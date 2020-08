La esperanza de vida se redujo en casi dos años en la Comunidad de Madrid durante la pandemia

Publicada el 25/08/2020 a las 06:00

Un estudio publicado en Journal of Public Healt, titulado Impact of the COVID-19 pandemic on life expectancy in Madrid, determina que la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid –la región más afectada en la primera ola de coronavirus, y que vuelve a registrar un repunte de casos– se redujo en casi dos años durante el pico de la pandemia.

A través de un análisis de los datos ofrecidos por el Sistema de Vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo) entre el 9 de marzo y el 10 de mayo, los resultados de los investigadores sugieren un descenso de la esperanza de vida de 1,9 años en las mujeres y 1,6 años en hombres, en contraste con el incremento estimado a partir de los datos de 2018 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Un retroceso que sitúa la esperanza de vida en niveles de 2009.

El estudio concluye que esta cifra puede variar en un futuro, y bien aumentar si se produce un colapso del sistema sanitario en los siguientes meses –el doctor Fernando Simón ha advertido en las últimas semanas de cierta presión en los centros hospitalarios madrileños, si bien no hay un riesgo a corto plaza de saturación–, aunque también puede disminuir si este exceso de mortalidad solo se concentra en la primera oleada al haber afectado ya a gran parte de la población vulnerable. "En conclusión, hemos demostrado que la pandemia del covid-19 tiene el potencial de afectar gravemente la esperanza de vida anual en Madrid", determina la investigación.

Si bien la baja mortalidad registrada en los últimos meses apuntaría en esa dirección, las cifras de fallecidos se han disparado en las últimas semanas, siendo la Comunidad de Madrid el territorio que registra más muertos. El Ministerio de Sanidad registraba el 21 de agosto 125 muertos por coronavirus en la última semana, de los cuales 42 pertenecían a la Comunidad de Madrid, situándola a la cabeza en el número total de fallecidos –8.537, seguida de Cataluña con 5.724 muertes. La comunidad también se sitúa a la cabeza en el número de casos. De los 3.650 nuevos positivos diagnosticados el día previo, Madrid notificaba 1.119. Y es que el director del CCAES advertía el pasado 20 de agosto que Madrid registra el 30% de los casos nacionales y ya era"el centro de la diana".

