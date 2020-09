El rey deja de asistir por primera vez a la entrega de despachos a jueces en Barcelona

Publicada el 23/09/2020 a las 09:13 Actualizada el 23/09/2020 a las 10:44

El rey Felipe VI no presidirá por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona, como viene siendo tradicional. Fuentes del Poder Judicial apuntan a Europa Press que Casa Real ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.

Según las fuentes consultadas, el órgano de gobierno de los jueces cursó dicha invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ ha recibido una nueva comunicación en la que se informa de que el rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.

El año pasado se celebró en Madrid

Se da la circunstancia de que por segundo año consecutivo, este acto organizado por el órgano de gobierno de los jueces sufre cambios en su normal celebración, pues el año pasado, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente Felipe VI.

La entrega de despachos es uno de los pocos actos anuales relacionados con el Poder Judicial a los que asiste el rey. Uno de ellos es la Apertura del año judicial, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en el Tribunal Supremo y que fue presidido por Felipe VI, como también viene siendo habitual.

Según ha informado 'El Español', el motivo por el que Casa Real ha comunicado que no asistirá a Barcelona es que desde el Gobierno se habría "aconsejado" al rey que no se desplace a Barcelona por "motivos de seguridad". Otros medios como el "ABC", aseguran que el veto al monarca se trata de una exigencia al Gobierno de los independentistas catalanes dentro en la negociación de los Presupuestos Generales.

Con todo ello, será el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien presida este viernes el acto de entrega de despachos a los 62 miembros de la 69 promoción de la Escuela Judicial, que recibirán su destino. La Escuela Judicial, que desde 1987 ha recibido a los 3.043 integrantes de las 22 últimas promociones de jueces en España.

Se prevé que asistan el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También está prevista la asistencia de los vocales del CGPJ, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñaa (TSJC), Jesús María Barrientos, y de otras autoridades judiciales.

El JFI pide explicaciones

El Foro Judicial Independiente (FJI)ha calificado este miércoles de grave la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la LXIX Promoción de la Escuela Judicial que se realizará este viernes en Barcelona y ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dé explicaciones sobre lo sucedido.

"Se nos hace difícil, si no imposible, asumir, por tanto, que no sea S.M. El rey quien, en su condición de Jefe del Estado y máximo representante del mismo, presida un acto de tanta importancia para los nuevos jueces quienes, siguiendo el mandato constitucional, administrarán justicia en su nombre", resaltan en un comunicado, recogido por Europa Press.

Por eso, piden explicaciones al órgano de los jueces como organizador del acto ya que consideran que los nuevos jueces, que irán todos destinados a Cataluña, deben saber "por qué el Estado, cuya Constitución y ordenamiento jurídico van a jurar o prometer cumplir y hacer cumplir, les da la espalda en un momento como éste".

Asimismo, apuntan que en estos momentos de "evidente y notoria dificultad" quienes están llamados a servir al Estado desde sus diferentes destinos "deberían sentir el aliento y respaldo, tanto institucional como de sus compañeros y sus conciudadanos", ya que su labor "es esencial en nuestro sistema constitucional".

El comunicado de esta asociación de jueces llega después de que se conociera este martes que el rey no asistirá por primera vez a esa entrega de despachos, algo que es tradicional. Fuentes del Poder Judicial apuntaban a Europa Press que Casa Real había comunicado al CGPJ su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.