El Parlamento Europeo ha decidido retirar el premio Sajarov concedido a la líder birmana, Aung San Suu Kyi, por su inacción frente a la crisis de la comunidad rohingya en su país.

"Esta decisión sanciona su falta de acción y su aceptación de los crímenes que ocurren a día de hoy contra la comunidad rohingya en Birmania", ha informado el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, en un apunte en su Twitter.

