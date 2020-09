Los sindicatos comienzan la huelga educativa con unos servicios mínimos "casi del 100%"

Publicada el 22/09/2020 a las 09:36 Actualizada el 22/09/2020 a las 09:56

CCOO, UGT, CGT y STEM llevarán a cabo dos jornadas de huelga en educación el martes y el miércoles al considerar que los motivos que les llevaron a registrarla antes de la presentación de la estrategia para la vuelta al colegio de la Comunidad de Madrid "continúan vigentes", ya que esta "está haciendo agua por todas partes".

Según una consulta realizada por CC.OO., la mayoría del profesorado es favorable a la realización de la huelga, con un 73% de los participantes en la encuesta a favor de la misma, informa Europa Press.

A juicio de CC.OO., los motivos que han llevado a la convocatoria de esta huelga "continúan vigentes", al entender que las medidas para garantizar los centros seguros "bien no se han terminado de cumplir, bien se están cumpliendo con muchas incertidumbres e inseguridades o bien no se han puesto en marcha todavía".

Según los cálculos de CC.OO., de los 7.398 docentes para los centros públicos comprometidos estarían incorporados a día de hoy 6.341. "Una vez iniciado el curso, quince días después exactamente, aún falta un 15% del profesorado necesario para poner en marcha las medidas y poder desarrollar la actividad según ha determinado la Consejería de Educación", ha denunciado CC.OO. en un comunicado.

A este respecto, el sindicato ha precisado que "faltan porque el cupo extraordinario de profesorado no se ha enviado o porque no se han sustituido las bajas del profesorado enfermo o en cuarentena". Precisamente, con relación a las bajas, ha denunciado que "no se ha regulado un sistema ágil y eficaz para que se produzca la sustitución inmediata de bajas del profesorado".

Por otro lado, ha censurado que los nuevos contratos Covid "no señalan qué tipo de plaza es ni cuándo finalizan", lo que a su juicio otorga a la Consejería "carta blanca para poder prescindir de estos nuevos profesores en cualquier momento del curso", y ha advertido de que hacerlo antes del fin de curso "tendría unas consecuencias terribles, porque dejaría al alumnado sin la atención que necesita y los centros se verían obligados a reorganizarse, con todas las dificultades que ello conlleva".

En relación con las medidas sanitarias, considera que falta personal sanitario y que no se ha cumplido la promesa "insuficiente" de ampliar las plantillas en 150 enfermeras escolares, al tiempo que "se sigue sin proporcionar mascarillas y demás material de prevención suficiente".

"Ausencia de atención" por salud pública

Por otro lado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Isabel Galvín, ha advertido de que los coordinadores Covid y los directores "están llamando al teléfono especialmente habilitado al efecto de la Dirección General de Salud Pública para comunicar los casos positivos para que desde la autoridad sanitaria se decreten las medidas a tomas y no son atendidos".

Según ha constatado CC.OO., "esta ausencia de atención" por parte de Salud Pública está ocasionando que "no se puedan tomar decisiones como el cierre de aulas concretas o del centro educativo entero, ante lo cual, las directoras y directores de los centros están teniendo que tomar decisiones de urgencia sin ser la autoridad sanitaria, ante la evidente situación de grave riesgo para la salud, la integridad y hasta la vida de las personas integrantes de la comunidad educativa".

En cuanto a las infraestructuras, CC.OO. ha indicado que las medidas que suponen la ampliación de espacios mediante la llegada de "barracones" a los centros "no se han cumplido y no se sabe cuándo se harán realidad". "Al parecer, se han comprado unos barracones que llegarán a finales de octubre o noviembre", ha señalado Galvín, quien ha agregado que tampoco se han cerrado los acuerdos con los Ayuntamientos.

Asimismo, ha subrayado que los centros carecen de la conectabilidad necesaria para poder llevar a cabo la teledocencia que supone la semipresencialidad en algunas enseñanzas y etapas, y que "no se ha iniciado la negociación ni se ha regulado el uso de cámaras en las aulas", como "tampoco se ha iniciado la negociación del teletrabajo en el sector educativo para el caso que sea necesario".

CC.OO. ha destacado que se trata de una huelga "marcada por unos servicios mínimos abusivos que han sido recurridos y que supondrán que casi el cien por cien de la plantilla de una mayoría de centros haya sido nombrada servicios mínimos", así como "marcada por un número muy alto de aulas que están en cuarentena que la administración no es capaz de determinar".

"Nosotros podemos afirmar que todos los centros se verán afectados por esta convocatoria y que los centros expresarán mediante la huelga, mediante concentraciones o mediante actividades y actuaciones que se realizarán su rechazo a la situación y su exigencia de los recursos humanos y materiales para garantizar que los centros sean seguros la enseñanza presencial y los derechos a la seguridad y a la educación del profesorado y del alumnado", ha expresado Galvín.

300 aulas en cuarentena

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha cifrado las clases en cuarentena en más de 300, frente a los últimos datos oficiales de hace una semana que las cifran en 168.

Jusdado ha recordado que las organizaciones sindicales convocaron la huelga ante "la inactividad de la Consejería de Educación", y ha asegurado que la convocatoria "consiguió inicialmente la presentación de un plan de retorno a las aulas seguro por parte de la señora Ayuso".

"Dicho plan está haciendo agua por todas partes; aún no han llegado a los centros todos los profesores que anunció, ni las aulas prefabricadas, ni la partida extraordinaria para que los centros pudieran adquirir los equipos de protección individual, tampoco han llegado los sanitarios a los centros", ha señalado.

Además, ha afirmado que "desde Salud Pública tienen desatendidos a los equipos directivos en sus funciones de coordinadores Covid", y ha asegurado que "están tardando cinco días en dar respuestas a los centros cuando se notifican casos positivos". "A fecha de hoy tenemos en Madrid más de 300 aulas cerradas y una gran parte del personal en cuarentena o contagiados", ha agregado.

También ha hecho referencia a los servicios mínimos "abusivos", que "contemplan entre el 95% y el 100% de las plantillas de la mayoría de los centros educativos y que vulneran un derecho fundamental como es el derecho a huelga".

"El simple hecho de establecer estos servicios mínimos evidencia el triunfo de la huelga y el miedo que tiene la Consejería de que la secunde la gran mayoría del personal, por eso desde UGT invitamos a la participación en las concentraciones convocadas en los centros educativos, siguiendo todas las medidas de seguridad", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de STEM, Alberto Carrillo, ha asegurado que los centros están "en pleno caos", que los profesores "no han llegado" y "sigue habiendo grupos sin profesor", lo que achaca a la "improvisación" de la Consejería.

"No creemos que sea incompetencia, pensamos que responde a una política muy deliberada que no es de ahora sino de hace muchos años de degradar los servicios públicos para intentar primar el sector privado", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que el objetivo de la huelga es "intentar buscar algún tipo de solución negociada".

El delegado de CGT, Miguel Ángel López, ha reconocido que en cuanto a seguimiento esperan "poco, porque los servicios mínimos son abusivos", y ha recalcado que el objetivo es conseguir "un curso con mayor seguridad".

En concreto, ha destacado la importancia de que el coordinador Covid sea un sanitario, de bajar la ratios de forma generalizada para no tener que recurrir a la semipresencialidad, que a su juicio de traduce en que los profesores "reducen el tiempo de atención a sus alumnos a la mitad", y de garantizar más espacios y profesores.