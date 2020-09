El alcalde Ourense acusa al PP de intentar "un golpe de Estado" y rechaza dimitir: "Va a ganar la honestidad"

Publicada el 09/09/2020 a las 15:45 Actualizada el 09/09/2020 a las 16:08

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha acusado al presidente de la Diputación, Manuel Baltar (PP), de haberlo traicionado y al Partido Popular (PP), hasta ayer su socio de Gobierno, de intentar darle "un golpe de Estado" en el Ayuntamiento. A pesar de ello ha esgrimido su lealtad y ha asegurado que no dimitirá porque, ha añadido, "va a ganar la honestidad".

Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa, recogida por Europa Press, en la que ha roto su silencio tras semanas de acusaciones y una denuncia en Fiscalía por parte de cinco de sus concejales por una presunta irregularidad en la gestión de los fondos públicos de Democracia Ourensana, hechos que el regidor ha negado rotundamente y ha atribuido a una "trama" orquestada por el PP.

"Baltar me traicionó, pero yo a él no, soy un tío leal", ha reiterado Jácome, a la vez que ha tildado la situación que vive en estos momentos como "una de las traiciones más épicas de la política municipal", algo que ocurre, ha asegurado, "cuando vienes a cambiar el mundo".

El alcalde también ha apuntado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de esta "trama", dado que "se esperó a que pasasen las elecciones" para comenzar las acusaciones y no poner "en riesgo" la figura del líder popular por haber amparado el pacto con Jácome tras los comicios locales de mayo del 2019.

Jácome ha asegurado que comenzó a desconfiar cuando, recientemente, en una cena entre su exnúmero dos y líder de los díscolos, Miguel Caride, otras personas de DO, Baltar y Jorge Pumar –el hasta ayer teniente de alcalde por el PP–, los de su partido le comentaron delante de los populares que lo iban a "detener" y que por ello debía dimitir inmediatamente.

"Entonces están en la misma trama", ha referido Jácome. "Cuando ceso a los dos concejales, los del PP cesan", por lo que "estaba todo secuenciado, estaban todos en auténtica coordinación" –en referencia a los ediles críticos de DO y a los populares–, ha añadido.

Pocos días después, Caride le habría dicho en un encuentro fortuito en la calle que lo suyo estaba "muy avanzado" y que iban a detenerlo "pasado mañana": "Tú ya has cumplido tu sueño, ya has sido alcalde, dimites esta mañana y es mucho más suave", le habría comentado el también exportavoz municipal de la formación ourensana.

La diputación

Jácome ha acusado al PP de "comprar a Miguel Caride" –quien ejerció además de abogado del regidor durante 10 años– para "garantizar la estabilidad de la Diputación", donde los populares gobiernan en coalición gracias a los dos diputados de DO: uno de ellos, el propio Caride, y el otro, Armando Ojea, vicepresidente del organismo y afín a Jácome. El PP, con 13 diputados, necesita solo uno más para establecer mayoría.

Asimismo, ha advertido de que si le "traiciona el PP en el Ayuntamiento" –de hecho, ayer le retiró su apoyo de coalición–, él "no" va a "apoyar en la Diputación" su pacto con los populares, por lo que la institución provincial "automáticamente quedaría en minoría". Es por ello, ha justificado, por lo que el PP abordó a Caride.

El momento clave llegará con el pleno para la aprobación de los presupuestos en la Diputación, que se celebrará este mes, donde se comprobará si el propio Caride vota en contra o se coloca del lado de Baltar. Si tomase esta última opción, ha dicho Jácome, es que todo lo relacionado con la "trama" es "cierto": "Si podemos 'chimparlo' (al alcalde), bien, si no, que se joda Ourense", ha puesto en boca del PP.

Jácome ha dejado la puerta abierta para darle, si fuera el caso, el gobierno de la Diputación al PSOE: "Si no hay pacto con el PP en el Ayuntamiento, nuestra primera opción siempre fue el PSOE, eso está claro".

La gestión de los fondos de DO

Ayer, el PP suspendió "temporalmente" su pacto de Gobierno con DO en el Ayuntamiento de Ourense supeditando un regreso a que Jácome ofreciera las explicaciones oportunas sobre las presuntas irregularidades en el tratamiento del dinero público de su partido.

Al respecto, el regidor ha referido sentirse sorprendido por esta apelación, ya que él es "un adalid de la anticorrupción", y por que fuese precisamente el PP quien le pidiese las cuentas: "Me lo dice el PP, que avaló la compra de periódicos viejos por 2,7 millones de euros".

Jácome también se ha mostrado estupefacto porque, ha referido, fue el PP quien le sugirió estar en silencio estos días: "El PP me dijo 'no los ceses de sus competencias, enfría y atornilla, no hagas nada'", ha abundado, otro hecho más que demuestra, según él, que "lo tenían todo en la hoja de ruta".

Sobre las cuentas del partido, se ha negado a mostrar documentos porque, ha aclarado, "no hay ningún partido que enseñe sus extractos bancarios, por la Ley de Protección de Datos y porque nadie desvela sus proveedores y sus costes", aunque sí ha afirmado que presentará sus números "donde" haya "que presentarlos".

Acerca de las dudas sobre su gestión de los fondos, ha subrayado que "en el timón" de su persona "están 1.000 millones de euros" de dinero público que él maneja para, así, "frenar mordidas", algo, ha insinuado, que puede molestar a cierta gente.

El futuro del ayuntamiento

La postura de Jácome ahora mismo es firme: se mantendrá como alcalde con el apoyo de un solo concejal –Armando Ojea– en un gobierno en clara minoría tras una "tremenda infidelidad" de los díscolos, "gente a la que" le dio "todo en política", ha manifestado. Todas las carteras municipales serán asumidas por ambas personas.

En ningún momento el alcalde ha sopesado la idea de dimitir porque "sería el colmo que los traidores ganaran esta partida" y piensa que "va a ganar la honestidad": "No pararé hasta transformar esta ciudad y los traidores no lo van a evitar", ha expuesto.

El regidor ha destacado que esta situación "no tiene por qué paralizar" Ourense y que, a partir de ahora, "se tratará de buscar pactos puntuales de proyectos". "He venido para cambiar Ourense, nunca les fallaré y lo vamos a conseguir", ha finalizado Pérez Jácome.