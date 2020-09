El ministro de Justicia admite que el rey no acudió a Barcelona por la cercanía del 1-O y la sentencia de Torra

Publicada el 28/09/2020 a las 09:43 Actualizada el 28/09/2020 a las 11:25

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido este lunes que el rey Felipe VI no acudió el pasado viernes a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona por la cercanía del 1 de octubre –el tercer aniversario del referéndum– y por la inminente sentencia sobre la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra.

En una entrevista en Las mañanas de RNE, recogida por Europa Press, Campo ha reconocido que el Ejecutivo no solo buscaba velar por la "seguridad" del monarca, sino que además tenía una intención de "velar por la convivencia" en Cataluña.

Es por eso, ha continuado el titular de Justicia, que el Gobierno instó al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a posponer la celebración del acto. "Si se podía hacer unos días después... ¿por qué íbamos a generar una tensión?", se ha preguntado, para después asegurar que el propio Lesmes rechazó el aplazamiento.

Secuestro del CGPJ

Unidas Podemos ha acusado a la derecha, con especial énfasis al PP, de "parapetarse" tras el rey Felipe VI y "poner el foco" en las críticas lanzadas por el vicepresidente, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para "distraer la atención" sobre "secuestro" que mantiene del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, acusó al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de ocupar el cargo de manera ilegítima.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha señalado que lo "realmente importante" es lo que ocurrirá el miércoles con la designación de nuevos cargos en la cúpula judicial por parte del CGPJ, cuya renovación está bloqueada, a su juicio, por la actitud que mantiene el PP.

Precisamente este domingo PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, exigieron la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado.

En cuanto a la ausencia del monarca al acto de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona y su posterior conversación con Lesmes, aludiendo a que le hubiera gustado asistir, el dirigente de En Comú Podem ha señalado que la derecha está poniendo el foco en las declaraciones de Iglesias y Garzón sobre la polémica para que la sociedad se "olvide" de la situación del CGPJ. "Se está parapetando en el rey, están instrumentalizando al rey para distraer la atención y que no nos fijemos en su comportamiento", ha zanjado.

Improcedente llamada del rey

El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera "improcedente" la llamada del rey Felipe VI al presidente del CGPJ después de que se le impidiera acudir a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona por una decisión del Gobierno. También cree que la presencia del jefe de Estado en Cataluña debe ser "prudente" según las circunstancias.

"La Casa Real hizo un acto imprudente de entrometerse en una situación de ese tipo", ha criticado Castells en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que la llamada del monarca para trasmitir a Lesmes que le hubiera gustado asistir a la ceremonia le parece "improcedente" porque en la Constitución el "soberano es el pueblo, no el rey". "El rey tiene que estar siempre sometido a las decisiones políticas", ha enfatizado.

Igualmente, el ministro ha reconocido que hay "una herida abierta en amplios sectores de la sociedad catalana por el desafortunado discurso del rey el 3 de octubre de 2017. Yo digo que, según las circunstancias, debería de haber prudencia en ese sentido", ha añadido.

Al ser preguntado en esta línea por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a este respecto, ha aclarado que este "no debe dimitir" porque "tiene derecho a su opinión". "Cuando hay algo que es improcedente hay que decirlo y tratar de crear puentes que restauren la institucionalidad", ha valorado.

TSJA ve "muy desafortunada" la ausencia del rey

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado este lunes que la ausencia de Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona el pasado viernes fue "muy desafortunada", al tiempo que ha lamentado que no se buscara una fórmula para que el monarca pudiera estar presente. "Cuando no se gestiona bien como se ha hecho aquí, cuando no hay transparencia, surgen todos estos problemas que ha habido de interpretación", ha abundado.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Del Río ha defendido la presencia del rey en dicho acto "no sólo por el valor simbólico que siempre ha tenido su presencia sino también por la implicación institucional o constitucional que conlleva pues se tratan de unos nuevos jueces que se incorporan a ejercer un poder del Estado en nombre precisamente del rey".

"Hubiera sido bueno haber buscado una fórmula para que el rey hubiera estado presente", ha agregado el presidente del órgano, quien cree que la asistencia del monarca "es muy importante en este tipo de actos, por eso siempre ha estado".