del horario semanal para todos los estudiantes.

Por otro lado, Ossorio ha dicho que la Consejería de Sanidad está elaborando un protocolo sobre qué medidas se van a tomar, como el cierre de clases, cuando haya algún positivo entre los alumnos y los docentes, que se presentará el martes.

Ossorio ha admitido que no se puede descartar un nuevo cierre de los centros escolares ante un nuevo confinamiento, y ha indicado que de hecho "está contemplada esa posibilidad", aunque no la deseen "en absoluto", en los cuatro escenarios previstos.

En cuanto a las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, sobre que no contempla otro escenario que la presencialidad para la vuelta al colegio, y las del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sobre que no se plantearía una vuelta "100%" presencial con los datos epidemiológicos actuales, Ossorio ha afirmado en otra entrevista en EsRadio que "son compatibles ambas declaraciones".

Tras señalar que él seguirá "estrictamente lo que diga el consejero de Sanidad", ha considerado que Aguado "ha expresado un deseo" que también es el suyo, así como el de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y "de todos".

Considera "política" la huelga del profesorado

Ossorio ha insistido en que la huelga de profesorado anunciada para los días de inicio de curso de los diferentes niveles educativos no universitarios es una huelga "política", y ha rechazado la acusación de "inacción", recordando que el 9 de julio hicieron llegar a los centros las instrucciones para el inicio de curso.

Tras recordar que la huelga solo se ha anunciado en la Comunidad de Madrid, ha subrayado que "hay comunidades autónomas del PSOE que no han previsto escenarios", y que la Conferencia de Presidentes monográfica sobre educación se plantea para la última semana de agosto o la primera de septiembre.

A su juicio, los sindicatos han actuado de forma "muy burda, muy torpe, se les ha notado demasiado", y ha recordado que el Gobierno regional, entre otras medidas, ha anunciado la contratación de hasta 8.500 docentes y que se han cambiado los contratos de limpieza para adaptarlos a la situación.

En cuanto a la demanda de un sanitario por centro, ha dicho que, con 450 profesionales de enfermería, Madrid está "muy por delante de las demás comunidades autónomas", y ha reiterado que es "imposible" conseguir un profesional para cada uno de los centros, y que se van a contratar más, "pero que no pidan imposibles porque ellos saben que es imposible".

Además, ha apuntado que las autoridades sanitarias dictan unas recomendaciones en materia de salud pública y "las tienen que seguir los docentes, los directores de los centros, los directores de las fábricas, los directores de los supermercados...", para agregar que "no hay que ser médicos para cumplirlas".

En cuanto a los padres que piden no tener que llevar a sus hijos al colegio si no consideran que se den las condiciones de seguridad suficientes, Ossorio ha recordado que "la educación es obligatoria en muchas etapas, no es una decisión del padre que el niño vaya o no; tiene que ir".

No obstante, ha agregado que, aunque hay unos protocolos de abstención que contemplan sanciones, se "tendría en cuenta" la situación de pandemia y que "hay mucho miedo, mucha incertidumbre".

"Yo les invitaría a los padres a llevar a los alumnos a los centros educativos", ha agregado, al tiempo que ha señalado que los niños "padecen menos la enfermedad" y que las administraciones van a tomar "todas las medidas posibles".

Ossorio ha recordado que se va a realizar un estudio serológico entre alumnos y docentes y pruebas a todos los alumnos de Educación Especial, al tiempo que ha apuntado que también son importantes las pruebas en Educación Infantil de cero a tres años, medidas que se están diseñando con Sanidad.

"El señor Simón, que debía ser un científico, es un político"

Por otro lado, al respecto de los comentarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre la situación de Madrid, ha señalado que "el señor Simón, que debía ser un científico, es un político".

Asimismo, ha criticado una "persecución atroz" a la Comunidad de Madrid, mientras el Gobierno de la nación ha dado una imagen "penosa" en evitar la pandemia y la crisis económica.