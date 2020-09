Iglesias corrige a Montero y garantiza que padres de niños en cuarentena y PCR negativa podrán cobrar baja

Publicada el 02/09/2020 a las 17:20 02/09/2020 a las 17:20

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias ha garantizado que los padres con hijos en cuarenta y PCR negativa podrán cobrar también la baja por incapacidad temporal y que la medida se ponga en marcha de "forma inminente".

Iglesias, en una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press, ha explicado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trabaja para garantizar una incapacidad temporal que "reconozca al menos el 75 por ciento de las cotizaciones sociales" para estos casos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que en la actualidad solo tienen reconocida la baja por incapacidad temporal aquellos padres cuyos hijos tienen que guardar cuarenta por haber dado positivo en las pruebas.

En este sentido, recordó que para el resto de casos, el Ministerio de Trabajo puso en marcha el programa Me Cuida, que permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, pero con la correspondiente reducción de salario.

Para Iglesias esta situación es "inaceptable" y ha asegurado que los ministerios de Trabajo e Inclusión "van a extender esa incapacidad temporal para esos supuestos" porque "es una cuestión de salud pública".

"No podemos decir a los padres que no sean responsables y claro que vamos a legislar la figura de la incapacidad temporal si el niño tiene fiebre y no puede dejarlo con nadie", ha indicado Iglesias, quien confía en que la medida esté en marcha "de manera inminente".