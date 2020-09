La presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid alcanza el 18% frente a la media nacional del 7%

Publicada el 07/09/2020 a las 19:23 Actualizada el 07/09/2020 a las 20:39

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que la ocupación hospitalaria en las camas de la Comunidad de Madrid por casos de coronavirus ha alcanzado el 18%, frente al 7% de media en el ámbito nacional con 7.892 camas ocupadas. “Son comunidades que ahora mismo tienen suficiente capacidad hospitalaria como para responder, pero la presión es desigual entre los propios hospitales de las comunidades. Si nos fijamos en la Comunidad de Madrid hay algunos hospitales que están muy por encima de esa cifra”, ha analizado el director. “Hay que empezar a pensar en acciones que puedan descargar a esos hospitales, bien derivando o aumentando el número de camas”.

El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes 2.440 casos nuevos en las últimas 24 horas, frente a los 4.503 del pasado viernes, aumentando el total de casos a 525.549. En cuanto a las muertes, se han notificado 237 en la última semana, y se añaden 98 más a la cifra total, que alcanza los 29.516 fallecimientos. Además, en los últimos siete días se han realizado 1.829 ingresos, 161 en UCI, mientras que en las últimas 24 horas se ha notificado 824 ingresos frente a 399 altas.

Preguntado sobre una posible reducción en la duración del periodo de cuarentena, Simón ha adelantado que es posible que el confinamiento se reduzca a diez días frente a los catorce actuales, una medida en la tónica de otros países de la Unión Europea, que también han visto como se reduce ese periodo.

En cuanto a las afirmaciones realizadas esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un posible periodo de vacunación en diciembre, el director ha señalado que hay altas probabilidades de que se pueda comenzar a vacunar a finales de año, si bien tendría que ir dirigida en un principio a los grupos prioritarios –personas vulnerables y servicios esenciales–, mientras que una vacunación general llegaría más adelante.

Respecto al inicio del curso escolar, Simón ha apuntado al inicio progresivo que están realizando algunas comunidades autónomas para implementar las medidas poco a poco. En este sentido ha argumentado que el impacto que tenga la reanudación del periodo lectivo en la evolución de la pandemia dependerá de la situación de cada comunidad. De este modo, Simón ha analizado como serían aquellas zonas con menor incidencia las que serían las más vulnerables de registrar una transmisión más alta en las aulas respecto a la transmisión comunitaria al producirse un movimiento de personas de zonas con mayor incidencia. Sin embargo el director ha señalado las medidas de las comunidades autónomas y su actuación para evitar rebrotes, si bien ha alertado de situaciones concretas donde será más difícil controlar la transmisión del virus.

El director también ha analizado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en las que no descarta el confinamiento de la capital. Simón ha valorado positivamente estas palabras. “Lo que me congratula es que el alcalde entiende que esa opción es una de las que en algún momento podría llegar a tener que tomarse. Pero hay muchas cosas intermedias que se pueden hacer, lo que no quiere decir es que no se discuta”.