Publicada el 22/08/2020 a las 16:14 Actualizada el 22/08/2020 a las 19:15

A las 18.30 horas de este sábado, 22 de agosto, la situación de la pandemia las comunidades que han facilitado nueva información es la siguiente:

Andalucía

Andalucía ha registrado este sábado dos muertes por coronavirus y un incremento de 647 nuevos casos de covid-19 confirmados por PCR, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 31 nuevos hospitalizados y seis pacientes más en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En cuanto al incremento de casos por PCR, la provincia que ha sumado mayor número de positivos ha sido Málaga con 171 casos, seguida de Almería con 164, Sevilla con 91, Cádiz con 61, Granada con 59, Córdoba con 57, Jaén con 31 y Huelva 13.

Se han sumado este sábado 31 nuevos hospitalizados y de ellos 13 han ingresado en hospitales de Málaga, seis en Almería, cuatro Cádiz, dos en Sevilla, dos en Granada, dos en Jaén y uno en Córdoba y otro en Huelva. En estos momentos 248 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 37 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asturias

La Consejería de Salud ha confirmado 31 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas en Asturias. De ellos, 17 son contactos estrechos de casos conocidos.

Salud ha recordado que las personas que aguardan el resultado de una PCR sea por sospecha de caso o por estudio de contactos estrechos deben permanecer en su domicilio y restringir su vida social. Asimismo, se insiste en que es "fundamental" que todas aquellas personas que sean consideradas contactos estrechos "cumplan rigurosamente la cuarentena tal como se les haya informado por parte de Salud Pública". "El incumplimiento de estas medidas de cuarentena puede suponer un riego para la salud personal y poblacional", recuerdan.

Cataluña

Cataluña ha registrado hasta este sábado 119.379 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.282 más que en el recuento del viernes, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos totales asciende a 12.938, 16 más que los registrados el viernes: 7.121 en hospital o centro sociosanitario, 4.128 en residencia, 819 en domicilio y 870 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 631, lo que supone una reducción de 35 respecto al viernes. Un total de 131 pacientes se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los mismos que en el balance anterior. La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el viernes alcanzaba un nivel de 158,43, y 24 horas después está en 163,08.

Euskadi

Los nuevos positivos detectados en Euskadi por coronavirus han descendido hasta los 593 en las últimas 24 horas, tras alcanzar ayer el máximo de contagios durante la pandemia, 724. Por territorios, en Vizcaya y Guipúzcoa bajan los nuevos afectados, pero no en Álava, en el que se han detectados dos más, según ha informado este sábado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

A lo largo del día de ayer, se hicieron 6.579 pruebas PCR, de las que 593 resultaron positivos. En territorio vizcaíno es donde más nuevos contagios se han registrado, un total de 348, lo que supone 83 menos que el día anterior.

En cuanto a Guipúzcoa, ha habido 113 casos más, 25 menos que en la jornada precedente, cuando la cifra se situó en 138. El único territorio en el que ha aumentado el número de nuevos contagios es Álava, donde se ha pasado de 124 a 126, es decir, dos más.

Extremadura

Una mujer de 86 años ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva con covid-19 ha fallecido, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales de la pandemia en la comunidad autónoma a 526 personas, según los datos actualizados de la Dirección General de Salud Pública, que ha notificado dos nuevos brotes, uno en Mérida y otro en Torrejoncillo, y 90 positivos más confirmados por PCR en las últimas 24 horas.

Asimismo, se han detectado 399 casos sospechosos y se han descartado 313, mientras que 28 personas se encuentran ingresadas en los hospitales extremeños, cuatro de ellas en UCI, y se han dado cinco altas, lo que eleva a 4.818 los pacientes curados.

Galicia

El número de casos activos de covid-19 en Galicia superó este sábado la cifra de 2.000, tras sumarse 153 y situarse la cifra en 2.148, de acuerdo con los datos del Servizo Galego de Saúde, que muestran que el área sanitaria de A Coruña-Cee sigue siendo la más afectada, con 1.167 contagiados en la actualidad, más de la mitad del total.

Todas las áreas sanitarias, salvo la de Vigo, con un caso activo menos que el viernes y 143 en total, crecen en el número de personas actualmente infectadas con el coronavirus. En A Coruña figuran 53 casos más que hace 24 horas, mientras que Santiago registró el segundo mayor ascenso, al pasar de 130 a 172 —42 más—.

En Lugo, que tiene 278 casos activos, el incremento es de 24; mientras que en Ourense el total es ya de 198 —19 más que el viernes—; en Ferrol son 97 —ocho más— y en Pontevedra, el área con una cifra más baja, son 96 —11 más—.

Además, de acuerdo con los datos de la Consellería de Sanidade, hay 11.815 personas que se han curado hasta ahora en la Comunidad, cifra que supera en 78 a la del viernes, mientras que los muertos son 631, tras el fallecimiento de tres ancianos en el área de A Coruña —dos mujeres que estaban ingresadas en el hospital y uno en la residencia Orpea de Culleredo—.

Madrid

El viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, Antonio Zapatero, ha alertado este sábado de que el número de positivos en covid y sus contactos que se saltan al cuarentena aumenta "cada semana".

"Nos consta y nos llega a partir de PA que en el seguimiento de casos positivos y contactos o bien no se ha realizado el aislamiento o no se ha realizado la cuarentena como corresponde", ha señalado durante su visita a Móstoles, donde se están realizando hoy PCR aleatorias a población entre 15 y 49 años. Así, ha señalado que para hacer frente a esta circunstancia se está trabajando en "hacer autos" para que un juez determine el "seguimiento por autoridad policial" de estas personas que no cumplen su aislamiento.

La Comunidad de Madrid ha detectado en algunas residencias de la región presencia de anticuerpos contra el covid en tasas de hasta el 80% de los ancianos.

Murcia

El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis asciende a 6.130 casos, de los que 4.424 han sido acreditados mediante PCR (1.144 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este viernes a las 23.59 horas. Además, hay que lamentar el fallecimiento de una mujer de 97 años el día de hoy, lo que eleva a 156 el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

De los 144 nuevos positivos, 58 se han registrado en Lorca; 34 en Murcia; 13 en Totana; 10 en Cartagena; 5 en Fuente Álamo; 3 en San Javier; y 3 en Puerto Lumbreras. El resto son casos localizados en otros municipios de la Región.

Navarra

Navarra registró este viernes 153 nuevos casos positivos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar 1.721 pruebas PCR.

Pamplona y su Comarca sigue siendo la zona con más peso, seguida de Tudela —que sigue con alta incidencia— y Estella, área que se consolida con porcentajes superiores a la media de julio. Por edades, el tramo 15-29 años vuelve a ser el mayoritario. No se registró ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunidad foral y hubo 2 nuevas hospitalizaciones.