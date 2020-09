El Gobierno da un ultimátum de 24 horas a Ayuso para "tomar el control" de la pandemia en Madrid

Publicada el 29/09/2020 a las 06:00

Las claras advertencias que el Gobierno central ha lanzado desde el pasado viernes al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que endurezca las restricciones para el control de la pandemia no han tenido fruto todavía. Isabel Díaz Ayuso ha podido escuchar todo el fin de semana cómo desde la Moncloa se le avisaba de que tenían todo listo para tomar el control si seguía dando la espalda a las medidas que les ha traslado el ministro de Sanidad. Pero este lunes, en una nueva reunión entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro Salvador Illa tampoco hubo punto de encuentro. El cuándo intervendrá el Gobierno si Ayuso y su equipo no ceden y amplían las restricciones y el confinamiento fue una pregunta recurrente de los informadores en la rueda de prensa que el titular de Sanidad ofreció en la tarde de este lunes. Su respuesta fue que confiaba en que en la Puerta del Sol reaccionen a este nuevo "emplazamiento" este martes, cuando a las 18.00 está convocada una reunión del Grupo covid-19 creado la semana pasada tras el encuentro entre Ayuso y Pedro Sánchez.

"No hay un escenario de control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Hemos dicho, a nuestro juicio, qué hay que hacer para tomar el control, advirtiendo que si no se hace, vamos a tener que tomar decisiones más duras y que además esto va a traer unas semanas duras. Hemos instado a la comunidad autónoma y a su presidenta a que sigan estas recomendaciones. Mañana en el espacio de cooperación reforzada del Grupo covid-19 esperamos respuesta a este emplazamiento", sostuvo el ministro en una comparecencia en la Moncloa junto a Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

"En Madrid hay transmisión comunitaria y no está tomando el control de la pandemia. Las medidas que recomendamos son las que consideramos que hay que aplicar con carácter inmediato", insistió.

¿Cuáles son esas medidas? El Gobierno plantea restricciones de movilidad para áreas con una incidencia acumulada de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, algo que incluiría al conjunto de la capital, restringir el consumo en las barras de los bares y restringir el aforo en las terrazas de los establecimientos hosteleros.

Una reunión posterior al Consejo de Ministros

Dado que la reunión está convocada para las 18.00 horas, el ultimátum de 24 horas lanzado por Illa salvaría, en principio, que el agravamiento de la pandemia en la Comunidad de Madrid vaya a estar sobre la mesa del Consejo de Ministros, reunión que se celebra por las mañanas de los martes.

En todo caso, Illa no precisó el momento a partir del cual el Gobierno central empezaría a actuar ni las fórmulas legales que se barajan para ello. Tampoco lo aclaró en una entrevista posterior que concedió al Telediario de TVE. "Esperemos que mañana [por este martes] haya una revisión y si no, veremos", volvió a insistir en plató.

El Grupo covid-19 está integrado por el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

Madrid insiste: "Espacio de cooperación, no de imposición"

Ya desde antes que comparecieran Illa y Simón, desde la Comunidad de Madrid anticipaban el desencuentro en la reunión que habían mantenido ambas instituciones. En la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, ponían el foco en que el Ejecutivo no había variado en nada su posición del jueves por la noche –la de las restricciones en las áreas con una incidencia acumulada de 500 casos– y en que desde la Moncloa no se les ha explicado, hasta la fecha, por qué quieren aplicar esos criterios a Madrid y no al resto España de "forma homogénea".

Además, horas antes de la reunión, desde el Gobierno regional se habían trasladado unas estadísticas que, a su juicio, ilustraban "una mejora" de los datos asistenciales por covid-19 "con una menor incidencia registrada durante las dos últimas semanas".

Entre estos datos, se destacaba que se ha reducido un 66% el crecimiento del total de ingresados por la pandemia en los hospitales madrileños, pasando de los 591 en la semana del 14 al 20 de septiembre a los 264 en la semana del 21 al 27 de septiembre. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero hizo un repaso de estas variables en la rueda de prensa que concedió tras la comparecencia de Illa y Simón.

Si nos atenemos a lo sostenido por el máximo responsable de la Sanidad Madrileña, la postura de la Comunidad variará poco este miércoles y el nuevo emplazamiento de Illa caerá en saco roto. Ruiz Escudero aseguró que en ningún caso se había hablado en la reunión entre ambos ejecutivos de una intervención de Madrid por parte del Gobierno central. Y que, por tanto, tampoco se había puesto sobre la mesa ningún tipo de plazos.

"Esa vía de la imposición sería muy difícil de entender para muchos madrileños", destacó el consejero al tiempo que insistía en que se busca un espacio de "cooperación, no de imposición".

Dando la espalda a las advertencias de los sanitarios, Ruiz Escudero dibujó un panorama sanitario de la Comunidad de Madrid en el que dijo no ver "dificultades" a nivel hospitalario ni tampoco en lo que a las camas de UCI se refiere. Y señaló que, en función de las circunstancias, se van transformando zonas de "actividad no covid-19" en áreas de "actividad covid-19".

En el Ministerio de Sanidad no comparten el optimismo de la Comunidad. Illa llegó a hablar de "los peores datos". Así, informó de que la región había comunicado más de 13.000 casos desde el viernes, 1.700 más que el fin de semana anterior, "cerca del 40 por ciento de casos de nuestros país”, mientras que la positividad es del 20,7%, casi el doble que en el resto de España, datos que "refuerzan que en Madrid hay transmisión comunitaria". "No hay que tomárselo como un juego. Y no se está tomando el control de la pandemia, está incrementándose semana a semana. Cuando uno va al médico quiere que le digan la verdad. Y la verdad es que hay transmisión comunitaria e incremento de casos y fallecidos", subrayó.

