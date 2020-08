Álvarez de Toledo no renunciará al escaño: "Voy a averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado de base"

Publicada el 30/08/2020 a las 13:37 Actualizada el 30/08/2020 a las 14:04

Cayetana Álvarez de Toledo no abandonará por el momento el Congreso de los Diputados. En una entrevista con el diario El Mundo, la exportavoz del PP ha asegurado que mantendrá su escaño en la Cámara Baja para "saldar una deuda moral" con los ciudadanos que votaron a los conservadores en Cataluña "en el momento más difícil" y para averiguar si "un diputado de base" puede "representar a los ciudadanos con el grado de libertad" que considera "esencial en la política".

Dos semanas después de que el líder del PP, Pablo Casado, decidiera relevarla como voz principal de la formación en el hemiciclo, Álvarez de Toledo ha anunciado que no tendrá ningún problema en ser un verso suelto. "Me gustaría poder demostrar que es posible aquello en lo que creo profundamente: que la libertad no es sinónimo de indisciplina, sino requisito para una política mejor", ha apuntado la exportavoz parlamentaria, añadiendo que dedicarse a la política en la actualidad es "un imperativo ético".

En este sentido, Álvarez de Toledo ha abordado ampliamente la cuestión de la disciplina de voto a lo largo de la entrevista. Así, ha señalado que en España "la indisciplina" no tiene "un recorrido práctico". "Es pura pirotecnia", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el grupo parlamentario tiene la facultad de "multar" al diputado que la rompe e, incluso, de "expulsarlo" al Grupo Mixto.

"Ahora bien, la libertad de opinión de un diputado va mucho más allá del ejercicio del voto. Tú puedes decir: 'yo acato y discrepo'. La necesaria deliberación se puede ejercer interna y externamente mucho antes de la votación. Incluso se pueden hacer compatibles la expresión y explicación de las discrepancias con votar de acuerdo con lo que establece finalmente la dirección del grupo. Eso es la transparencia", ha apuntado la exportavoz parlamentaria.

Álvarez de Toledo también ha insistido, como ya hizo tras conocerse la decisión de Casado de apartarla, en la importancia de la batalla cultural. "Quienes defienden posiciones liberales y conservadoras en España están en la parte de abajo del tablero. Y quienes defienden posiciones de izquierdas o nacionalistas están en la parte superior. El liberal y el conservador siempre avanzan cuesta arriba, como Sísifo, en desventaja", ha apuntado.

La exportavoz del PP ha explicado que si la derecha renuncia a cambiar la sociedad, dependerá del "fracaso ajeno" para llegar al Ejecutivo. "A veces llegas, porque los fracasos de la izquierda son habituales y clamorosos. Pero una vez ahí, ¿qué suele suceder? Como el tablero está inclinado, y la izquierda goza de la hegemonía mediática y cultural, gobiernas en radical desventaja y la contestación es brutal. Es decir, seguirás en el Gobierno mientras tus adversarios te lo permitan y mientras se rearman", ha sostenido.

La diputada tampoco ha tenido problemas en hablar sobre el papel que se le concede al actual secretario general del partido, Teodoro García Egea, en su destitución. En este sentido, ha recordado que su cese fue "una decisión" de Casado, si bien ha añadido que el número dos de la formación "seguramente" formó parte "de las influencias" a las que pudo ser sometido el presidente de los conservadores.

"Desde el primer minuto, se propuso controlar de forma absoluta la dirección del grupo parlamentario y restringir al máximo mi margen de actuación. Eso no ocurría en otras épocas. Entonces, la dirección del grupo tenía un margen razonable de autonomía, nacido de la confianza. Es lo que me habría gustado tener", ha apuntado Álvarez de Toledo, añadiendo que nunca se imaginó que la "labor de desgaste" a la que se ha visto sometida viniera "de la propia estructura de Génova".