Almeida señala como fallo de Estado la falta de un marco jurídico "entre el estado de alarma y el no hacer nada"

Publicada el 07/09/2020 a las 12:01 Actualizada el 07/09/2020 a las 12:07

El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra la "dejación de funciones" del Estado y ha señalado como uno de los "fallos" cometidos en estos últimos meses la ausencia de "un marco jurídico estable como un punto medio entre el estado de alarma y el no hacer nada".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Almeida ha reconocido su sorpresa después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitiera en la rueda de prensa posterior a sus vacaciones —que no ha criticado porque "hay que cogerlas"—, que cada Comunidad Autónoma "haga lo que pueda" en un "sálvese quien pueda".

Y todo cuando el Estado "tiene la obligación" de diseñar "un marco de coordinación", algo que no ha hecho en un ejemplo de "dejación de funciones". "Lo primero que ha fallado es no dictar un marco jurídico estable, un punto medio entre el estado de alarma y no hacer nada".

Lo que Almeida ha puesto sobre la mesa es que, frente a algunas decisiones tomadas en agosto por las comunidades, se han encontrado determinadas resoluciones judiciales, como la prohibición de fumar en la calle en Madrid cuando no se den las distancias de seguridad. "De ahí la necesidad de determinar un marco jurídico porque cogobernar implica corresponsabilidad", ha defendido.

Presupuestos

Preguntado por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, el portavoz del PP ha contrastado la situación del Ayuntamiento con la del Estado: en Cibeles él, como alcalde, se ha reunido con la oposición "todas las semanas de la pandemia, les daba toda la información", algo que no ha ocurrido entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente del PP, Pablo Casado.

"El Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de que gobernar le corresponde a él pero que tiene que contar con la oposición en momentos tan difíciles. Un Gobierno que no tiene contacto con la oposición es muy difícil que llegue a acuerdos", ha lanzado, después de criticar la posición de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, cuando en rueda de prensa "cubrió de descalificativos a Pablo Casado".

Almeida ha añadido que "un Gobierno no puede pretender abdicar de la responsabilidad que le corresponde, que es la de gobernar, asumir decisiones, pero no podemos culpar a la oposición de lo que hacemos desde el gobierno".

Ciudadanos

En cuanto a Ciudadanos, el portavoz del PP discrepa de su posición política aunque es consciente de que a los miembros de la formación naranja "les guía el interés general de España". "No puedo decir que no respete su posición política, al revés que otros partidos en el Congreso, pero discrepo de su posición", ha resumido.

No entiende Almeida que Cs incluyera como punto de acuerdo con Pedro Sánchez que se produjera un contacto semanal. "Cuando hay que hacerles firmar en un estado de alarma que el presidente del Gobierno tiene que tener ese compromiso, ¿es fiable ese presidente?", se ha preguntado.

Cayetana Ávarez de Toledo

Almeida, por otro lado, ha subrayado que respeta la opinión de su predecesora, Cayetana Álvarez de Toledo, en un "momento tan complicado para la sociedad", que parece haber "identificado a los alcaldes como las personas (en las instituciones) más cercanas".

"Somos conscientes de que tenemos que dar soluciones, hablar de los españoles y no sobre nosotros mismos. Las discrepancias (con Álvarez de Toledo) que hubo a los españoles no les interesa", ha argumentado remarcando que la sociedad reclama a la clase política "empatía y soluciones".