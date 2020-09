El Gobierno de Castilla y León descarta el cese de Ignacio Cosidó como asesor del presidente por el 'caso Kitchen'

Publicada el 22/09/2020 a las 19:15 Actualizada el 22/09/2020 a las 19:35

El consejero de la Presidencia en Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha descartado este martes el cese de Ignacio Cosidó como asesor del presidente de la Junta, en respuesta a una pregunta del PSCyL sobre su vinculación, en calidad de entonces director general de la Policía Nacional, con el ya exministro del Interior Jorge Fernández Díaz e imputado en el caso Kitchen.

En su contestación a la interpelación formulada por la socialista Ana Sánchez, durante el Pleno celebrado esta tarde en las Cortes de Castilla y León, Ibáñez no sólo ha rechazado tal cese, pues, como así ha advertido, "la Junta no se plantea imponer a su personal eventual mayores exigencias que las que dispone para los altos cargos en el Código Ético y de Austeridad', sino que, al tiempo, ha afeado esa pregunta por entender que la misma "no se corresponde con las principales inquietudes actuales de la ciudadanía".

"Muchas gracias señora Sánchez porque, en la presente situación de intensa actividad política y con la que está cayendo con la pandemia y la situación de muchos trabajadores que han perdido su empleo o están a punto de hacerlo, si usted pregunta por esta cuestión es que la mayoría de las cosas las estamos haciendo bien", ha indicado el consejero de la Presidencia, sin tampoco desaprovechar la ocasión de pedir a la socialista "menos ruido y menos radicalidad", y ello parafraseando unas recientes declaraciones del líder regional del PSCyL en demanda de "moderación, un horizonte de certidumbre y de esperanza".

Pero además, el representante de la Junta, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha justificado la negativa de cesar a Cosidó en el hecho de que las pesquisas realizadas tanto por la Policía Nacional como Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor, no hay una sola imputación ni apertura de juicio oral contra el aludido, y por ello ha pedido respeto a la Justicia y a la presunción de inocencia.

Sin embargo, para la procuradora Ana Sánchez el motivo de no poder cesar a Cosidó tiene como trasfondo los innumerables casos de corrupción de altos cargos del PP que asolan la estructura de la Junta. "En Castilla y León Kitchen son ustedes. Desde el primer minuto en que firmaron el pacto de la rapiña con Ciudadanos, se han dedicado la mayor parte del tiempo a tapar esa corrupción, y lo peor de todo es el papelón de sus socios", en alusión a la formación naranja, "esos que se proclamaron adalides de la regeneración democrática".

En este sentido, ha incidido en el papel de Cs de "colaborador y cooperador necesario", en alusión, según ha dicho, a un informe que tanto el exprocurador de la formación naranja y hoy gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, y el propio presidente de la Junta "taparon" y que demostrarían irregularidades en el Hospital Universitario de Burgos o también a papel de "tapador" del vicepresidente la Junta, Francisco Igea, respecto de la presunta trama de financiación irregular de Fernández Mañueco en el proceso de primarias seguido en Salamanca.

"Pero qué está haciendo Ciudadanos además en esa comisión de investigación de distintas tramas en las Cortes cuyo presidente se dedica a obstruir desde el primer momento", se ha preguntado Sánchez, quien ha hecho suyas unas palabras de la líder de Cs, Inés Arrimadas, en las que ésta invitaba a combatir siempre la corrupción, "especialmente si uno la tiene al lado o muy cerca", a la vez que ha cerrado su intervención con reproches al PP por estar "ensuciando el buen nombre de Castilla y León".