Publicada el 03/09/2020 a las 19:32 Actualizada el 03/09/2020 a las 19:52

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha descartado este jueves en rueda de prensa un confinamiento en la Comunidad de Madrid, pese a que sea el territorio que más incidencia registra, con un 30% de los casos actuales en España. Una afirmación en línea con la realizada esta mañana por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también ha rechazado un confinamiento perimetral en Madrid, a propuesta de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

“Si el ministro ha dicho esta mañana que descarta acordonar Madrid, yo no soy quien para enmendarle la plana”, ha ironizado Fernando Simón. “No me parecería ahora mismo lógico plantear un confinamiento en Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera”, ha argumentado el director, que ha recordado que la decisión en última instancia es de la comunidad. “Creo que Madrid tiene alternativas, y si no me equivoco hoy o mañana va a comunicar alguna de ellas”, ha adelantado.

La situación epidemiológica en nuestro país sigue evolucionando negativamente, aunque el doctor aprecia cierta “estabilización” en la transmisión. El Ministerio de Sanidad ha registrado 3.607 nuevos casos respecto al día anterior, lo que ha elevado la incidencia en los últimos 14 días en 212 casos por cien mil habitantes. La Comunidad de Madrid es el territorio que aglutina el mayor número de positivos, el 30% de los nuevos casos en toda España, seguida de Cataluña con un 13% y el País Vasco con un 8%.

En cuanto a los fallecidos, en las últimas horas se han notificado de 41 muertes por coronavirus, 191 en las últimas semanas. En este aspecto Madrid se mantiene a la cabeza en el número de fallecimientos, seguida de Cataluña y Castilla y León, mientras que la letalidad se sitúa en un 6%. Mientras que la capacidad de detección sigue aumentando –en la última semana se han notificado casi 594.000 PCR, 1.273 por cien mil habitantes–, también lo hace la positividad, que ha ascendido a un 11,5% de media nacional, un porcentaje que ha aumentado en Madrid hasta el 18,5%.

El número de hospitalizados ha ascendido a 7.194, lo que ha elevado la ocupación al 6%, lo que en palabras de Fernando Simón hace que la carga asistencial siga “contenida”, con 810 altas y 1.077 ingresos el día anterior. Sin embargo esta ocupación se dispara en las comunidades más golpeadas por el virus, como Madrid –16%–, Aragón –12%– o Baleares –11%–. Sin embargo preocupa la situación de la Atención Primaria, que en palabras del doctor es necesaria reforzar urgentemente.

En cuanto a la vuelta al cole, Simón ha insistido en la necesidad de volver a las clases presenciales, y ha puntualizado que lo importante es valorar si los colegios suponen un foco de contagio adicional a la transmisión comunitaria, o si simplemente son un reflejo de esta. “Lo que no tendría sentido es valorar cierres generalizados de colegios ahora mismo”, ha afirmado el doctor.