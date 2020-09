Sálvese quien pueda en los colegios de Madrid: familias y profesores se autoorganizan con los brotes ante el silencio administrativo

Publicada el 16/09/2020 a las 17:35 Actualizada el 16/09/2020 a las 17:36

La Dirección General de Salud Pública no coge el teléfono a los centros educativos de la Comunidad de Madrid ante positivos o brotes, y las familias y los equipos directivos se están autoorganizando ante el silencio administrativo. Es lo que han denunciado los sindicatos de la región en el enésimo caso de descontrol a la hora de contener el covid-19 en la zona con más incidencia acumulada del continente europeo. La problemática se ha dado a conocer este miércoles en un hilo en Twitter del guionista y dibujante Manuel Bartual, pero fuentes de Comisiones Obreras y UGT confirman a infoLibre que la incomunicación ocurre, al menos, desde el pasado viernes 11, y que al menos hasta el cierre de este reportaje no tiene solución. No se han habilitado líneas ni personal adicional, aunque la administración autonómica asegura que están trabajando en ello.



El proceso es el siguiente: surge un positivo en un niño o niña de un colegio de la Comunidad de Madrid. Las familias se enteran y se ponen en contacto con el centro para ver qué hacen, si se confinan o llevan a sus hijos al aula el próximo día, pero el equipo directivo solo puede recomendarles qué hacer ya que Salud Pública no les coge el teléfono. Es el llamado coordinador covid, un profesor designado a tal efecto según el protocolo de la autonomía, el que tiene que ponerse en contacto con la administración para saber si se cierra el aula o no. "Ha habido colegios que han estado toda la mañana y toda la tarde intentando llamar y no ha habido respuesta alguna", explica Teresa Jusdado, secretaria del Sector de Enseñanza de UGT en Madrid.



"No se puedan tomar decisiones como el cierre de aulas concretas o del centro educativo entero, ante lo cual, las directoras y directores de los centros están teniendo que tomar decisiones de urgencia sin ser la autoridad sanitaria, ante la evidente situación de grave riesgo para la salud, la integridad y hasta la vida de las personas integrantes de la comunidad educativa", ha denunciado, por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, en un comunicado publicado este miércoles. Su secretaria general, Isabel Galvín, afirma que "Sanidad no está teniendo la capacidad de apoyar el sistema. No hay estructura, así que los directores están tomando decisiones rapidísimas", en base a los protocolos y a lo que les dicta el sentido común.



Al teléfono saturado o inoperativo de Salud Pública se le suma, explica Galvín, la difícil comunicación con los centros de salud del barrio en el que se encuentra el colegio, necesaria para gestionar el rastreo y los test PCR a los contactos estrechos. Es difícil que los ambulatorios atiendan la llamada, ya sea un centro educativo o a título individual: están saturados por la incidencia del covid, el trabajo extra y la falta de personal y de recursos. UGT, por su parte, apunta a que los equipos directivos reciben versiones contradictorias: por un lado, Salud Pública solo les conmina a cerrar un aula si se considera que hay un brote (es decir, tres o más positivos entre alumnado y profesorado), mientras que en los centros de salud recomiendan clausurar el espacio con un único caso confirmado.



"Si hay un contagiado haremos test a toda la clase el mismo día y desinfectaremos todo el colegio", prometió la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista. Por ahora, ni siquiera se sabe qué hay que hacer cuando se detecta un positivo.