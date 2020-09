El Gobierno de Ayuso dice no disponer del acuerdo por el que en mayo aprobó un gasto de 1,9 millones para hacer frente al covid-19

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no dispone de información relacionada al gasto de 1.900.000 euros en la adquisición de material para la prevención ante el covid-19 en los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Ante la solicitud de información realizada por la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, sobre el acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de mayo con el fin de adquirir de forma urgente equipos de protección para cubrir las necesidades de los centros hasta el 31 de julio, el gobierno autonómico ha respondido que “no dispone de la información solicitada" a fecha del 29 de julio de 2020.

Tras recibir la respuesta el 1 de septiembre, la portavoz se muestra “ojiplática” ante la réplica. “Pido un acuerdo de Gobierno del 27 de mayo, de un gasto de 1.900.000 euros. ¡Y me contestan que no disponen de la información! ¡Pero si lo han aprobado la Presidenta y los Consejeros! ¿Gobiernan o qué?”, ha valorado Sánchez en un tuit.

O-JI-PLÁ-TI-CA me hallo con el gobierno de #DiazAyuso y la @ComunidadMadrid .Pido un acuerdo de Gobierno del 27 de mayo, de un gasto de 1.900.000 euros. Y me contestan que NO disponen de la información! Pero si lo han aprobado la Presidenta y los Consejeros! Gobiernan o qué? pic.twitter.com/xIRkSJmgip