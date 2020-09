Calviño quiere presentar a la UE un borrador de los Presupuestos el 15 de octubre

Publicada el 12/09/2020 a las 15:42 Actualizada el 12/09/2020 a las 16:32

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado, sobre el proyecto de Presupuestos, la importancia de que España tenga unas nuevas cuentas públicas que reflejen la realidad económica actual, ya que todavía siguen en vigor las de 2018. "Estamos trabajando en esa arquitectura básica de los Presupuestos con el fin de poner cuanto antes en marcha el proceso presupuestario", ha destacado la titular de Economía en una rueda de prensa celebrada después de la reunión de ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) en Berlín, recogida por Europa Press.

Calviño ha recordado que el 15 de octubre es la fecha límite para enviar a Europa el plan presupuestario. Entre los objetivos de estos Presupuestos se encuentran, según ha explicado, impulsar el crecimiento económico y el empleo, reforzar los servicios públicos y establecer un elemento eficaz para canalizar los nuevos fondos comunitarios.

Entre otros temas, la ministra también se ha referido al futuro impuesto digital que prepara el Gobierno. Así, ha indicado que también la OCDE y Europa trabajan en este ámbito, para desarrollar una fiscalidad "efectiva y justa". Preguntada sobre si este impuesto podría ser ingresado por la Unión Europea como una manera de ganar recursos propios, Calviño ha indicado que es un tema que se está debatiendo, pero que habrá que esperar a los próximos meses para ver qué ocurre.

La ministra también ha insistido desde Berlín en que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos tres años y ha asegurado que el Consejo de Ministros no ha discutido todavía sobre un posible incremento salarial de los empleados públicos y que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre este tema porque todavía no se ha discutido.

Sin embargo, Calviño ha destacado que en los últimos tres años el alza de los sueldos públicos ha sido superior a la subida de la inflación. Así, según sus cifras, en 2018 la inflación fue del 2,7%, mientras que las nóminas de los funcionarios aumentaron un 2,75%. En 2019, esta subida fue del 2,5%, mientras que el alza de los precios fue de solo el 0,7%. Lo mismo ocurre este año, cuando los salarios aumentaron un 2% y la inflación se prevé que cierre en un 0%.

Nadia Calviño ha reconocido el trabajo de los funcionarios "siempre" y en particular en esta pandemia, y ha subrayado el "claro compromiso" del Gobierno con la recuperación de la capacidad adquisitiva de los empleados del sector público. En este sentido, la vicepresidenta tercera ha reconocido que el alza de los sueldos de los funcionarios es un elemento importante que tiene que ir reflejado en los Presupuestos por su magnitud, aunque "habrá que tener en cuenta el contexto macroeconómico".

Sobre los ERTE: "Hay que utilizar el dinero público de la manera más eficiente"

Calviño también ha señalado este sábado la necesidad de determinar qué sectores van a seguir necesitando una nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para usar el dinero público de la forma "más eficiente y eficaz" posible y ayudar "a aquellos que verdaderamente lo necesitan". La titular de Economía ha ha indicado que tanto la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, están trabajando con los representantes de los trabajadores y de los empresarios para lograr un acuerdo sobre la prorrogación de los ERTE.

Según Calviño, es necesario determinar cuáles van a ser los sectores de la economía que van a seguir necesitando un "apoyo especial" del Estado cuando finalice septiembre, debido a la imposibilidad de abrir su negocio o a que todavía no se ha reactivado ese sector en concreto.

Para ella, el objetivo es utilizar el dinero público de la manera "más eficiente y eficaz posible", ya que, según ha recordado, los ERTE suponen unas implicaciones "muy importantes" desde el punto de vista fiscal. "Tenemos que asegurarnos de cara a los próximos meses que ese dinero se usa de la mejor manera posible para ayudar y apoyar a aquellos que verdaderamente lo necesitan e impulsar la economía española", ha sentenciado la titular de Economía.