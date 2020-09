Publicada el 01/09/2020 a las 09:52 Actualizada el 01/09/2020 a las 10:44

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que acudirá a la reunión de este miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con voluntad de "escuchar" sus propuestas aunque ha advertido de que no negociará los Presupuestos Generales del Estado si no rompe con Podemos.

"A mí no me presiona nadie", ha espetado Casado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que Sánchez apelase este lunes en un acto con empresarios, agentes sociales y representantes de la sociedad civil a la "unidad" y a "desterrar la pelea partidista". "Lo que faltó ayer fueron recetas y propuestas. Una hora de autombombo y propaganda para no decir nada", ha criticado el líder del PP.

Así, Casado ha señalado que el jefe del Ejecutivo no puede pedir "a la oposición lo que no le da su propio Gobierno". "Podemos no apoya al Gobierno en Educación, se meten con la ministra... hay una pugna", ha apuntado, para después criticar la falta de "credibilidad" de Sánchez.

"Cobardía" de Pedro Sánchez

Casado también ha criticado la "cobardía" del presidente del Gobierno por "echar la culpa" a los españoles del aumento de contagios de coronavirus de las últimas semanas. El conservador ha cargado contra el jefe del Ejecutivo después de que éste haya aludido a la "relajación" por parte de la población para explicar el incremento de casos. Solo este fin de semana, el Ministerio de Sanidad registró 23.572 casos de covid-19.

"Sánchez el pasado 5 de julio dijo: 'Hemos derrotado al virus, salgan a disfrutar de la nueva normalidad'. Hace unos meses hace un acto propagandístico para decir eso y ahora dice que la culpa es de los padres, de los que van a un bar. Esta es la mayor cobardía que hemos visto en un Gobierno. Se parapeta en las comunidades autónomas y le echa la culpa a los españoles", ha lamentado Casado.

En este sentido, el presidente del PP también ha afeado a Sánchez que haya criticado las "capacidades estratégicas" de algunas autonomías, en alusión a la Comunidad de Madrid, a la hora de contener la expansión del coronavirus. "Según Sánchez, el virus no entiende de colores, fronteras ni ideas. Pero sí de límites entre autonomías y provincias", ha aseverado Casado.

"Un poco de humildad"

Así, el dirigente ha recordado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llevan semanas exigiendo un "protocolo" para el aeropuerto de Barajas, y que el resto de mandatarios autonómicos del PP han reclamado "test masivos y rastreos mediante una aplicación".

"En marzo, Sánchez oculta alertas internacionales y alienta manifestaciones, en vez de hacer como Alemania y tomar medidas a tiempo. Sánchez hace lo contrario y luego utiliza la propaganda para presionarme", ha denunciado, para después exigir al presidente que no actúe con la misma "actitud" con la que afrontó la "primera ola".

En este contexto, Casado también ha criticado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por "señalar" a la Comunidad de Madrid como el principal foco. "Un poco de humildad", ha exigido, reclamando al Ejecutivo que cuente con la oposición y que colabore con las comunidades autónomas.