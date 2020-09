Casado afirma que los españoles votaron a Felipe VI y no a Garzón e Iglesias

Publicada el 28/09/2020 a las 10:24 Actualizada el 28/09/2020 a las 11:16

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que los españoles votaron a Felipe VI, al tiempo que ha negado que hicieran lo propio con Pablo Iglesias y Alberto Garzón. "El problema es que [Pedro] Sánchez lleva tres días sin defender al rey de España, es decir, a todos los españoles que votamos hace 40 años que la forma de Estado fuera la monarquía parlamentaria y hace seis que quien la encarnara fuera don Felipe de Borbón", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

"Repito: lo votamos los españoles, un recordatorio para el señor [Alberto] Garzón y el señor [Pablo] Iglesias. A los que no votaron los españoles para estar en el Gobierno porque Sánchez se comprometió solemnemente a nunca pactar con ellos fue a Garzón y a Iglesias", ha reiterado el líder conservador.

Casado ha criticado duramente la "absoluta complicidad y profunda cobardía" de Pedro Sánchez, a quien reprocha estar "desaparecido" y no decir "nada" ante los "ataques" contra la monarquía. "Demuestra una absoluta complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad nacional", ha enfatizado.

Además ha reconocido que no se cree las palabras del presidente asegurando que defiende la monarquía parlamentaria porque "no ha parado de mentir en todo momento". "Lo que dijo en campaña electoral no lo ha cumplido. Prometió hacer una ley para tipificar el referéndum ilegal y ahora lo que hace es indultar a los presos que han dado un golpe", ha sentenciado.