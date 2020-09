Directo | Comienzan las multas para quienes se salten las restricciones en las 37 áreas confinadas de Madrid

Publicada el 23/09/2020 a las 08:58 Actualizada el 23/09/2020 a las 09:09

Este miércoles comienzan las multas para todos aquellos madrileños y madrileñas que se salten las restricciones que entraron en vigor el pasado lunes en 37 áreas sanitarias de la región. Hasta ahora los controles habían sido meramente informativos.

Se espera también que este miércoles por la mañana comparezca el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad, Antonio Zapatero. En paralelo, el Congreso de los Diputados celebra una sesión de control al Gobierno en la que no estará presente el presidente, Pedro Sánchez, que se encuentra en Bruselas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

07.00. Almeida dice que por ahora no se contempla cerrar Madrid pero reconoce que "ningún distrito tiene buenos datos". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que "en este momento, por ahora" no se contempla el cierre de la capital, al tiempo que ha reconocido que "ningún distrito tiene buenos datos" sobre contagios de coronavirus. "En este momento, por ahora, en estas condiciones, no es la opción sobre la que se está trabajando preferentemente; se trabaja sobre escenarios menos agresivos. En atención a la evolución sanitaria no estaría justificado", ha expresado el regidor durante una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Si bien, al mismo tiempo ha reconocido que "todos los distritos tienen cifras preocupantes" en lo que respecta a contagios, por lo que ha reiterado que los "21 distritos, 131 barrios, están en una situación preocupante, algunos peor, otros mejor....pero en todos hay cifras preocupantes".