Madrid vuelve a salir a la calle para rechazar las políticas "irresponsables de segregación" de Ayuso y reclamar criterios científicos

Publicada el 27/09/2020 a las 15:31 Actualizada el 27/09/2020 a las 16:05

Nueva jornada de protestas en Madrid para mostrar el rechazo a las medidas restrictivas aplicadas por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso de los vecinos de las 45 zonas con movilidad restringida. Por segundo domingo consecutivo, se han llevado a cabo un conjunto de "actos descentralizados" en diversos puntos de la capital para denunciar la "errática, temeraria, descoordinada y profundamente irresponsable" del Ejecutivo Regional.

En Vallecas, los vecinos han vuelto a salir a la calle para protestar de nuevo ante la sede de la Asamblea de Madrid para denunciar las políticas "irresponsables de la segregación" aprobadas por la Comunidad de Madrid. Los manifestantes han proclamado consignas en favor de la Sanidad pública y han sostenido pancartas en las que se podía leer 'Menos curas, más vacunas', 'más hospitales y menos militares' y han pedido la dimisión de Ayuso.

A esta protesta han acudido los concejales de Más Madrid en el Ayuntamiento Enrique Murgui y Paco Pérez, quienes han comparecido ante los medios para "exigir políticas públicas" que protejan los intereses de los vecinos "que han sido confinados de manera injusta e inútil".

Así, Murgui ha considerado que las medidas "de segregación" aprobadas por la Comunidad de Madrid "no tienen base científica" y que sirven para "poner más dificultades a la vida ya de por sí dificil de los barrios más vulnerables de la ciudad". "Estamos para pedir más inversión publica en la Atención Primaria y en la Sanidad, para pedir rastreadores, y más inversión pública en la educación y mejora en el transporte público. Es decir, para pedir medidas y políticas públicas que realmente nos protejan y no nos segreguen", ha concluido.

Por su parte, Pérez ha apuntado que los vecinos de Vallecas se sienten "discriminados" debido a "confinamientos selectivos que son inútiles e ineficaces" y ha exigido medidas y en caso de que no se produzcan ha considerado que el Gobierno nacional debería "intervenir la Comunidad de Madrid". "No puede ser que en un distrito donde sólo el 10% trabajan aquí, en Vallecas, que lo confinen, no sirve absolutamente para nada. Además nos sentimos abandonados por las instituciones", ha zanjado Pérez

Sindicatos y la izquierda reclaman criterios científicos

En la Puerta del Sol, los sindicatos UGT y CCOO junto a Izquierda Unida, PSOE, Podemos y Más Madrid, y a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM), también se han concentrado para reclamar un trato "justo y no discriminatorio". En la concentración han mostrado una pancarta en la que se podía leer 'Lo público salva vidas. Salvemos Madrid. Madrid no se segrega', además de diferentes carteles a través de los cuales han reclamado 'refuerzo de centros de salud' y 'más transporte público'.

Así, al acto han acudido el secretario general de CCOO en la capital, Jaime Cedrún; el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo; María Pastor, de Equo; Christian Zampini, de Izquierda Unida; Carmen Barahona, del PSOE; Enrique Villalobos, de la FRAVM; Carolina Alonso, de Podemos; y Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid.

Villalobos ha sido el encargado de iniciar las declaraciones y ha considerado las medidas de restricción de la movilidad por parte del Gobierno regional como "un confinamiento selectivo" con "tinte segregador". Además, ha exigido un plan basado en "criterios científicos" y que se aplique a toda la región, así como el aumento de rastreadores, personal en los laboratorios y en los centros de Atención Primaria, el refuerzo del transporte público y de los profesores de cara a garantizar "el funcionamiento seguro y eficaz" de los centros educativos.

Por su parte, Perpinyà ha trasladado "a la gente sencilla y trabajadora de los barrios" que "no está sola" y ha hablado de "la necesidad de cambiar el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, Alonso se ha mostrado "horrorizada por la situación" y ha criticado que Ayuso "no escucha a la ciencia" ya que es "un Gobierno ideológico" que toma medidas "buscando estigmatizar a los barrios". La integrante de Podemos ha cuestionado la gestión económica de la región y se ha cuestionado "qué ha hecho este Gobierno con los 1.800 millones de euros" que les entregó el Ejecutivo nacional.

Por otro lado, Barahona ha hablado de "promesas incumplidadas" y ha tildado de "ineficaz" la gestión de la pandemia por parte de Ayuso, que ha "aprovechado" la coyuntura sanitaria para "deteriorar lo público". "Esperemos que Ayuso de un golpe de timón en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tantas odas lanza a la Libertad pero que se olvida de esta no existe si no tenemos las necesidades básicas cubiertas", ha apuntado.

Finalmente, López Reillo ha clausurado la concentración pidiendo la dimisión de la presidenta regional y ha reprochado que se está "cometiendo una negligencia criminal".