Directo | Sánchez anuncia una conferencia de presidentes con la presidenta de la Comisión Europea

Este miércoles tendrá lugar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que propondrá una serie de limitaciones homogéneas a la movilidad para los territorios que superen los 500 casos positivos de coronavirus por 100.000 habitantes. Además, tendrán en cuenta que la positividad de PCR sea superior al 10% y el índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos sea superior al 35%.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

11.31. El 21% de los españoles suspende la gestión de las empresas frente al covid, según Infojobs. El 21% de los españoles suspende la gestión de las empresas frente al coronavirus, mientras que un 63% le da una nota de "aprobado" o "notable y excelente" a su propia compañía, según un estudio realizado por Infojobs. No obstante, pese a esta buena nota, las acciones que han sido más suspendidas por los empleados han tenido que ver con necesidades específicas del teletrabajo. De hecho, 1 de cada 3 personas suspenden a su empresa a la hora de facilitar mobiliario para teletrabajar, y 1 de cada 4, lo hace en relación a facilitar el equipamiento informático. De su lado, 8 de cada 10 empresas se ha puesto una nota de "notable o excelente" en la capacidad y esfuerzo de la compañía en mantener la actividad ante la llegada de la pandemia.

11.20. Andalucía suma 21 muertes y 1.071 casos positivos por PCR en 24 horas. Andalucía registra este miércoles 21 muertes por coronavirus en 24 horas, cuatro menos que las contabilizadas este martes, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Pres, que registra 1.071 casos confirmados por PCR, 165 menos que en la jornada anterior.

11.16. Casado protesta por las "ofensas" al rey en el Congreso y Batet defiende la libertad de expresión y pide "contención". El presidente del PP, Pablo Casado, ha protestado este miércoles en el hemiciclo del Congreso por las alusiones "ofensivas" al rey que, a su juicio, se han escuchado durante la sesión de control al Gobierno y ha exigido a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, que tome cartas en el asunto, pero ella ha insistido en que los discursos de sus señorías se enmarcan dentro de la "libertad de expresión" y lo que sí ha aconsejado a todos es "contención" "educación".

11.16. El Gobierno prorroga las restricciones para viajar a España desde terceros países hasta el 31 de octubre. El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de octubre la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una nueva prórroga de la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles, aprobada en julio, y que se ampliará hasta las 24 horas del último día de octubre. Los países cuyos residentes no se ven afectados por esta orden son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China.

11.11. Educación permite a las CCAA que un alumno pueda pasar de curso sin límite de suspensos. El Ministerio de Educación y FP ha dejado en manos de las comunidades autónomas que un alumno pase de curso sin límite de asignaturas suspensas, según se desprende del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobado el martes en Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE. El texto señala que "las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados".

11.05. La pandemia supera los 33,6 millones de contagios con más de un millón de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 207.000 casos nuevos, con el que el total se eleva a más de 33,6 millones de personas contagiadas y supera el millón de víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. En total, 33.652.960 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.007.922. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 23,4 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

11.02. Los inmigrantes que trabajaron en el campo durante la pandemia tendrán autorización de residencia y trabajo dos años. La Secretaría de Estado de Migraciones ha publicado una instrucción por la que se establece que todos los jóvenes, extranjeros de terceros países, que se hayan acogido al Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril, tendrán una autorización de residencia y trabajo de dos años, renovables por otros dos. El objetivo de la instrucción impulsada este miércoles es "aportar seguridad jurídica a todos estos jóvenes que con su labor están contribuyendo al sostenimiento de un sector esencial en un momento de dificultad para el país. La inclusión social de estas personas se está viendo impulsada con esta primera oportunidad laboral". Por ello, tras la finalización de la vigencia de dicha norma, estos jóvenes accederán a una autorización de residencia y trabajo, válida en todo el territorio nacional.

10.53. Urkullu dice que "no es nada grato" el acuerdo entre Gobierno y Madrid sobre restricciones en grandes municipios. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este miércoles que se han enterado a través de los medios de comunicación del principio de acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre la homogeneización de las restricciones en grandes municipios, y ha destacado que "no es nada grato el juego que estamos viendo". "No lo conocíamos con detalle y no es nada grato el juego que estamos viendo. Durante el fin de semana hablamos con el ministro de Sanidad y otros representantes sobre las medidas a adoptar, y ayer nos enteramos por los medios de las intenciones del Gobierno español. Nosotros les solicitamos por escrito el fin de semana cuáles iban a ser esas propuestas y no hemos recibido nada. Ayer nos enteramos por los medios de sus intenciones", ha lamentado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia y recogida por Europa Press.

10.42. Sanidad reconoce que la coexistencia de la gripe y el covid-19 "podría tensionar el sistema sanitario". La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha reconocida que la coexistencia de los virus de la gripe y del covid-19 en los próximos meses, con la llegada del invierno, "podrían tensionar especialmente" el sistema sanitario para dar atención a personas afectadas por cualquiera de estas patologías. "Se ha hecho un esfuerzo adquiriendo cinco millones de dosis pero de nada serviría si la población, especialmente los de condiciones de riesgo, no asume que vacunarse es más necesario que nunca", ha resaltado, poniendo valor en la importancia de las organizaciones de pacientes para combatir las fake news que atacan la efectividad de las vacunas.

10.32. Escrivá prefiere esperar a ver el impacto de la apertura de colegios para decidir sobre bajas por hijos en cuarentena. El ministro de Inclusión, Segurida Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha insistido en mostrarse "prudente" respecto a posiblidad de regular las bajas por incapacidad temporal para padres con hijos en cuarentena preventiva y ha expresado su deseo de conocer el impacto de vuelta a las aulas antes de tomar una decisión. "Estamos hablando con los agentes sociales, nos han pedido discutirlo para ver las fórmulas de abordalo y al mismo tiempo es deseable ver cuál es la realidad que resulta de la apertura de colegios", ha indicado Escrivá en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

10.30. Medina y El Carpio (Valladolid) y Sotoserrano (Salamanca) quedan confinadas durante 14 días. El Boletín Oficial de Castilla y León publica en su edición de este miércoles, 30 de septiembre, sendas órdenes de las Consejería de Sanidad por las que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención del covid-19 en los municipios de Medina del Campo y El Carpio (Valladolid) y de Sotoserrano (Salamanca) que quedan confinadas durante catorce días a contar desde hoy, si bien la medida se podrá prorrogar en función de la evolución de la situación epidemiológica. La Consejería de Sanidad se refiere en todos los casos a una "ineludible transmisión comunitaria de la pandemia" que justifica en los brotes de covid-19 confirmados en los tres municipios.

10.30. Garzón al PP: "Ustedes son muchas cosas pero no constitucionalistas". Miguel Ángel Jerez, del PP, acusa al ministro de Consumo de "intentar acabar con el régimen del 78" con sus palabras sobre la falta de neutralidad del rey. "Le recuerdo que nuestro sistema es una monarquía parlamentaria. Ustedes ven antiespañas en todas parte", le ha respondido Garzón.

10.25. PNV defiende los fondos europeos para modernizar economías y avisa contra su instrumentalización en "luchas partidistas". El presidente del EBB del PNV y vicepresidente del Partido Demócrata Europeo (PDE), Andoni Ortuzar, ha defendido la oportunidad que suponen los fondos europeos para modernizar economías en la actual situación generada por pandemia de la covid-19, y ha avisado contra su instrumentalización en "luchas partidistas y electoralistas", como, en su opinión, ocurre ahora en la política española. Además, ha advertido de que un uso inadecuado de estos fondos traería consecuencias "muy negativas" y conllevaría un retroceso político del proyecto europeo "difícilmente recuperable". El PDE y Sabino Arana Fundazioa han organizado en Bilbao un seminario para debatir sobre el presente y futuro de una Europa obligada a adaptarse a los nuevos desafíos, en el que Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo y presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas (UEF-España), ha ofrecido una conferencia inaugural.

10.20. Illa al PP: "Les emplazo a colaborar, a arrimar el hombro". La diputada Rosa María Romero, presidenta de la comisión de Sanidad, le ha preguntado al ministro de Sanidad si ha dado el Gobierno todas las explicaciones "que tiene que dar" sobre la gestión de la pandemia y le ha acusado de "atacar" a la Comunidad de Madrid. "El Gobierno ha hecho lo que le corresponde, coordinar. Es importante el acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno y la presidenta de Madrid", ha asegurado Illa.

10.18. Aguado aboga por no encerrar sino restringir y censura a quien cree que España se compone de "17 reinos de taifas". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, tras alcanzar un preacuerdo con el Gobierno central para homogeneizar criterios en grandes municipios, y ha incidido en que "no se va a volver a encerrar" pero sí a "restringir movilidad innecesaria". En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Aguado ha desgranado que "todos los detalles técnicos" de las nuevas restricciones los pactaran "los expertos" del Ministerio y las consejerías de Sanidad. En este sentido, ha recordado que hoy en el Consejo Interterritorial se ratificará definitivamente el acuerdo.

10.15. Page ve el acuerdo entre el Gobierno y Madrid "bueno" para las partes: "Estamos básicamente de acuerdo". El presiente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que el acuerdo sobre las restricciones derivadas del coronavirus entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid es "bueno" para las partes. "Estamos básicamente de acuerdo con lo que han acordado", ha añadido. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, García-Page ha indicado que, independientemente del "ruido" que hay en España, la gestión cotidiana funciona "infinitamente mejor" de lo que pudiera parecer. "Al final, las direcciones generales de Salud Pública de todas las consejerías y el Ministerio mantenemos una coordinación que funciona", ha apuntado.

10.00. Rufián dice que a Felipe VI solo le votó Franco y que es el diputado número 53 de Vox en el Congreso. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el Rey en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso al afirmar que Felipe VI es el diputado número 53 de Vox y que Francisco Franco fue "el único que le votó", llegando a mostrar una fotografía del dictador junto al monarca cuando éste tenía diez años. Rufián ha aprovechado su pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para señalar lo que ha considerado deficiencias en tres instituciones, entre ellas la Casa Real, "la madre del cordero". "¿Qué le voy a decir? Simplemente, una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela, he aquí lo dramático", ha dicho el diputado catalán.

9.51. El covid dispara la tasa de ahorro de los hogares hasta el 31,1% en el segundo trimestre, nueva cifra récord. Los hogares españoles gastaron en el segundo trimestre, periodo que coincidió prácticamente con el estado de alarma por el covid, menos de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro se situara en el 31,1%, su valor más alto de toda la serie, iniciada en 1999, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa supera en más de diez puntos el anterior máximo, del 20,1%, alcanzado durante el segundo trimestre de 2009, en la anterior crisis económica. En términos desestacionalizados, la tasa de ahorro de los hogares también marcó máximos históricos al situarse en el 22,5% de su renta disponible. En sólo tres meses, esta tasa ha subido más de 12 puntos.

9.30. Arrimadas pregunta a Iglesias sobre si cree que su labor está ayudando a que aumente la confianza de los españoles en sus gobernantes: "Mientras llevamos más de 50.000 muertos, usted ha hecho dos cosas: atacar a los jueces que investigan la corrupción en su partido y se ha subido el sueldo". Responde Iglesias: "No se puede a la vez apostar por reforzar los servicios públicos y la privatización. Ustedes han elegido gobernar con el apoyo de la ultraderecha. El camino del Gobierno de España va a ser muy distinto".

9.26. Espinosa de los Monteros (Vox) pregunta a Iglesias si debe interpretarse como un deseo o como una amenaza su afirmación sobre que "la oposición no volverá a formar parte del Consejo de Ministros”: ¿Es un deseo o un pronóstico?". "No era una amenaza sino un augurio", responde Iglesias que vuelve a tomar la palabra para asegurarle que "ustedes prometen patadas en el culo a las feministras, a los progresistas, pero para eso hacen falta agallas: perro ladrador...".

9.24. Iglesias responde a Egea: "Hoy Casado ha reivindicado la monarquía de los últimos 500 años. Es un planteamiento antidemocrático y anticonstitucional. Están haciendo ustedes mucho daño a la monarquía parlamentaria".

9.23. Egea a Iglesias: "Dicen que van a tomar el control sanitario de Madrid. ¿Qué control van a tomar? Madrid lucha contra al virus y usted lucha contra Madrid".

9.21. Iglesias a Egea: "Los que gobiernan gracias a la ultraderecha son ustedes". "Las negociaciones oficiales sobre los presupuestos no han empezado todavía", asegura el vicepresidente.

9.17. Pregunta de García Egea a Pablo Iglesias. Cuestiona sobre los avances para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. También se dirige a Sánchez: "Se marcha hoy sin defender al rey".

9.12. Pregunta de Mertxe Aizpurua (EH Bildu) sobre si Sánchez si se compromete con unos presupuestos progresistas apoyados por la mayoría de la investidura. "El Gobierno de España ha sido bastante claro sobre los presupuestos que va a plantear, que van a ser progresistas".

9.07. Pregunta de Aitor Esteban sobre cuales son los planes del Gobierno para la gestión de los fondos europeos de reconstrucción. "La voluntad del Gobierno es cogobernar estos fondos. Vamos a plantear una unidad de seguimiento en La Moncloa, una comisión interministerial y una conferencia intersectorial".

09.00. Arranca la sesión de control al Gobierno. El primero en tomar la palabra es Pablo Casado. Le pregunta a Pedro Sánchez si está protegiendo el futuro de los españoles. "No voy a entrar en las provocaciones semanales, voy a centrarme en la pregunta que me ha planteado. Le digo que protegemos el presente y el futuro de los españoles de las amenazas reales, no de las amenazas ficticias que usted se inventa en sus intervenciones parlamentarias. Protegemos también las instituciones y el proyecto europeo. ¿Qué está haciendo usted a parte de insultar? Se inventa amenazas ficticia", ha respondido el presidente del Gobierno.

08.30. El BOE publica la prórroga de los ERTE y de las ayudas para autónomos hasta el 31 de enero de 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el Real Decreto-Ley que prorroga hasta el 31 de enero de 2021 los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas para trabajadores autónomos afectados por la pandemia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. En el caso de los trabajadores autónomos, la norma incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. El decreto crea una nueva ayuda por bajos ingresos para cubrir a los trabajadores por cuenta propia que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses, por ejemplo).