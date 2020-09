Un centenar de personas se concentran en Barcelona en el tercer aniversario del 20S

Un centenar de personas se concentran desde las 11.45 horas de este domingo por la mañana ante la antigua Conselleria de Economía y Hacienda en Barcelona para conmemorar el tercer aniversario de las protestas del 20S, durante los registros por el 1-O, según informa Europa Press.

Los concentrados —convocados por la Plataforma 3 d'Octubre— han acudido con la mascarilla obligatoria, y se han instalado dos dispensadores de gel hidroalcohólico para preservar la higiene.

También han recordado por megafonía las medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus, ante la presencia de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra, que han cortado la Rambla de Catalunya al tráfico. Los manifestantes han llevado 'estelades' y pancartas con lemas como 'Llibertat pressos polítics', y han entonado cánticos que piden la amnistía para los condenados. La han pedido para los exconsellers condenados por el 1-O y para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quienes han recordado por sus nombres, uno por uno, pidiendo su "libertad".

Torra tacha de "aberración" la condena a los 'Jordis'

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tachado de "aberración más absoluta" la condena por sedición al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por su implicación en las protestas del 20S durante los registros en la Conselleria de Economía.

En un tuit recogido por Europa Press, ha sostenido que en aquella jornada "la maquinaria represora del Estado español terminaría por condenar a Jordi Cuixart y a Jordi Sànchez por subirse a un coche". "Tanto el Gobierno del PP como el del PSOE-Podem-Comuns los han mantenido encarcelados. ¡Vergüenza!", ha concluido.

