Publicada el 09/09/2020 a las 22:00 Actualizada el 09/09/2020 a las 23:47

"Una de las cosas que me dijo Andy [fue] oye, pero ¿tú crees que hay algo que puede joder 'al barbas'? Y yo lo vi". Extraído de la transcripción de una de las conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, quien pronunció esas palabras fue Sergio Ríos, el chófer al que los jefes del operativo policial y parapolicial bautizado como Kitchen ficharon para espiar a Luis Bárcenas y su esposa y arrebatarles documentación que pudiese incriminar a la cúpula del PP. "El barbas" era Mariano Rajoy. "Andy", el policía que le había captado como confidente. Y lo que Sergio Ríos le contó a Villarejo que él mismo había visto era "lo que se le devolvió a la señora [se sobrentiende que habla de la mujer de Bárcenas] que es lo de los viajes de avión, que lo paga el Correa". "Lo pagó Special Events, te lo digo", añadió. Villarejo planteó una objeción: "Ya, pero esa es la campaña del 2004 (...) y todavía era Aznar el que mandaba". Pero el chófer-espía arrancó de inmediato su réplica con cinco noes: "No, no, no, no, no, entonces no, no, no, no, era, era para Rajoy".

La transcripción del relato del chófer se inserta en uno de los informes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía incorporados a la pieza Kitchen del caso Villarejo. Y ese informe estrecha el cerco a Rajoy. Porque sus autores sostienen que, aunque el seguimiento a Bárcenas se describía en una nota interna del Cuerpo como un operativo destinado a encontrar bienes ocultos de Bárcenas, de los audios incautados a Villarejo "se colige" que el verdadero objetivo era otro: localizar documentos "comprometedores" para dirigentes del PP. La localización de esos documentos, que habría tenido "un resultado positivo", la habría "coordinado el secretario de Estado de Interior", es decir, Francisco Martínez. Pero "con conocimiento del Asturiano y el Largo". El "Asturiano" era el segundo apodo asignado por la policía patriótica a Mariano Rajoy.

El otro mote, "El Largo", se refiere al abogado Javier Iglesias, a quien en el escrito donde piden al juez la imputación del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y de la antigua número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, la Fiscalía identifica así: "Abogado directamente vinculado a los máximos dirigentes del Partido Popular". Dos notas de las páginas de 2016 y 2017 de la agenda de Villarejo y que reproducen en su informe los fiscales dice lo siguiente cuando habla de Iglesias: "JLH-vernos 17.30. Propone que Utilice a JGLES [Javier Iglesias Redondo] para mandar mensa a RAJOY". JLH es Javier López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, que en 2011 fichó al "Andy" del primer párrafo –Andrés Gómez Gordo– como director general de "Documentación y Análisis", un departamento por completo ajena al área de seguridad.

¿Una grabación con el "presi"?

Aunque la Policía no establece fecha exacta, el título del audio -20131002– apunta a que la charla telefónica donde Sergio Ríos sacó a relucir ante Villarejo aquel hipotético viaje de Rajoy pagado por la empresa de cabecera de Francisco Correa se produjo en octubre de 2013. Bárcenas ya estaba en prisión preventiva. Y el chófer se centraba en vigilar a su mujer, Rosalía Iglesias. Lo que Ríos le dijo entonces a Villarejo contiene una parte confusa que parece apuntar a que Bárcenas conservaba una determinada grabación con el entonces presidente del Gobierno. La transcripción policial del diálogo así lo indica:

–Sergio: "Vale, vale, vale. No, te lo digo porque... para decírtelo en persona, ¿sabes? Lo que han visto estos ya han mordido y el que yo creo que ha debido escuchar la conversación o le ha debido decir Don Luis [Bárcenas], esto, esto y esto es a Raúl del Pozo [periodista de El Mundo]. ¡Punto! Que es el tercer hombre famoso porque yo creo que Pedro J. [Ramírez, exdirector de El Mundo] ni ha escuchado la conversación

–Villarejo: O sea, la que tiene el con Presi, ¿no? Presidente...

–Sergio: no, la del Presi no se la ha enseñado a nadie.

–Villarejo: "A nadie..."

–Sergio: "yo creo que, para eso, para eso para que veas que le sigue...

–Villarejo: Era un tipo...

–Sergio: ... le sigue aguantando al presidente. Porque tú piensa que cuando hizo esos comentarios todavía no habían salido los SMS.

Aunque en ningún pasaje del informe policial se hace referencia a la frase sobre los SMS, el contexto indica que se trata de los que Mariano Rajoy y Luis Bárcenas cruzaron entre 2011 y 2013. Uno de ellos, enviado por el entonces presidente del Gobierno el extesorero en febrero de 2012, disparó ya en aquel momento los problemas de Rajoy: "Luis, nada es fácil pero hacemos lo que podemos. Ánimo".