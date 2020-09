El ex número dos de Interior de Fernández Díaz, sobre la 'operación Kitchen': "Voy a contarle al juez todo lo que sé"

Publicada el 13/09/2020 a las 15:49 Actualizada el 13/09/2020 a las 16:35

El número dos del Ministerio de Interior entre 2013 y 2016 con Jorge Fernández Díaz durante los Gobiernos del PP de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha asegurado en declaraciones a El País que va a contarle al juez "todo lo que sabe" sobre la operación Kitchen, el operativo policial pagado con fondos reservados con el objetivo de espiar presuntamente al extesorero conservador Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, para localizar y sustraer documentos relativos a la caja B que hubiese conservado en su poder y que pudiesen incriminar a altos dirigentes del partido.

El ex secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz es actualmente el único cargo público investigado en esta pieza judicial. Francisco Martínez fue señalado por el comisario Enrique García Castaño como máximo responsable de los fondos reservados que habrían sufragado la operación. Desplegado por el Ministerio del Interior en 2013, el operativo de Kitchen se prolongó al menos hasta 2015. Y como mínimo, aunque todo apunta a que la cifra crecerá, el Ministerio le destinó 53.000 euros de fondos reservados.

Según asegura a El País, conoció la operación por el propio Fernández Díaz. "Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen", explica Martínez que reconoce que se quedó "atónito".

Tras esta conversación, Martínez revela que habló con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino: "Me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [el comisario Enrique García Castaño] y Villarejo". En esa conversación, relata, Pino le dejó claro que no podía dejar "nada por escrito". Después, empezó a recibir información de los más de 50 policías del operativo: "Pero no era nada relevante, que si ella [Rosalía Iglesias] iba a la peluquería y cosas parecidas".

El uso de dinero de fondos reservados

Preguntado por El País sobre el uso de dinero de fondos reservados para pagar la operación, el ex número dos de Interior asegura que su misión era firmar talones "pero desde una perspectiva administrativa". "Junto conmigo firmaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era quien se encargaba de supervisar que estuvieran todas las firmas pertinentes, desde la del policía que pedía los fondos para pagar a su confidente hasta la cúpula de Interior, uno por uno", explica Martínez.

Según relata, daba una "cantidad global" a la unidad que lo había solicitado pero no se especificaba "ni el contenido de las investigaciones ni el tipo de operación". "Y en el listado de operaciones pagadas con fondos reservados que a mí me pasaron no hubo ninguna que se denominase Kitchen", admite. La investigación judicial ha confirmado que, efectivamente, no existe ningún expediente con ese nombre.

"Ahora estoy muy mal", asegura a El País ya que, según cuenta, "han suspendido mi relación con el despacho de abogados en el trabajaba". "Vivimos en la tiranía de la imagen. Nadie quiere estar cerca de quienes aparecen en los medios. La gente tiene un miedo atroz a la imagen y prefiere sacrificar a un jurista, aunque sea bueno", relata Martínez que confiesa que está arrepentido y piensa defenderse atacando: "Voy a contarle al juez todo lo que sé".