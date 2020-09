Publicada el 14/09/2020 a las 19:17 Actualizada el 14/09/2020 a las 19:23

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado que España se situará en el "vagón de cola de Europa por mucho tiempo" si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se sigue apoyando en partidos minoritarios "nada comprometidos con el interés general", no se realizan reformas "profundas" pese a los fondos europeos, y no hay un proyecto "fuerte y solvente". Es más, ha calificado de "lamentable" que el actual Gobierno, en "su momento más difícil", se apoye "en una agrupación excéntrica de partidos", informa Europa Press.

Así se ha pronunciado Aznar en la inauguración de las jornadas Centrados en Europa organizadas por Faes y que se celebrarán hasta el 18 de septiembre en formato virtual. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, será el encargado de su clausura el próximo viernes. Tras asegurar que la UE es "más imprescindible hoy que nunca", Aznar ha reconocido que contar con el peso económico de la Unión para facilitar la recuperación es "indispensable" pero ha advertido de que "por importante que sea el esfuerzo financiero" que realice la UE ante la pandemia del coronavirus, corresponde a España "retomar una tarea de reformas profundas" del sistema productivo y educativo, así como los modelos de trabajo y ocupación.

De la misma manera, el expresidente del Gobierno ha defendido plantear nuevos terrenos de colaboración público-privada. "Y en ello la sociedad civil tiene que ocupar un espacio indispensable", ha manifestado. También ha señalado que hay una "necesidad imperiosa" de "fortalecer" las instituciones y un Estado "complejo", que "antes de recrearse en el narcisismo de la identidad local, sepa que está para servir a los ciudadanos". Es más, ha indicado que los ciudadanos deben entender que de "la desintegración no conseguirán nada positivo".

En su intervención, Aznar ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez abandonara el objetivo de equilibrar las finanzas públicas y la estabilidad y lo ha achacado a que este Gobierno "entiende la política como simple propaganda, simple instrumento populista y el poder como un instrumento de ventaja partidista".

"El resultado es una política excéntrica en la que opciones minoritarias y nada comprometidas con el interés general de España recaban un poder de decisión absolutamente desproporcionado. En mi opinión es como poco lamentable que el Gobierno de España, en su momento más difícil, se apoye en esa agrupación excéntrica de partidos", ha dicho, para añadir que es "lamentable" que algunos hayan llegado a ver esta situación como un "fenómeno de renovación saludable".

Coalición de gobierno "disfuncional y contradictoria"

En este punto, Aznar ha avisado de que "sin un Gobierno solvente y un proyecto fuerte", cuya "fortaleza no radique en las limitaciones de la aritmética parlamentaria sino precisamente en la solidez y credibilidad de un fuerte proyecto", España tendrá "plaza en el vagón de cola de Europa por mucho tiempo y con malas consecuencias". El expresidente ha recalcado que mientras que otros países son "capaces de ir resolviendo los problemas que son comunes a todos", la formula de Gobierno "disfuncional y contradictoria" que hay en España, sin "un sentido de compromiso nacional compartido" hace que España "en vez de afrontar con todos los problemas comunes se instale en sus problemas diferenciales y los agrave".

"Y no tiene por qué ser así. Dicho de otro modo, aquellos países y naciones en los que las disputas domésticas prevalezcan sobre la atención a la evolución de las tendencias generales en el mundo que viene, serán irreversiblemente perdedoras", ha avisado.

Aunque ha dicho que aún no saben ni cuándo ni cómo acabará la pandemia, Aznar ha recalcado que se trata "probablemente la crisis más grave en el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial" y supone "un desafío radical" al sistema político democrático, al Estado del bienestar y a la economía. Por eso, ha recalcado que "la principal tarea de los liberales democráticos es salvaguardar los principios del orden internacional liberal". Tras asegurar que esta crisis va a provocar una nueva realidad estratégica en el mundo "con vencedores y perdedores", ha señalado que esta pandemia global no ha tenido una respuesta global, por lo que las instituciones multilaterales derivadas del orden creado después de la Segunda Guerra Mundial "no han funcionado correctamente". A su entender, la razón principal puede estar en la falta de liderazgo.

"Creo que el único país que ha podido liderar una respuesta global a la pandemia, los Estados Unidos, ha renunciado a ese papel. En consecuencia, en mi opinión, tenemos que reinventar el multilateralismo", ha dicho, para añadir que la UE debe tener un papel "mayor" en esa tarea si no quiere quedarse "irreversiblemente atrás". Asimismo, Aznar ha indicado que ahora verán que algunos quieren presentar los regímenes autoritarios y populistas y las dictaduras totalitarias como "una solución", pero esos países "nunca van a ser ejemplo para la resolución de los problemas". "La tentación totalitaria siempre ha estado presente en Europa y hoy también esa tentación es un pulso que los demócratas tienen que ganar", ha apostillado.

También ha señalado que la "gran confrontación" entre Estados Unidos y China obligará a un "replanteamiento general estratégico de la situación en el mundo" que "obligará a la UE a tomar decisiones trascendentales desde el punto de vista político, económico y de innovación".