Sánchez revela que Casado se comprometió al 99% a renovar instituciones en agosto y denuncia que rompiese su palabra

Publicada el 07/09/2020 a las 09:52 Actualizada el 07/09/2020 a las 10:27

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este lunes en una entrevista en La hora de la 1 que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, rompiera su palabra de apoyarle casi al 99% para renovar las instituciones democráticas: un compromiso que, tal y como ha asegurado el líder del Ejecutivo, le confirmó en agosto.

Como recoge El País, tras conversaciones entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el encargado del PP, Enrique López, en las que ambos se veían dispuestos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, Sánchez recibió la confirmación de Casado vía WhatsApp de que pretendía apoyarle. Hubo hasta 12 llamadas telefónicas durante los dos últimos meses y tres reuniones presenciales, según fuentes de la cabecera, en las que se fueron concretando diferentes partes del acuerdo. A pesar de haberlo hecho ocultos de la opinión pública y con mucha discreción, todo apuntaba a que el acuerdo saliera adelante.

Sin embargo, tras el escándalo por la salida del país del rey emérito, Juan Carlos I, y las declaraciones de Álvarez de Toledo durante su destitución, Pablo Casado, que negaba que el pacto estuviera ultimado, se echó para atrás, asegura el periódico. A través de su equipo declaró la semana pasada que “el pacto es inviable mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno” y confirmaba que la actitud de la formación morada hubiera sido el detonante del cambio de rumbo en las decisiones de los conservadores. “Pablo Iglesias ha atacado a la justicia y a la Monarquía de una forma inasumible para el PP”, señalaba el partido, a pesar de que la posición de Pablo Iglesias siempre haya sido crítica con la monarquía.

Según fuentes del partido citadas por El País, no ha sido la postura de Podemos la que ha hecho recular a Casado, si no la exposición a la que se ha visto sometido frente al lado más conservador del Parido Popular. Algo que ya ocurrió cuando se conoció el pacto del 2019, que no contentó al ala más dura de la formación.