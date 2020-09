La hostelería y el ocio nocturno lanzan una ofensiva judicial contra sus restricciones

Publicada el 01/09/2020 a las 06:00

El 14 de agosto se hizo de noche para el sector de la hostelería, especialmente para el de la noche. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en un clima de creciente alerta por los rebrotes, acordaron por unanimidad el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas. A ello se sumaron nuevas restricciones para el resto de establecimientos de hostelería. Ahora el sector lanza una batalla judicial contra estas restricciones.

La patronal España de Noche, que representa a más de 50 asociaciones, prevé presentar este mismo lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las medidas ordenadas por el Gobierno y desarrolladas por cada una de las comunidades autónomas, confirma a infoLibre esta organización empresarial. Por su parte, la patronal Hostelería de España, que representa a 300.000 empresas, ha acordado la creación de una “comisión jurídica interterritorial” que “analice la interposición de manera coordinada de recursos de oposición por cada una de las comunidades, al tratarse de una norma nacional cuya transposición corresponde a cada una de las autonomías”, señala a este periódico su presidente, José Luis Yzuel.

El motivo de que Hostelería de España opte por iniciativas en las comunidades es que se trata de unas medidas dictadas por las autonomías, aunque acordadas con Sanidad. La orden del ministerio ni siquiera llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Es cada comunidad autónoma la que debía aplicarla, de forma concreta, en función de su normativa”, explican desde el departamento de Salvador Illa, para justificar que no se haya publicado en el muro oficial.

España de Noche sí tiene ya listo un recurso de escala nacional. Esta organización considera las medias adoptadas “absolutamente desproporcionadas” y un golpe “que no se merece” un sector que consta de 25.000 empresas y genera 200.000 empleos directos, suponiendo el 1,8% del PIB, según declaró a Europa Press el presidente de la patronal, Ramón Más, tras el anuncio de las medidas. España de Noche también exige un “plan de rescate” a las comunidades y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Múltiples iniciativas

El recurso ante la Audiencia Nacional no excluye la posibilidad de otras acciones legales a nivel provincial o autonómico, aclara la federación de asociaciones. De hecho, estas ya están teniendo lugar. Y abarcan tanto el ocio nocturno en particular como la actividad hostelera en general. Hostelería Madrid anunció este mismo lunes que ha presentado un recurso judicial contra las restricciones al sector, no sólo al ocio nocturno sino en su conjunto. La patronal ha decidido “interponer un recurso de oposición a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid que restringen la actividad de la hostelería, al considerarlas injustificadas, desproporcionadas y que suponen un agravio comparativo respecto a otros sectores de actividad”, informa Hostelería Madrid. Es una decisión que han adoptado ya numerosas organizaciones integradas en Hostelería de España, según su presidente, José Luis Yzuel.

La patronal Madrid Noche, por su parte, ha anunciado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de avalar la suspensión del ocio nocturno. El cierre no tiene “fundamentación epidemiológica”, en palabras del portavoz de esta organización, Vicente Pizcueta. En Galicia organizaciones de hosteleros de A Coruña, Luego y Pontevedra reclaman ante el Tribunal Superior de la comunidad la suspensión de la resolución autonómica que desarrolla la orden comunicada por Sanidad. Patronales de Aragón, Murcia y La Rioja también han optado por la vía judicial. Así lo hicieron las asociaciones de hostelería de Vizcaya y Guipúzcoa, que vieron desestimada su pretensión de forzar en los tribunales la reapertura del ocio nocturno. El TSJ de Cataluña también ha rechazado un recurso de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm).

La justificación de las medidas

En la orden comunicada a las comunidades autónomas que propició el cierre de los locales de ocio nocturno, el Ministerio de Sanidad exponía que se había “incrementado el número de brotes generados en el ámbito social, que suponen casi el 40% de los mismos”. “Entre estos brotes, los más importantes son aquellos relacionados con reuniones familiares o de amigos y los producidos en locales de ocio con horario mayoritariamente nocturno (bares de copas, discotecas y salas de baile). Los primeros son los más numerosos, pero los segundos afectan a grupos más grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que debido a las grandes dificultades de localización que generan impiden la aplicación temprana y eficaz de las medidas de control”, señalaba.

Ello justificaba, a juicio de Sanidad y las comunidades autónomas, unas medidas directamente lanzadas contra la actividad de los locales de ocio: el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Además, en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, se debía garantizar la distancia mínima de 1,5 metros en el servicio en barra y una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. Por último, la orden de Sanidad establecía como horario de cierre de los establecimientos la 1.00 como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de medianoche.

Concentración en Madrid

El sector de la hostelería no sólo se mueve en los tribunales. Asociaciones de diversos puntos de España están movilizándose para una concentración prevista en Madrid el 9 de septiembre, concretamente a las 11.00 en la Plaza de Cibeles. El lema es "Salvemos la hostelería".

Su impulsora fue la patronal Hostelería Madrid, pero el tirón de la convocatoria ha traspasado ya el ámbito madrileño. Tiene el apoyo de Hostelería de España, de implantación nacional. Organizaciones de otras comunidades están confirmando su asistencia.

