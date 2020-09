15MpaRato pide al Gobierno cambios legislativos tras la sentencia del 'caso Bankia'

Publicada el 29/09/2020 a las 13:31 Actualizada el 29/09/2020 a las 16:17

La acusación 15MpaRato ha dirigido una petición al Gobierno tras conocerse la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia, que ha absuelto a los 34 acusados, para que se cambien las leyes y se proteja a la población española de "la gestión financiera y sistémica irresponsable para con el interés general".

En su escrito, este colectivo personado como acusación particular en el caso Bankia manifiesta que no existe una legislación o suficientes garantías legales que permitan evitar "una catástrofe semejante" y que gran parte de los "fallos sistémicos" que pusieron en evidencia durante el juicio "pueden volver a producirse", informa Europa Press.

Por ello, reclama un cambio legislativo sustancial que "impida otros abusos en el futuro" que se concreta en tres peticiones, empezando por que se impida la "venta interesada" de productos financieros con información "inexacta e incomprensible" para los consumidores. Asimismo, solicita una reforma de los organismos reguladores y de las leyes de demandas colectivas para frenar "cualquier posible connivencia o dejadez de funciones de los organismos reguladores" y facilitar las agrupaciones en demandas colectivas de afectados por abusos sistémicos para agilizar los procesos.

En tercer lugar, 15MPaRato ha pedido que se legisle para que los consejos de administración de empresas sistémicas tengan las cualidades necesarias para desempeñar su labor para con el interés general y para que exista un sistema sancionador que desincentive los abusos. "Esta sentencia es un aviso a la sociedad civil y a su capacidad de respuesta frente al abuso. Desoye el inmenso esfuerzo ciudadano y de afectados que hemos llevado a cabo durante el proceso y gran parte de los riesgos y malas prácticas que hemos detectado y sacado a la luz a los largo de estos años", ha lamentado la asociación.

"Contradictorio e inaudito"

Asufin considera que la sentencia es "contradictoria a inaudita", pues ignora la prueba de falseamiento de las cuentas recabada en dicho proceso que ha permitido la devolución del dinero a los accionistas afectados por la vía civil. En un comunicado, la presidenta de la asociación de usuarios financieros, Patricia Suárez, ha lamentado que el fallo "es decepcionante, incoherente y genera gran estupor". "Es inaudito que la sentencia ponga negro sobre blanco que las cuentas de la entidad eran certeras, cuando precisamente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se apoyó en la prueba desplegada en este procedimiento para demostrar que estas cuentas no eran un reflejo fiel de la situación económica de la entidad", ha sostenido.

Además, ve "contradictorio" que, tras las sentencias del Tribunal Supremo, "Bankia aceptase que su salida a Bolsa fue fraudulenta y por ello devolviera toda la inversión a los accionistas minoristas, y que los máximos responsables de la entidad queden absueltos".

Asufin también ha criticado que la sentencia traslada falta de responsabilidad individual en España, en contraposición con países como Estados Unidos, donde los culpables por los casos de Lehman Brothers y Madoff han quedado "absolutamente defenestrados profesionalmente y fuera del sistema". Asimismo, la asociación ha advertido del "peligroso mensaje" de la sentencia, que traslada la responsabilidad al supervisor bancario, dejando libres de culpa a los gestores de la entidad.

AEMEC recurrirá la sentencia

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional. Así lo ha comunicado el encargado de su defensa, Javier Cremades, del despacho Cremades & Calvo Sotelo, en un mensaje publicado en la red social Twitter tras conocerse el fallo.

Vamos a recurrir la sentencia de BANKIA que se ha conocido hoy. Un asunto de esta importancia e impacto social debe ser revisado por el Tribunal Supremo. Lo haremos en nombre de un amplio numero de accionistas en cuya representacion hemos liderado la acusación particular del caso — Javier Cremades (@JavierCremades) September 29, 2020

AEMEC es una de las acusaciones particulares en el juicio por el caso Bankia, en representación de minoristas que perdieron su dinero con la salida a Bolsa de la entidad.

Unidas Podemos: "La justicia no es igual para todos"

Unidas Podemos ha reaccionado a la sentencia recordando que "la justicia no es igual para todos". Así lo ha trasladado en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, quien ha comparado la resolución con la "desproporcionada" sentencia que inhabilita a Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Al respecto, Unidas Podemos ha subrayado que la ciudadanía aprecia que se condena a un presidente de una comunidad autónoma, con el que mantienen "profundas discrepancias", por "no quitar una pancarta" al tiempo que los tribunales exoneran completamente a los responsables de una "catástrofe económica" como fue la salida a bolsa de Bankia, que "dañó el bolsillo" de muchas personas.

Más País: "Es un profundo escándalo"

Más País-Equo ha criticado este martes que la absolución de los consejeros "es un profundo escándalo" y ha exigido endurecer los controles al sector financiero y evitar que los responsables sean eximidos de su responsabilidad.

Así, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha avanzado en rueda de prensa que su formación llevará a la Cámara Baja una proposición de ley con las propuestas de la asociación 15MpaRato. La iniciativa buscará proteger a pequeños y medianos ahorradores para que la venta de preferentes y otros "productos tóxicos" a este tipo de consumidores "sea ilegal" y buscará la reforma de organismos reguladores ante un "evidente conflicto de interés". "Buena parte de los consejeros de la CNMV que autorizaron la salida a Bolsa habían sido nombrados por Rodrigo Rato", ha dicho, al tiempo que ha defendido que los consejeros sean responsables de las consecuencias de sus decisiones.

Y es que, tal y como ha incidido Errejón, estos consejeros "no han sido absueltos porque no hubiera prácticas incorrectas, sino porque parece que no eran competentes de decisiones que ellos mismos tomaban".

Errejón también ha alertado de "lo negativo que es, en un momento de tanta ansiedad, preocupación y penurias, que se mande el mensaje de que los más ricos se van sistemáticamente de rositas", antes de recordar la "fuga" del rey Emérito a Emiratos Árabes, y criticar que la rescatada Bankia va a ser vendida a CaixaBank. "Parece que no hemos aprendido nada. Si fue un gigantesco fraude, no se debería permitir. Es un inmenso error que nos acerca a que el sector financiero puede hacer lo que le dé la gana porque está por encima de todas las regulaciones", ha manifestado.

PP: las absoluciones "han puesto en su sitio" a las acusaciones

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "algunos tendrán que explicar por qué actuaron como acusación particular y las resoluciones les han puesto en su sitio". "Las resoluciones están ahí, y algunos tendrán que dar muchísimas explicaciones de por qué actuaron como acusación particular y hoy las resoluciones judiciales les ponen en su sitio", ha manifestado, tras ser inquerida en rueda de prensa por una valoración de esta sentencia.