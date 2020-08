El Partido Republicano nomina a Trump como candidato presidencial y este arremete contra las televisiones, incluida la Fox

El Partido Republicano ha formalizado este lunes la nominación de Donald Trump como candidato presidencial para las elecciones del 3 de noviembre en el primer día de una Convención Nacional Republicana, según informa Europa Press.

Los delegados republicanos reunidos en Charlotte, Carolina del Norte, han votado de uno en uno y a viva voz para ratificar a Trump como candidato a la reelección.

"La opción nunca había estado tan clara como en estas elecciones y lo que nos jugamos nunca había sido tanto", ha afirmado el vicepresidente Mike Pence, que ha insinuado que Trump podría aparecer este lunes en persona en la convención.

La presencia de Trump no está confirmada en una convención muy mermada por el riesgo de contagios por el coronavirus. El presidente se ha dedicado a criticar a través de Twitter la retransmisión de cadenas consideradas hostiles por él como la CNN o NBC, aunque también ha tenido unas palabras para Fox News, en principio más afín.

"Es increíble que la CNN y la MSNBC no retransmitan la votación. ¡Noticias falsas! Es con esto con lo que el Partido Republicano tiene que lidiar. Además me hubiese gustado escuchar las declaraciones de los delegados de los estados en vez de a los presentadores de Fox News. ¡Ridículo!", ha afirmado Trump.

Incredible that @CNN & MSDNC aren’t covering the Roll Call of States. Fake News! This is what the Republican Party is up against. Also, I’d like to hear the remarks of the Delegates from individual States, rather than @FoxNews anchors. Ridiculous!