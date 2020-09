La Audiencia de Zamora confirma la condena impuesta a Hermann Tertsch por injurias al padre de Pablo Iglesias

Publicada el 03/09/2020 a las 12:00

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch injurió al padre del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuando le relacionó con el asesinato de un policía atribuido al FRAP y cometido en 1973. Así lo acaba de ratificar la Audiencia de Zamora al desestimar el recurso de apelación presentado por el político ultra en contra de la sentencia de mayo de 2019 en la que se le condenó a pagar al padre de Iglesias, Francisco Javier Iglesias Peláez, 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de las costas judiciales.

Aquel fallo había declarado que el contenido del tuit escrito por Tertsch y publicado en su cuenta de Twitter el día 5 de marzo de 2018 en el que decía que entre los detenidos después del asesinato de un policía en 1973 se encontraba el padre de Iglesias constituía “una intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”. Y condenaba al eurodiputado ultra “a emitir y publicar a su costa el fallo en su cuenta de Twitter”, “retirar a su costa de su cuenta y de los buscadores de Internet, en particular Google y Yahoo, y de la memoria caché de las correspondientes páginas web, los mensajes injuriosos”.

Aquel fallo, ratificado ahora por la Audiencia, condenaba también a Terstch “a cesar en dicha intromisión ilegítima en los derechos fundamentales” del padre de Iglesias y abstenerese “de cualquier actividad vulneradora de su derecho al honor, así como la intromisión en su derecho a la intimidad”, además de a pagarle 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, más el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde el día que se dictó sentencia. Sin olvidar el abono de las costas procesales.

La Audiencia no tiene dudas de que el contenido del tuit, publicado 5 de marzo de 2018, en el que el político de Vox afirmaba que entre los detenidos después del asesinato de un policía en 1973 se encontraba el padre de Pablo Iglesias, “constituía una injerencia en el derecho al honor no amparado por el derecho a la libertad de expresión”.

Sin excusas

Por mucho que Tertsch pretenda ahora que su intención no era vincular al padre de Iglesias con el asesinato del policía, “la redacción del tuit implica precisamente esa vinculación”. “Debe tenerse en cuenta”, subraya el nuevo fallo, que el eurodiputado ultra “es periodista y, por eso, debe suponerse su habilidad para redactar precisamente lo que quiere expresar”. Y “la redacción no indica eso, sino que el padre de Pablo Iglesias fue detenido después del asesinato lo que implica la vinculación del mismo con el mismo y que no fue acusado porque llegó la amnistía”.

De “la gravedad de los calificativos no cabe duda, puesto que la imputación de la intervención material o intelectual en un asesinato, entendemos que no puede ser calificada de otro modo”, razona la Audiencia. Y su difusión “se llevó a cabo en una plataforma con enorme potencial de difusión como Twitter en la que [Tertsch] tiene miles de seguidores y que fue publicado también en algún periódico digital”.

La nueva derrota judicial del eurodiputado ultra le ha hecho perder además el depósito que tuvo que hacer para recurrir la primer condena.

El fallo de la Audiencia constituye un mal precedente para la exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que se enfrenta a una demanda parecida por afirmar en sede parlamentaria que el líder de Podemos es “hijo de un terrorista”. El padre del vicepresidente la ha demandado porque considera que su derecho al honor ha sido vulnerado, y le pide una indemnización de 18.000 euros por daños morales.