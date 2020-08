Celaá defiende la presencialidad y el uso generalizado de la mascarilla a partir de los seis años para la vuelta a las aulas

Publicada el 26/08/2020 a las 10:28 Actualizada el 26/08/2020 a las 11:00

"La escuela es insustituible. La apertura de la escuela es innegociable". La ministra de Educación, Isabel Celaá, habla en términos tajantes sobre las condiciones de la vuelta a las aulas. Es "importantísimo", a su juicio, que los estudiantes puedan retomar el curso escolar, y su intención es mantener el modelo de presencialidad absoluta, aunque matiza que, si deben priorizar, lo harán para los alumnos de infantil y primaria.

Así ha explicado Celaá en una entrevista para la Cadena Ser este miércoles sus objetivos sobre el comienzo del curso, que tendrá diferentes fechas de inicio a lo largo del mes de septiembre. La ministra comparecerá este jueves en el Congreso tras una reunión con los consejeros de Educación de cada comunidad autónoma y los ministros de Sanidad y Política Territorial.

Por ahora, su visión sobre el asunto pasa por garantizar la presencialidad para liberar a los padres de la "incertidumbre" que pesa sobre el cuidado de los más pequeños si no están en el colegio. Para ello, ha señalado que "hay dos documentos importantes de base. Uno de vuelta a clase con 14 puntos que sigue vigente. Y otro, elaborado con Sanidad sobre prevención e higiene que también sigue vigente".

El siguiente paso, dice, es "ajustar" cuestiones específicas, como el uso “más o menos generalizado” de la mascarilla a partir de los seis años, la toma de temperatura —que se harían en las aulas para evitar colas o exigible a los padres— o las medidas de desinfección con geles hidroalcohólicos. "Hay cuatro reglas básicas a tener en cuenta en las aulas: ventilación, limpieza de manos, distancia interpersonal y las clases burbuja, como familias, que nos permiten estar más tranquilos", remata.

Incertidumbre y alarma

"Creo que hay un exceso de alarma sobre la vuelta al cole suscitado por mucho movimiento político y mediático”, ha denunciado la ministra. “Hay una alarma excesiva con que no se sabe. Sí se sabe. Los niños deben desarrollar su proceso educativo".

Entre los obstáculos a los que se enfrenta la vuelta al colegio se encuentra la huelga de profesores convocada por los sindicatos en la Comunidad de Madrid ante la "inacción" de la Administración. Docentes de todos los niveles educativos hasta Bachillerato se pondrán en huelga el primer día lectivo para protestar ante una situación que no consideran "adecuada" al contexto actual.

Quedan por establecerse algunos protocolos necesarios, como qué hacer si un alumno es sospechoso de haber contraído la enfermedad. "Lo primero es la detección precoz, una vez detectado se notifica al centro de salud que define qué hacer. El profesor saca al alumno del grupo y lo aísla". Además, la ministra ha señalado que se están desarrollando medidas para garantizar los cuidados de un niño confinado: "Estamos trabajando en escenarios como una baja por un niño cuarentenado o un permiso retribuido". No obstante, admite que no hay nada decidido por el momento.

También habrá "causas justificadas" para no llevar al colegio a los menores, como pertenecer a grupos de riesgo, pero la ministra advierte que no se tolerará en todos los casos: "Quiero recordar a los padres que no llevar a los hijos al colegio es absentismo". "La educación es beneficiosa y no puede ser sustituida por el ámbito domiciliario", ha remachado.