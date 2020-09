El juez Serrano ficha como asesor del grupo díscolo de Vox en Murcia tras dimitir en Andalucía por un caso de fraude

Publicada el 10/09/2020 a las 20:13 Actualizada el 10/09/2020 a las 20:44

El juez Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, que dimitió como parlamentario la pasada semana por su imputación en un caso de posible fraude de subvenciones destapado por infoLibre, acaba de fichar como asesor del grupo parlamentario de dicho partido en la Región de Murcia. Lo anunció el propio juez y abogado, ahora dedicado a su despacho legal en Sevilla, a través de su cuenta de Twitter: “Estoy muy contento y satisfecho, pues es un honor que @gpvoxmurcia haya contado libremente conmigo para colaborar profesionalmente, y más cuando son compañeros que han sido y siguen siendo fieles al auténtico espíritu de aquello que siempre he defendido”.

Estoy muy contento y satisfecho, pues es un honor que @gpvoxmurcia haya contado libremente conmigo para colaborar profesionalmente, y más cuando son compañeros que han sido y siguen siendo fieles al auténtico espíritu de aquello que siempre he defendido. https://t.co/CzmbrEK8gb — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) September 10, 2020

El grupo de Vox en la Asamblea de la Región de Murcia está en una situación sui generis. La dirección nacional expulsó en junio a tres de sus cuatro diputados. No obstante, el grupo de Vox sigue figurando como tal, sin que se le haya retirado esa condición, en la página oficial de la Asamblea de Murcia, que rechazó la petición del diputado Luis Gestoso de disolverlo tras la apertura del expediente a los diputados. El fichaje de Serrano se anunció desde el canal que el grupo en Twitter.

La alusión de Serrano al “auténtico espíritu” es un dardo a sus excompañeros de Vox en Andalucía, que desde que la Fiscalía se querelló contra el juez en julio han presionado para que dejase el acta. No les valió su baja como militante del partido, lo querían fuera del Parlamento. Entre los que han empujado para echar a Serrano está el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández. La carta de despedida de Serrano, en la que evitó dar explicaciones sobre su papel en la obtención irregular de una ayuda del Ministerio de Industria de 2,48 millones de euros que no han sido devueltos ni han servido para ejecutar el proyecto para el que fue concedida, mostraba a las claras su rencor. Serrano entonaba una amarga despedida. “Unos arriesgan, lo dan todo para defender ideales y conquistan fortalezas a costa de desangrarse, y otros, recibiendo trato de favor y sin arriesgar nada, se aprovechan de las conquistas y brechas abiertas por los primeros en murallas, antes inexpugnables”, escribía en su comunicado. “Vine para cambiar la política, y no pudo ser”, añadía. Aseguraba que “muchos” le “insistieron” en “aguantar la presión” y quedarse “desde una posición más libre”, como “diputado no adscrito. Pero fue imposible.

Ahora, de repente, Vox reaparece junto a las siglas de Vox, compartiendo una información difundida por el propio grupo parlamentario díscolo de Vox en la Región de Murcia mediante otro tuit en el que destacan la “experiencia y profesionalidad” del juez, ya condenado por prevaricación en 2011. Serrano aportará un “refuerzo técnico jurídico”, señala el grupo.

Llega a nuestro equipo de trabajo @FSerranoCastro para aportar un refuerzo técnico jurídico. Su experiencia y profesionalidad serán muy importantes para la defensa parlamentaria del programa electoral de @vox_es. #PorEspaña #EspañaSiempre #COVID19 pic.twitter.com/Ety1B2DRby September 10, 2020

Además, el grupo de Vox en Murcia lanza un comunicado sobre el acuerdo de “asistencia técnico jurídica” firmado con Serrano. Dice lo siguiente:

“Francisco Serrano, exjuez [en realidad es juez, aunque ahora no ejerce] y abogado en ejercicio, artífice del éxito electoral de Vox en Andalucía, ha cerrado un acuerdo con el Grupo Parlamentario Vox Murcia para asistirlo en materias de familia, educación, infancia, discapacidad, igualdad y violencia de género. Francisco Serrano, que acumula una experiencia profesional y política como pocos, viene a aportar un refuerzo técnico jurídico muy importante para la defensa parlamentaria del programa electoral de Vox en estas materias. Nos congratula trabajar con un profesional como Francisco Serrano, quien nos aportará una gran solvencia técnica. Nuestro objetivo es conformar sólidos equipos de trabajo, la acción política es digna cuando es eficaz”.

Ni una palabra –poco sorprendentemente– sobre la investigación judicial abierta contra Serrano por un posible fraude de subvenciones, que fue destapado por este periódico y que provocó su dimisión [ver aquí el dosier del caso].

El fichaje no se ha llevado con discreción. Al contrario, el grupo de Vox ha difundido un vídeo de Serrano, con las banderas de España y de la Región de Murcia de fondo, en el que el juez se dirige directamente a la cámara. Están en copia numerosos medios de comunicación:

“Estoy encantado de estar otra vez en Cartagena, en la bonita Región de Murcia, en su asamblea regional. Estoy aquí pues para colaborar, para prestar mis servicios profesionales al grupo parlamentario de Vox, que me lo ha pedido. Puedo aportar mi experiencia, mi bagaje profesional e incluso también esa experiencia política que he desarrollado durante muchos meses en el Parlamento de Andalucía. Desde el momento en que he considerado que ya no podía ser útil, y ya que entré en política para servir y no servirme, dejé esa experiencia política y otra vez entré en el plano profesional. Porque yo no soy un político profesional, soy un profesional que quise prestar servicios en la política. Ahora mis compañeros que tienen las mismas ideas, que defienden los mismos valores, que tienen esto de la política como un fin precisamente para conseguir la defensa de España […], los valores y principios que hemos defendido codo con codo, si me llaman ellos aquí estoy para defender esos principios en la Región de Murcia. Porque estamos para servir, para ser útiles. Y desde luego, para servir siempre a España sin miedo a nada ni a nadie”.

La semana ha sido para Serrano muy distinta de lo que parecía que iba a ser. El dos veces candidato de Vox estaba citado para declarar este martes día 8 como investigado ante el magistrado Miguel Pasquau, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había puesto el foco de sus pesquisas en el movimiento de dinero entre sus empresas. Su dimisión ha frenado esa instrucción, ya que al dejar de ser aforado el caso pasará ahora a un juzgado de Sevilla. La declaración se suspendió.

infoLibre ha trasladado tanto a Serrano como al grupo de Vox en Murcia la pregunta sobre la cuantía económica y otros términos del acuerdo, quedando a la espera de respuesta.