Directo | El hospital militar Gómez Ulla instala unas tiendas provisionales en previsión del crecimiento de la pandemia

La segunda ola del coronavirus continúa imparable. Y la Comunidad de Madrid sigue siendo la zona cero de la crisis sanitaria. Se espera, de hecho, que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, comparezca a partir de las 13.00 horas de este viernes para anunciar más medidas destinadas a combatir el covid-19. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya avanzó este jueves que el Gobierno regional trabaja en un plan para "restringir la movilidad" y "reducir la actividad".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes sobre el avance de la pandemia:

11.36. La alcaldesa de Móstoles (Madrid) no acude este viernes a la reunión de alcaldes del sur por estar "en cuarentena preventiva". La alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), se encuentra "en cuarentena preventiva", después de haber manifestado síntomas compatibles con el covid-19", según han señalado fuentes municipales. Tras realizarle una prueba PCR, está a la espera de los resultados, motivo por el que no podrá acudir a la reunión que tendrá lugar este viernes entre los municipios de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Pinto. Esta se ha convocado con el objetivo de poner sobre la mesa políticas comunes frente a la pandemia, después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aplazase la reunión prevista para hoy. Aunque la primera edil mostoleña no acudirá a esta cita estará representada por el primer teniente de alcaldesa, David Muñoz.

11.09. Cataluña descarta aplicar más restricciones: "Antes haremos cribajes poblacionales". El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha descartado este viernes aplicar más restricciones en Cataluña para prevenir contagios de covid-19 (más allá de las que ya hay aplicadas), y ha priorizado realizar cribajes poblacionales para detectar casos. Argimon ha alertado de que "en los próximos 15 días subirán un poco los indicadores", pero confía en mantenerlos estables y en tener una estabilidad asistencial en los hospitales, y ha descartado un estado de alarma en Cataluña. "No tenemos que pensar en el confinamiento. Tenemos que pensar en cómo no confinarnos y en qué podemos hacer", ha afirmado, que ha apostado por abrir mucho más la cultura y regular el ocio nocturno.

11.05. Aguado confía en "la capacidad de adaptación de los madrileños" y de las empresas "para salir adelante". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha mostrado hoy su confianza en "la capacidad de adaptación de los madrileños y de las empresas para salir adelante" ante la crisis provocada por el covid-19, ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Así lo ha señalado durante su participación esta mañana en la apertura del encuentro virtual 'Forum', que da cita a los principales líderes políticos, empresariales y sociales del país con el propósito de abordar estrategias de futuro en base al talento y al emprendimiento.

11.03. Más Madrid invita a PSOE, Cs y Unidas Podemos a la Mesa de Emergencia Madrileña para la moción de censura contra Ayuso. Más Madrid ha mandado este viernes una carta a los portavoces del PSOE, Cs y Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid con el fin de abrir un diálogo encaminado a explorar la posibilidad de una moción de censura que plantee una alternativa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "En estas condiciones hay un grito de auxilio que recorre de punta a punta la Comunidad. El Gobierno de Ayuso tenía dos misiones para gestionar una segunda ola de la pandemia de forma efectiva: una atención primaria robusta y un sistema de rastreo sólido. Ha fracasado en las dos y, cuando un gobierno fracasa en su acción de gobierno, es un gobierno fallido", han lanzado.

Sacar a Ayuso de la Puerta del Sol es una es una prioridad para la que trabajamos activamente.



Invitamos a los grupos de PSOE, Cs y Unidas Podemos a la Mesa de Emergencia Madrileña para explorar el camino a la moción de censura. pic.twitter.com/4eHBDKHbq4 — Más Madrid (@MasMadridCM) September 18, 2020

11.01. Cs pide al Gobierno que refuerce la Alta Inspección sanitaria para mejorar la coordinación con las CCAA. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado este viernes la necesidad de que el Gobierno refuerce la Alta Inspección sanitaria para mejorar la coordinación con las comunidades autónomas frente a la crisis del coronavirus. Bal ha hecho esta petición a pocas horas de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, anuncie nuevas medidas para poner freno a la propagación del covid-19 en la región, donde las cifras de contagios y la ocupación de los hospitales siguen creciendo.

10.45. El exconsejero vasco de Salud afirma que si los "confinamientos selectivos" en Madrid no funcionan se deberá ir a un "macroconfinamiento" de la ciudad. Rafael Bengoa ha advertido de que "parece que se está aprendiendo demasiado despacio" y no se ha actuado con "suficiente energía" a la hora de "reforzar" de forma segmentada la información a determinados grupos de edad para modificar sus comportamientos, así como para reforzar los rastreos, test y el aislamiento.

10.33. El hospital militar Gómez Ulla instala unas tiendas provisionales. El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha instalado en su aparcamiento unas tiendas provisionales de triaje hospitalario para estar preparados ante un previsible aumento de pacientes afectados por covid-19 durante los próximos días y semanas. El Gómez Ulla fue uno de los centros hospitalarios que vio desbordadas sus capacidades en la primera ola de la pandemia y ahora, ante el aumento de casos en Madrid, ha decidido adelantarse ampliando sus capacidades, según ha publicado Vozpópuli. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a Europa Press que se trata de unas tiendas provisionales de triaje hospitalario que se han instalado de forma preventiva por si fueran necesarias ante el aumento de la pandemia.

10.32. Aguado señala que la reunión de Sánchez y Ayuso "no puede esperar". El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha señalado este viernes que la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "no puede esperar" a la semana que viene. "¿Hay algo más urgente que acordar las medidas para contener la pandemia en Madrid?", ha preguntado el dirigente madrileño en sus redes sociales. Para Aguado, se está "a tiempo de salvar muchas vidas y puestos de trabajo". Por ello, ha pedido que la cita se celebre "lo antes posible".