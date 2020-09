Publicada el 27/09/2020 a las 16:20 Actualizada el 27/09/2020 a las 16:43

Dos jóvenes caminan por las inmediaciones del centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados en la zona de Casa de Campo, en Madrid.

La Fiscalía de Madrid ha reprochado en su memoria que determinados grupos políticos, como la formación de extrema derecha Vox -aunque en el informe no lo citan explícitamente-, promuevan un "clima tóxico" con desprecio hacia los menores no acompañados, conocidos como menas, propiciando insultos y campañas "atentatorias contra su dignidad" a través de las redes sociales. Así lo recrimina el Ministerio Público en la Memoria Anual correspondiente al año 2019 que hace una radiografía de la criminalidad en la región, según recoge Europa Press.

El tirón de orejas de la Fiscalía se enmarca en unas diligencias de investigación de una cuenta de Facebook bajo el nombre "todos remamos juntos contra los putos menas", si bien el mismo había desaparecido cuando la Brigada Provincial de Información comenzó su investigación, procediéndose a formular una denuncia.

Como consecuencia de esta investigación, la Fiscalía llama la atención en "el fenómeno producido en el segundo semestre de 2019 consistente la campaña de acoso tanto físico como virtual contra el colectivo de los menores no acompañados".

Al respecto, señala que hay que considerar a "estas personas especialmente vulnerables tanto por su minoría de edad, como por su origen extranjero y por su desvinculación familiar, siendo estas circunstancias las que determinan en nuestro sistema social y jurídico el que se encuentran tutelados por la Administración Pública". "Dicha campaña, si bien no puede cifrarse su origen en un hecho concreto, si cabe afirmar que se ha visto reforzada y ha tomado cuerpo por las manifestaciones que determinados grupos políticos han manifestado de forma pública respecto a este colectivo", recoge el escrito de la Fiscalía.

"El clima que ello ha generado aprovechándose el contexto de campaña electoral vivido en esos meses es de tal manera tóxico, que múltiples particulares publican sus comentarios en las redes, exteriorizando abiertamente sus amenazas y absoluto desprecio hacia dichos menores, utilizándose las redes sociales como vehículo para compartir dicha aversión contra los mismos", reprocha.

Centro de Hortaleza

Solo a modo de ejemplo, la Fiscalía cita que el día 4 de octubre de 2019 tuvo lugar una agresión con palos de remo a dos menores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza cuando los mismos se encontraban en una marquesina de autobús. Los autores de la agresión llevaban su rostro tapado con caretas, lo que ha impedido hasta el momento su identificación.

Esta agresión fue grabada en vídeo y pronto se difundió por las redes sociales. Según la Fiscalía, a partir de ese momento han sido varios los perfiles de Facebook denunciados en Fiscalía donde se han publicado mensajes de apoyo en contra de "los menas utilizando consignas violentas, amenazantes, vejatorias, degradantes y cosificantes contra este grupo de menores, fomentando la idea de ser este colectivo el responsable único y exclusivo de todos los incidentes negativos del barrio sean o no delictivos y de la inseguridad con la que viven sus vecinos".

"Actualmente no hay persona particular o grupo de cualquier naturaleza que no sea susceptible de constituirse en el foco de campañas mediáticas a través de las redes sociales, por medio de las cuales se crean auténticos estados de opinión que puede ser atentatorios contra la dignidad o cualquiera de los derechos básicos y fundamentales de la persona integrados en aquella, como la libertad, el honor o la seguridad", concluye.