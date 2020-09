Directo | Las muertes por coronavirus superan el millón en todo el mundo

Publicada el 29/09/2020 a las 09:00 Actualizada el 29/09/2020 a las 10:44

La Comunidad de Madrid vuelve a estar en el centro del debate. El Ejecutivo de Pedro Sánchez emplaza al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a tomar medidas estrictas, más allá de las restricciones ejecutadas en un total de 45 áreas sanitarias. La tarde de este martes se reúne el grupo covid-19 para dirimir las decisiones en la lucha contra la pandemia. Mientras, las muertes por coronavirus superan ya el millón en todo el mundo.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

10.51. Garamendi cree que habrá acuerdo de última hora sobre ERTE al incluir a hostelería, comercio y otros sectores. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que cree que podrá alcanzarse un acuerdo "a última hora" sobre la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tras atender el Gobierno su petición de que se incluya a hostelería, turismo y otros negocios "más vulnerables", como ocio nocturno, bodas o restaurantes de menú, e incluir unas exoneraciones que "pueden ser adecuadas". "Parece que podemos arreglarlo igual a última hora, como siempre estas cosas", ha asegurado Garamendi en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, en la que, no obstante, ha puntualizado que la última decisión en la patronal la tiene el Comité Ejecutivo que se reúne este martes por la mañana.

10.40. La Policía Municipal de Madrid ha puesto 13.000 sanciones por no llevar mascarilla en los últimos dos meses. La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto entre el 30 de julio y el 23 de septiembre casi 13.000 propuestas de sanción por no llevar mascarilla en los casos obligatorios tanto en la vía pública como en locales cerrados. En el mismo periodo, los agentes impusieron un total de 574 propuestas de sanción por agrupaciones de personas en número mayor a diez, cuando esta era la norma antes de que la semana pasada se redujera a seis el máximo de individuos en reuniones entre las nuevas medidas para evitar una mayor propagación del coronavirus.

10.38. El Ayuntamiento de Granada estará cerrado 24 horas para su desinfección tras el positivo del alcalde. El Ayuntamiento de Granada permanecerá cerrado durante 24 horas para su desinfección en el marco de los protocolos puestos en marcha a raíz de que el alcalde, Luis Salvador (Ciudadanos), y uno de sus colaboradores hayan dado positivo en coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes municipales. El Ayuntamiento informó el lunes por la noche de esta situación, precisando que el regidor había dado positivo tras realizarse el test PCR por el positivo con síntomas que ha presentado un colaborador cercano. Salvador seguirá trabajando desde casa estos días, ya que se encuentra actualmente sin síntomas.

10.33. Page, dispuesto a que se reúna la Conferencia de Presidentes, pide llegar esta semana a "un planteamiento único". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado dispuesto a volver a mantener una Conferencia de Presidentes para analizar la evolución de la pandemia, al tiempo que ha pedido que no pase de esta semana el conseguir "un planteamiento único y criterios de actuación" unificados. En una entrevista en Tele 5 recogida por Europa Press, ha insistido en que "esto no puede durar mucho más tiempo", alertando de que en España "se termina politizando todo de la peor manera posible". Considerando que "no falta liderazgo", ha reparado en que hay en España "un sistema político muy plural", pero ante "un fenómeno de alcance mundial, hay que admitir la soberanía nacional y obviamente se exige un principio de sometimiento al Gobierno de España.

10.20. Juanma Moreno defiende que cualquier medida que limite la movilidad se base en criterios técnicos y no políticos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este martes que cualquier decisión que supongan restringir la movilidad de las personas, a fin de evitar que aumentan los contagios por coronavirus, tienen que ser consecuencia de criterios técnicos y no políticos pues este tipo de medidas "limita el desarrollo, la prosperidad y el crecimiento" de los territorios.

09.53. El Gobierno hace una oferta de última hora para intentar sumar a la CEOE al acuerdo de ERTE. El Gobierno ha realizado una oferta de última hora a los agentes sociales para intentar que la CEOE, reacia el pacto por considerarlo insuficiente, se sume al preacuerdo que se alcanzó ayer con los sindicatos, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación. En concreto, el Ejecutivo ofrece crear un ERTE por limitación de actividad para cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite los aforos, los horarios y la actividad de los negocios. Todos los sectores y empresas, incluidas las de comercio y hostelería, podrían acogerse a este ERTE de limitación de actividad hasta el 31 de enero de 2021, una medida que podría suponer un vuelco en la posición de CEOE, que ha reunido a su Comité Consultivo desde las 8.30 horas de hoy para valorar las últimas propuestas del Gobierno.

09.46. El PP denuncia el "ataque político" del Gobierno a Madrid y dice que "intervenir" la Comunidad "sería un disparate". La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes el "ataque político" que a su juicio el Gobierno está llevando a cabo sobre Madrid al tiempo que ha sostenido que "intervenir" la Comunidad para contener el crecimiento del coronavirus "sería un disparate". En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Gamarra ha asegurado que al Ministerio de Sanidad le "faltan criterios" y que se "están supliendo con política". "No se entiende que haya comunidades con datos mayores y no se lleve a cabo una actuación. Comunidades donde gobierna el PSOE", ha añadido.

09.45. Chivite afirma que la situación de Navarra "no es comparable a la de Madrid". La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "es cierto" que la Comunidad foral presenta "muchos casos" de covid-19 pero ha sostenido que la situación de Navarra "no es comparable a la que tiene Madrid". "Nosotros comunicamos todos los casos de manera diaria, no tenemos la tasa de ocupación hospitalaria que tiene Madrid, hacemos el doble de la media nacional en rastreo, y tenemos una tasa de positividad bastante controlada, por debajo de la media. Por lo tanto, tenemos muchos casos positivos pero tenemos una situación controlada y no nos tiembla la mano en tomar las decisiones que tengamos que tomar", ha afirmado la jefa del Ejecutivo foral.

09.40. El Gobierno aprobará hoy ampliar hasta el 31 de enero la prohibición de desahucios y subidas abusivas de alquiler. El Consejo de Ministros aprobará este martes ampliar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas "abusivas" en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado 'escudo social' para paliar las consecuencias económicas de la crisis del covid-19 en la población más vulnerable. Con el visto bueno del Consejo, la prohibición de desahucios se sustentará en las mismas condiciones marcadas en el Real Decreto Ley de marzo, ampliada ahora hasta el 31 de enero junto a la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas.

09.28. Comienzan a realizarse los test de antígenos a los vecinos de Puente de Vallecas. La Comunidad de Madrid comienza este martes a realizar los test de antígenos de coronavirus a los vecinos de la zona básica de salud de Puente de Vallecas, una de las áreas sanitarias con restricciones por registrar una mayor transmisión del covid-19. Esta medida, que se extenderá a las 45 zonas con restricciones de movilidad y actividad, se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para detectar a población asintomática y cortar las cadenas de transmisión en los lugares con mayor incidencia de coronavirus.

09.20. Las muertes por coronavirus superan la barrera del millón en todo el mundo. El número de personas que han fallecido a causa de la pandemia del nuevo coronavirus ha superado el millón en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins. Son un total de 1.000.555 fallecidos en todo el mundo, así como 33.273.720 casos acumulados, de los cuales 23.056.480 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad. Estados Unidos continúa siendo el principal foco de la pandemia a nivel mundial, encabezando la lista de casos confirmados, 7.147.241, y la de víctimas mortales, 205.031.