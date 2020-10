Publicada el 01/10/2020 a las 09:35 Actualizada el 01/10/2020 a las 11:30

Las restricciones presentadas este miércoles por el Ministerio de Sanidad ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se han publicado este jueves en el BOE con medidas de seguridad que afectarán, por ahora, a Madrid capital y otras diez ciudades de la comunidad.

Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

11.19. Ayuso cree que pretenden "embarrar el campo" a Madrid y no quiere "confinamientos" que crean "listas del hambre". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que desde la semana pasada están tratando de "embarrar el campo" a los planes de la Comunidad de Madrid para contener el virus y ha indicado que no es partidaria de "confinamientos selectivos sin ningún consenso" que provocan "listas del hambre". Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre si empleará un plan de contingencia, Ayuso ha contestado que ya llevan poniendo en marcha un plan desde hace días pero del que parece que "algunos temen que funcione" y por eso "han decidido embarrar el campo desde la semana pasada".

11.07. Andalucía estudia la "idoneidad o no" jurídica de publicar en el BOJA el acuerdo de la Interterritorial de Salud. Los "equipos jurídicos" de la Consejería de Salud y Familias "están valorando la idoneidad o no de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)" el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este pasado miércoles y aprobado por la mayoría de comunidades autónomas, aunque con el voto en contra de algunas como la andaluza. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya que el acuerdo "no afecta directamente" a Andalucía en tanto que sus doce municipios con más de 100.000 habitantes de población "están fuera de los tres rangos" fijados por el Ministerio de Sanidad para restringir la movilidad.

10.55. Bélgica quita cuarentena a viajeros de Valencia y parte de Canarias y la mantiene para el resto de España. Las autoridades belgas han retirado la obligación de cumplir una cuarentena y someterse a una prueba diagnóstica de coronavirus PCR a los viajeros que regresen al país desde la Comunidad Valenciana y de varias islas de Canarias, al considerar que el riesgo en estas zonas puede pasar de 'rojo' a 'naranja' y pueden relajarse las restricciones que impone al resto de España. De este modo, los pasajeros que lleguen a Bélgica desde Valencia, Castellón y Alicante o de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro no estarán obligados a cumplir una cuarentena de siete días y realizarse una PCR como sí ocurre con quien llegue desde otros puntos de España, aunque Bélgica precisa que siguen siendo zonas en donde "la vigilancia debe intensificarse" y, por tanto, se les "recomienda" seguir la cuarentena de forma voluntaria.

10.52. Almeida se posiciona contra las "imposiciones" en Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado en su cuenta oficial de Twitter que la crisis del coronavirus "no se resuelve con imposiciones" y "sin criterios técnicos". Además, ha criticado que el Gobierno central haya "utilizado el BOE para no tener que dialogar y acordar".

Esta crisis no se resuelve con imposiciones, sin criterios técnicos, más allá de intereses políticos. Los que venían a ayudar, han acabado utilizando el BOE para no tener que dialogar y acordar. Los madrileños demostraremos la sensatez y responsabilidad que siempre nos han guiado — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 1, 2020

10.46. PP carga contra Gobierno central por adoptar decisiones "injustas contra Madrid" que "afectan a proyectos vitales". El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado este jueves contra el Gobierno central por adoptar decisiones "injustas" y "sectarias" contra la Comunidad de Madrid que "afectan a proyectos vitales de muchos madrileños". "Es injusto adoptar decisiones contra Madrid y los madrileños", ha manifestado a su llegada a la Asamblea de Madrid después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado una orden para hacer "efectivas" las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obligará al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la capital y otros nueve municipios madrileños que cumplen los criterios fijados.

10.40. La pandemia avanza hacia los 34 millones de contagios con más de un millón de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 239.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 33,97 millones de personas contagiadas y supera el millón de víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. En total, 33.978.492 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.014.291. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 23,64 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

10.32. La oposición carga con dureza contra el Gobierno regional: "La Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa". El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha criticado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que ha calificado de "kamikaze". "La Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa", ha asegurado, para continuar diciendo que Ayuso no se está revelando "contra una medida injusta o contra un abuso de poder" sino "contra una medida que sirve para vidas", que todos los expertos "vienen recomendando desde hace semanas".

10.15. Ayuso asegura que Madrid cumplirá la orden del Gobierno, pero la recurrirá en los tribunales. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido en el pleno de la Asamblea de Madrid con respecto a las medidas de seguridad publicadas por el Ministerio de Sanidad en el BOE: "Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes, pero iremos a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños". La presidenta ha asegurado que acatarán la orden del Gobierno, "pero iremos a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños".

▶️ @IdiazAyuso al PSOE: "No somos como sus socios independentistas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cumplirá todas las órdenes de manera estricta". #PlenoAsamblea pic.twitter.com/bfS9nASv3x — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) October 1, 2020

09.57. Andalucía reclama al Gobierno "instrucciones y órdenes" claras sobre los protocolos en residencias de mayores. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha demandado este jueves al Gobierno central que saque unas "instrucciones y órdenes" claras para todo el territorio sobre los protocolos para las residencias de mayores. En declaraciones a CSTV, recogidas por Europa Press, Ruiz ha criticado que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como ministro de Derechos Sociales, solo haya acudido en una ocasión a la Conferencia Sectorial de Políticas Sociales, concretamente, "cinco minutos, leyó un texto y se fue".

09.47. Garzón cree que Madrid rechaza las medidas por motivos "políticos" y para "desgastar al Gobierno". El ministro de Consumo, Alberto Garzón, considera que el rechazo de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a las nuevas medidas acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a propuesta del Ministerio de Sanidad, tras llegar a un acuerdo el día anterior, se basa en motivos de "naturaleza política" y tiene como objetivo "desgastar al Gobierno". "Es una irresponsabilidad seguir jugando a eso cuando están en juego la vida de las personas. No entiendo muy bien a Ayuso. Fue ella quien pidió ayuda al Gobierno central. Ha cambiado de opinión muchas veces. Da la sensación de que está utilizando este drama para atacar al Gobierno como una especie de oportunidad política. Probablemente ha habido una orden desde Génova para hacer descarrilar este acuerdo", ha denunciado el ministro en una entrevista en 'Las Mañanas de Radio Nacional'.

08.15. Moncloa recuerda que la restricción a la movilidad es "de obligado cumplimiento aunque" se votase "en contra". Moncloa ha explicado que el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública que sale publicado este jueves en el Boletín de Oficial del Estado es "de obligado cumplimiento" incluso para las comunidades autónomas que votaron "en contra". En concreto, el BOE recoge la orden que hace efectivas las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obliga al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros municipios madrileños que cumplen los criterios fijados. Además, fija un plazo de 48 horas para cumplir con lo establecido.

El @boegob publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del #SNS sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por #COVID19 https://t.co/TFNL3eND6E pic.twitter.com/mtEnN5HO2y — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) October 1, 2020

08.13. La Policía podrá acceder desde hoy a los datos de Salud Pública para controlar las cuarentenas en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que desde este jueves la Policía podrá acceder a los datos de Salud Pública para intentar que se "hagan efectivas las cuarentenas". La Comunidad de Madrid publica hoy una nueva Orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para establecer las medidas de colaboración y cooperación necesarias para la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de la transmisión del coronavirus, según ha avanzado la presidenta madrileña en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

08.00. Ayuso rechaza que les obliguen a ser intervenidos "con la justificación del consenso" y estudia acciones legales. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado que el Gobierno central obligue a Madrid a ser intervenida "con la justificación del consenso" y estudia junto a el abogado del Ejecutivo autonómico cómo oponerse a los criterios "a vuela pluma". En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, ha criticado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estuviese de acuerdo con las medidas de la Comunidad al principio de la semana pasada pero a finales, "mandado por (Pedro) Sánchez", decidiese "enloquecer con las prisas" de que había que cerrar y confinar Madrid.