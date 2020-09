Celaá acusa a Arrimadas de tener una "reflexión muy poco madura" del sistema autonómico al críticar la 'vuelta al cole'

Publicada el 09/09/2020 a las 12:04 Actualizada el 09/09/2020 a las 12:05

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha acusado este miércoles a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de tener una "reflexión muy poco madura" sobre el sistema autonómico español, cuando acusa al Gobierno de su gestión de la vuelta al cole en la pandemia, informa Europa Press.

Durante la sesión del control al Ejecutivo en el Congreso, Arrimadas ha acusado a Celaá de "llegar tarde" al inicio del curso escolar con una reunión con las autonomías, el 27 de agosto, que, a su juicio, ha dejado "muchas incógnitas en el aire". "¿Qué va a pasar con los padres cuyos niños tengan que quedarse en casa haciendo cuarentena, incluso si no tienen un positivo por covid?"

La líder del partido naranja cree que el Gobierno manda mensajes contradictorios en este tema y lamenta que no tenga medidas concretas para la educación especial, de la que, ha apuntado, se "olvidan". "No improvisen", le ha pedido, antes de pedir a la ministra de Educación que no eche la culpa a las autonomías de esta situación cuando el Ejecutivo tiene competencias y las usa durante la pandemia para impulsar "su enésima reforma ideológica educativa". "Son los responsables y no lo han hecho", ha concluido.

Preocupación por la salud y la igualdad de oportunidades

Para Celaá, este discurso de Arrimadas demuestra que tiene una "reflexión muy poco madura" sobre el sistema autonómico de España. "¿Está acusando a su consejero de no haber previsto las medidas?", le ha preguntado la ministra en referencia al responsable de Educación en la Junta de Andalucía, Javier Imbroda.

La ministra le ha recordado que su consejero debería tener la vuelta al cole preparada desde junio y le ha recordado que ha participado en hasta 20 reuniones durante la pandemia en las cuales se han acordado hasta 14 puntos "dirigidos a ordenar toda la actvidad educativa" y se han asumido protocolos higiénicos. Estas decisiones, ha apuntado, se decidieron el 22 de junio y se "ajustaron" el 27 de agosto vista la "evolución" de la pandemia.

"Nos ha preocupado la salud, en primer lugar, de todas las personas que forman la comunidad educativa", ha explicado Celaá, para añadir que también han tenido en cuenta "la igualdad de oportunidades" como "uno de los elementos sustentantes del sistema educativo" junto con "los consejeros de las comunidades autónomas". "Todos hemos respaldado las mismas medidas dirigidas a garantizar esa igualdad de oportunidades para aquellas personas que tiene una extracción, un origen socioeconómico o sociocultural desfavorable", ha concluido.