Los presidentes ponen ya sus condiciones sobre el reparto de los fondos europeos y la financiación autonómica.

Publicada el 04/09/2020 a las 19:29 Actualizada el 04/09/2020 a las 19:48

La Conferencia de Presidentes celebrada por vía telemática este viernes, centrada inicialmente en 'la vuelta al cole', ha permitido poner sobre la mesa las primeras condiciones de los líderes territoriales sobre el reparto de los fondos europeos contra el covid-19, el tope de déficit de las comunidades para el próximo año y la futura revisión del sistema de financiación autonómica, lo que anticipa una dura negociación en próximas citas y especialmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) anunciado para este mes.

Los gastos extraordinarios que han tenido que acometer las comunidades como consecuencia de la pandemia van a estar muy presentes en esa triple negociación. Los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y de Aragón, Javier Lambán, uno del PP y otro socialista, ya han avanzado que quieren que se les permita más déficit en los próximos Presupuestos.

Moreno Bonilla ha anunciado que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pedirá que el Gobierno revise al alza el margen de déficit máximo de las comunidades autónomas para igualarlo con el del 2,6% acordado para el País Vasco, frente al 0,2% actualmente previsto para 2020. El socialista Lambán habla de un 2,5%, una cifra que, según ha dicho, comparten otras comunidades. "Si no, no será cabal", avisa.

Elevar el tope de déficit hasta el 2,5%

Igualmente, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de más financiación de cara al año 2021 para atender y dar continuidad a todas las contrataciones extraordinarias que se están realizando, tanto de profesores como de sanitarios, con motivo del covid-19.

Por su parte, el gallego Alberto Núñez Feijóo, del PP ha mostrado sus recelos sobre los criterios de reparto de los 2.000 millones de euros del fondo covid de educación, pues considera que Galicia pierde 36,3 millones con respecto al sistema de reparto anterior.

Para Feijóo, el criterio establecido —cuenta la población de cada autonomía en la franja de 0 a 24 años— se corresponde con "un sistema injusto" y "a la carta de determinados intereses territoriales", que "rompe la equidad del sistema de financiación". "La mayoría" de comunidades, "tanto del Partido Popular como del Partido Socialista", según ha afirmado el mandatario gallego, "hicieron hincapié en que no es un sistema equitativo".

El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, también tiene sus recelos sobre los criterios del reparto de los fondos europeos y ya adelanta su negativa a que se "consolide" un mecanismo que pueda desembocar en mezclar la financiación autonómica con la que van a recibir las regiones para hacer frente a la crisis del coronavirus. "Las comunidades llevamos tiempo con problemas de financiación y nadie le ha metido mano, lo que no quiero es que se consolide un mecanismo extraño que no tenga en cuenta la justa distribución del esfuerzo", advierte.

A su juicio, la financiación de compensación por los gastos del covid-19 debería ir en función del "mapa del virus" y la aportación que recibe el país por parte de Europa para relanzar la economía no puede usarse como si fuera "una paga extra", sino que sea un dinero consensuado con las empresas y el sector privado para estimular "nuevas sinergias y nuevos empleos" a medio plazo.

En este sentido, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, reclama al Gobierno central reglas "justas" y sin "privilegios" en el modelo de financiación ordinaria. "Es necesario que busquemos reglas justas para todos sin buscar privilegios para nadie. No puede existir una alteración esencial del modelo de financiación ordinaria vía fondos extraordinarios con criterios injustos al menos que se pacten entre todos", ha aseverado durante su intervención ante los medios.

Que los fondos del covid no sea financiación en B

Mañueco ha recordado que las dos terceras partes de los recursos que reciben las Autonomías se hace vía financiación ordinaria y ha ejemplificado que con los criterios de ese modelo Castilla y León hubiera recibido 110 millones del fondo extraordinario de 16.000 millones comprometidos por el Gobierno. "Ese fondo estatal no puede servir para alterar el modelo de financiación ordinaria", ha subrayado.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, pide de su lado habilitar un fondo de compensación para las comunidades que, como su región, en la primera ola de la pandemia recibieron "menos fondos" y que en esta segunda sufren "una mayor incidencia" de casos positivos en covid-19. En su opinión, materializar esta propuesta es cuestión de "justicia e igualdad en el reparto de los recursos, que son de todos los españoles".

Por su parte, el socialista extremeño Guillermo Fernández Vara ha urgido a Pedro Sánchez a que envíe a la comunidad el formato de presentación de proyectos susceptibles de acogerse a los fondos europeos que recibirá España por el impacto del covid-19, habida cuenta de que el Gobierno ya ha encargado a alguno de sus Ministerios que vayan a preparando proyectos.

Desde la Comunidad Valenciana, que desde hace años denuncia infrafinanciación al Estado, el socialista Ximo Puig ha vuelto a reivindicar la reforma del sistema de financiación para "garantizar la suficiencia financiera y la igualdad" de todos los españoles.