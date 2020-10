Fernando Simón: "Madrid tiene los peores datos, con un 23% de camas convencionales ocupadas y un 42% en el caso de las UCI"

Publicada el 01/10/2020 a las 19:22 Actualizada el 01/10/2020 a las 19:47

El director del CCAES, Fernando Simón, ha informado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid, foco actual de la pandemia en España, mantiene una alta presión hospitalaria, al elevar al 23% la ocupación de las camas convencionales frente a la media nacional del 9,2%, y hasta un 42% la ocupación en UCI, frente al 18% de media en todo el territorio. "Se me ha acusado de señalarla, pero lo cierto es que ahora Madrid representa actualmente más del 35 por ciento de los casos que se notifican en España, es la comunidad con más incidencia, con mayor tasa de ocupación de camas en UCI y con una gran presión sobre los sistemas de Atención Primaria", ha señalado.

Preguntado sobre la disputa entre el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y el Ministerio que dirige Salvador Illa en relación con la orden ministerial que establece restricciones para municipios de más de 100.000 habitantes con una elevada incidencia y que la comunidad ha indicado que acatará, pero que llevará a los tribunales–, el director ha valorado que le consta que “la Comunidad de Madrid va a implementar la medida y está en su derecho de hacer los recursos adecuados. Pero tendrá que aplicarla hasta entonces”. En este sentido, ha puntualizado que la comunidad ha implementado medidas en las últimas semanas que no han tenido la efectividad necesaria para reducir la transmisión del virus, y que la situación es “excepcional”. “Es fácil decir que han actuado tarde a posteriori, no lo es cuando uno implementa medidas y espera a ver su impacto”, ha defendido Simón. “No quiero entrar en un debate como ese, no tengo las razones por la que la Comunidad de Madrid podía tomar medidas en un momento u otro”.

El director ha realizado un inciso en su intervención para referirse directamente a la población de la Comunidad de Madrid, y solicitarles que siguen las recomendaciones sanitarias para reducir la transmisión del virus, independientemente de la disputa política entre las administraciones. "Si la población las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, sí podremos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid", ha argumentado Simón.

Respecto a la orden ministerial, un documento "vivo que tiene que seguir mejorándose y desarrollándose" con el fin de establecer "un marco común", Simón ha indicado que se trata de "un acuerdo de mínimos". "Las comunidades autónomas pueden aplicar más medidas si lo consideran necesario", ha declarado el director. "Lo que se plantea en la reunión de ayer es un acuerdo muy urgente para una situación de emergencia. Lo que se va a plantear de aquí en adelante es trabajar para situaciones de incidencia muy por debajo de esas".

En cuanto criterios para tomar las medidas, se establecen tres indicadores, ya que valorar únicamente uno “no es justo ni real”. “Se hablan de dos más, la ocupación de UCIs, y la otra es la positividad de las PCR. Lo que implica el nivel de transmisión”, ha argumentado el director. En cuanto a las restricciones que recoge el documento, el director ha señalado que “son medidas que buscan el confinamiento, pero lo cierto es que no busca el confinamiento del estado de alarma. Ahora mismo no son individuales, sino perimetrales con varios objetivos: evitar que un territorio afecte más de lo que deba a los de alrededor”, ha explicado. “Para evitar un impacto socioeconómico se permite la movilidad laboral y otros motivos, pero reduciendo la transmisión fuera de las zonas de riesgo”. "proponer una especie de criterios comunes para actuar, o que la base sea más común.

Sobre las pruebas PCR, Simón ha declarado que estas se tienen que realizar en zonas de alta transmisión para no falsear las cifras. “Ahora bien, lo que no podemos jugar es a rebajar la positividad. Lo que tenemos que rebajar es la incidencia. Si se mantiene una sensibilidad de sospecha muy alta automáticamente baja. Lo que no podemos hacer es que baje artificialmente, no podemos hacer PCR en zonas de baja incidencia. El objetivo es hacer PCR a cualquier persona con sintomatología”.

Preguntado sobre el estudio de seroprevalencia previsto para finales de octubre, Simón ha confesado que hace un par de semanas que no participa en la propuesta, pero que se prevé que continúe según lo establecido. Sin embargo, ha alertado de que “hay que valorar como va a influir la valoración de esta onda porque va a coincidir con la vacunación de la gripe y con comunidades con una gran incidencia”.

Simón también ha reservado un espacio de su intervención para aplaudir la actitud de la comunidad educativa, en especial la de los estudiantes, ya que por el momento la vuelta al colegio no ha supuesto un incremento de la transmisión del virus en el país. “Se han tenido que cerrar algunas aulas, ha habido algún rebrote en grupos estables, pero el impacto a nivel global hasta ahora no está siendo importante en la transmisión de la enfermedad. Esto es gracias a toda la comunidad educativa. Y sobre todo quiero agradecérselo a todos los estudiantes”, ha destacado.