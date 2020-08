Ayuso lamenta ahora la "dejación de funciones de Sánchez" tras meses defendiendo su autonomía para oponerse al Estado de Alarma

Publicada el 22/08/2020 a las 12:08 Actualizada el 22/08/2020 a las 12:43

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado este sábado la decisión de un juzgado de no ratificar las nuevas restricciones de su Ejecutivo con la "dejación de funciones" del Gobierno central, informa Europa Press.

"Ya advertí el pasado día 15, y en numerosas ocasiones, que necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no", ha deslizado la líder regional en sus redes sociales, donde ha añadido que "la dejación de funciones expande la pandemia".

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto en varias ocasiones a las prórrogas del Estado de Alarma propuestas por el Gobierno central para gestionar la pandemia de manera centralizada. La última, en junio. "Que el resto de las comunidades gestionemos la pandemia con autonomía, algo que ahora mismo no tenemos", reivindicó en junio en Telemadrid. "Nos tienen rehenes y amordazados. Está habiendo un recorte de libertades. Se está intentando minar el diseño constitucional por la puerta de atrás, la unidad de España. Y sobre todo la igualdad ante la ley y la justicia", declaró en mayo.



El punto álgido de la confrontación entre el Gobierno autonómico y el central se dio cuando el ministerio que dirige Salvador Illa negó que Madrid pudiera pasar a fase 1. "No pueden estar vendiendo la Sanidad de Madrid como la están poniendo, como si fuéramos tercermundistas y no estuviéramos preparados, cuando hemos sorprendido al mundo con nuestra capacidad sanitaria. Madrid puede pasar de fase". El Ejecutivo de Sánchez consideró que la estrategia de vigilancia epidemiológica no estaba lo suficientemente detallada. Sin embargo, la Comunidad, con algunas semanas de retraso, acabó pasando todas las etapas y desembarcando en la "nueva normalidad", en la que la gestión recae en las autonomías.



Meses después, Madrid cuenta con transmisión comunitaria en el sur, con datos de casos creciendo prácticamente de manera exponencial, con un número de rastreadores muy inferior al que recomiendan todos los expertos en Salud Pública y los organismos internacionales (pese a sus promesas al Gobierno durante el desconfinamiento), con una detección de asintomáticos muy pobre, con estrategias de muestreo que no se adecúan a lo que recomiendan los médicos y con una Atención Primaria desbordada e infradotada.