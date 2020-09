La evolución de las UCI aleja a las ciudades de fuera de Madrid de las restricciones de Sanidad, con León y Valladolid en zona de peligro

Publicada el 30/09/2020 a las 20:39 Actualizada el 30/09/2020 a las 20:51

Municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada a 14 días (casos por cada 100.000 habitantes) de más de 500, en comunidades autónomas con más de un 35% de ocupación de sus UCIs de pacientes de covid-19, y con una tasa de positividad (número de positivos con respecto al total de pruebas realizadas) mayor al 10%. Esos son los criterios que defiende el Ministerio de Sanidad para aplicar restricciones a las grandes ciudades más afectadas del país. Ayer parecían baremos acordados con Madrid: este miércoles la Comunidad se ha desmarcado, en otro golpe de timón de la errática gestión del Gobierno Ayuso. Pese a que no ha habido consenso en el Consejo Interterritorial de Salud, el ministro ha confirmado este miércoles que la medida sigue adelante, y las cifras propuestas también. Por ahora, solo las grandes urbes de la región madrileña se verán afectadas: pero hay otras que, ya sea por un criterio o por otro o por su tendencia, pueden estar a días de suspender el examen de Illa. Son las principales candidatas a la restricción: León, Valladolid, Pamplona y Logroño.



Las castellanoleonesas, por ahora, no tienen la suficiente incidencia (en torno a los 400), ni las UCI por encima del 35% propuesto por el Ejecutivo central. Pero la curva de ambos ámbitos no se relaja, sobre todo la que tiene que ver con las hospitalizaciones. Un giro a peor en la situación epidemiológica podría llevar al confinamiento perimetral a León y Valladolid. Pamplona cuenta con una incidencia muy alta (730), pero sus UCI por ahora se mantienen lejos del colapso, con un 22%. Y Logroño, alrededor de los 420 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aguanta, a la espera de que continúe la tendencia descendente en los hospitalizados graves de La Rioja, que hasta este martes superaba el umbral.



Ninguna ciudad perteneciente a una comunidad autónoma con menos del 35% de pacientes covid en sus Unidades de Cuidados Intensivos se va a confinar, si se mantienen los criterios del Ministerio de Sanidad. Eso deja fuera, por el momento, a todas las que no pertenezcan a la Comunidad de Madrid. Pero hay varias que no están demasiado lejos de ese porcentaje. Por encima del 20% están, aparte de la capital, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Baleares, según la recopilación de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno. La Rioja arrancó la semana pasada con un número superior que Madrid (42%), pero no ha dejado de bajar, hasta colocarse en el 32%. La misma cifra en la que están los castellanoleoneses, que comenzaron la semana pasada en torno al 20%. El resto de regiones con sus hospitales más tensionados y por debajo del 35% mantienen cifras durante los últimos días o bien estables o bien con un claro descenso: Navarra, de hecho, ha descendido hasta el 17% este miércoles.





Más allá de las urbes mencionadas, otras están también cerca de cumplir los tres criterios. Ciudad Real está en torno a los 600 casos en cuanto a la incidencia acumulada, pero las UCI de Castilla-La Mancha no registran un aumento significativo del porcentaje en las últimas semanas. Ibiza, que este miércoles ha comenzado a aplicar restricciones de origen autonómico más duras que las propuestas por Sanidad en cuanto al aforo de los bares, se acerca a los 700 casos, aunque Baleares registra un ligero descenso en cuanto a los hospitalizados graves de covid-19.



No hay datos en todas las autonomías de la tasa de positividad de cada municipio: e Illa ha confirmado este viernes que se aplicarán los datos municipales, y no los autonómicos, en este ámbito. Si utilizamos las cifras regionales como guía, León y Valladolid superarían el 10%: Logroño no, ya que La Rioja se mantiene en un 5%, síntoma de que la estrategia de vigilancia epidemiológica está funcionando y no ha sido desbordada por la transmisión comunitaria. Pamplona, en Navarra, pasó este miércoles del 11,9% al 7%. Es un dato cambiante, pero el ministro ha asegurado que se tendrán en cuenta los registros de los últimos cinco días para tomar una decisión, para evitar tanto un retraso en la notificación.



En todo caso, aseguran los expertos, los baremos que ha impuesto el Ministerio de Sanidad y que endurecerían ligeramente las restricciones en las ciudades de la Comunidad de Madrid (más allá de la imposibilidad de salir del municipio salvo por fuerza mayor) son mucho más laxos que los que recomiendan los organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomienda una tasa de positividad menor del 5%, y el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) considera con un 3% que la situación revierte riesgo. No hay ninguna comunidad autónoma por debajo de esta tasa.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre