Publicada el 29/09/2020 a las 06:00

El Gobierno Ayuso defendió durante el fin de semana, ante la noticia de que Sanidad se planteaba intervenir Madrid, que solo aceptarían un confinamiento generalizado de la región si se utilizaban los mismos criterios para todo el país. Es decir, que el baremo que estableció el viernes Salvador Illa (confinar las zonas con más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que se conoce como la incidencia acumulada) se aplicara, sin ningún otro tipo de filtro, a cualquier población que cumpliera los requisitos. Sin embargo, ningún experto en Salud Pública defiende que este sea el único criterio posible para tomar medidas restrictivas: la realidad es compleja y tanto los baremos que defiende para la "nueva normalidad" el Ministerio de Sanidad como la acción de otros países de nuestro entorno incluyen, además, otro tipo de cifras como base para tomar decisiones duras.

Y la situación en la capital va mucho más allá de su incidencia acumulada (IA): la Atención Primaria está colapsada, los hospitales emiten alarmas preocupantes, la movilidad es mucho más alta y la densidad poblacional despunta en Europa, lo que hace más difícil aplanar la curva, entre otros factores. Tal y como defiende la presidenta: "Madrid es España", no se trata de una autonomía cualquiera. Y la situación global es mucho más preocupante que la de otras con ese indicador demasiado elevado, como Navarra, utilizada como ejemplo este lunes por barones del Partido Popular para defender igualdad en las actuaciones.



"La IA es un indicador disparador. Sube rápido e informa aceptablemente (si la localidad es grande). Pero tampoco puede ser el único disparador", asegura el director del Observatorio de la Salud Pública de Cantabria, Adrián Hugo Llorente. Influyen, o deben influir, otros muchos criterios. El experto en gestión sanitaria Javier Padilla coincide en un tuit: "No es lo mismo IA14 >500 si es la excepción que si es la norma en una región. No es lo mismo IA14>500 si tienes una enorme capacidad de transmisión a regiones colindantes. No es lo mismo IA14>500 si no tienes capacidad de rastreo ni atención". Madrid incorporó al balance 13.449 nuevos positivos este lunes, casi cuatro veces más que su inmediata perseguidora, Andalucía. La incidencia acumulada de la totalidad de la capital y de varias decenas de municipios quintuplica el baremo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, siglas en inglés) para declarar una zona como "de riesgo". No se trata de barrios o poblaciones concretas: el panorama no es mucho más alentador en el norte que en el sur. La Atención Primaria, por otro lado, lleva semanas pidiendo auxilio: no pueden asumir su carga de trabajo habitual más la derivada del covid y de la ausencia de rastreadores que apliquen la estrategia de detección epidemiológica. Y en los hospitales, la tasa de enfermos de covid con respecto al total de hospitalizados es la más alta del país.



Si el Gobierno accediera a la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estaría desobedeciendo sus criterios para declarar la "alerta" por covid-19 incluidos en su Plan de Respuesta Temprana, publicado durante el comienzo de la "nueva normalidad". Incluyen no solo datos relativos a la incidencia, también al estado del sistema sanitario, la capacidad de hacer test, los avisos de las aguas residuales, el porcentaje de positivos con respecto al total de pruebas realizadas, la evolución de las cifras o el número de reproducción. Para Javier del Águila, médico de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, no solo no tiene sentido utilizar la incidencia acumulada como principal criterio, sino que hay motivos de sobra para defender que la situación en Madrid es especialmente grave, en comparación con otras poblaciones o autonomías. "Es una cosa bastante desacertada, porque la incidencia no te dice nada en concreto. Es un indicador muy interpretable y depende de la población. La incidencia en Madrid me asusta muchísimo, más que en cualquier otra población".



La incidencia acumulada consiste en dividir los casos por el total de población y, posteriormente, multiplicarlo por 100.000. Por lo tanto, una incidencia alta en poblaciones con un alto número de habitantes, como Madrid, implica un número de casos mucho mayor que una IA alta en un municipio o región mucho más pequeña. En España, son múltiples los municipios que superan la tasa de IA a 14 días mayor que 500 que propuso Illa el viernes como baremo en la capital. Pero puede indicar, simplemente, la existencia de varios brotes serios que se ha controlado gracias al esfuerzo de rastreo y la cuarentena de los positivos. A nivel autonómico, Navarra alcanzó este lunes una incidencia acumulada mayor (a 7 días) que la de Madrid al completo: 376 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 307 de Madrid. En la IA a 14 días sigue ganando la CAM: 775 frente a 683. Pero no implica que la situación global de la comunidad foral sea peor.



A 24 de septiembre, la comunidad foral tiene el 10,03% de sus camas ocupadas por contagiados mientras que el porcentaje en la Comunidad de Madrid se dispara al 25,43%. Lo que no quiere decir que Navarra pueda estar tranquila con sus datos de covid: aún se mantiene lejos del colapso, pero la transmisión empieza a ser considerable en los grupos de población vulnerables, lo que puede aumentar tanto el ingreso hospitalario en las próximas semanas como, en último término, el número de fallecidos.



Además, Navarra no es un nodo de comunicaciones para el resto del Estado, un factor "vital" para priorizar las acciones en unas regiones sobre otras, considera Del Águila. La movilidad entre Madrid y las comunidades colindantes, como Castilla-La Mancha o Castilla y León, es otro factor a tener en cuenta: implica que, si la situación en la Comunidad es mala y hay transmisión comunitaria desde hace meses, se puede contagiar fácilmente a otras zonas que reciben, a diario, a miles de trabajadores.



La densidad de población del área metropolitana de la capital, una de las mayores del continente, también favorece que la curva se dispare y que sea más difícil de aplanar con acciones suaves. No solo se trata de que muchos madrileños vivan hacinados o en bloques de pisos abarrotados, sino que, explican los expertos, los contactos estrechos de estas personas suelen ser mayores que los de los que viven en zonas residenciales, más separados. Sin embargo, para el médico, ya no es una excusa: "La densidad de población estaba en marzo, sigue ahora y va a seguir estando. Se pueden tomar medidas para que no importe". Defiende "otro tipo de densidad": de centros de salud, de médicos, de rastreadores. Factores que sí se pueden modificar a voluntad, aunque no se haya actuado con contundencia durante meses.



Tampoco hay ejemplos de países que apliquen automáticamente medidas restrictivas solo con el dato de incidencia. Se suele citar el ejemplo de Alemania, cuyo Gobierno federal acordó con los länders (las regiones) un umbral de 50 nuevos contagios detectados por cada 100.000 habitantes en siete días. Un criterio, a todas luces, mucho más estricto no solo que el español: está sobre las recomendaciones de los organismos internacionales. Pero eso no implica que se cierre todo a cal y canto automáticamente cuando se detecta la alerta: es el escenario a partir del cual se empiezan a debatir nuevas acciones de control. La amplísima capacidad para la vigilancia epidemiológica del país germano ha permitido, salvo en contadas ocasiones, confinar quirúrgicamente a bloques de pisos o barrios muy delimitados.



En todo caso, este lunes han surgido voces que defienden tomar medidas más restrictivas en el conjunto del territorio español, y no solo en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que casi ninguna región está para tirar cohetes. El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha declarado que con los datos epidemiológicos que tiene Madrid, esta comunidad debería "derivar casi a una fase 1" y en el resto del país se debería adoptar "un nivel más restrictivo", salvo en Asturias. Lo que no quiere decir que se tome la incidencia como el único dato para comparar, como ha hecho tanto el Gobierno autonómico de Ayuso como el PP.

