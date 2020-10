Directo | Ayuso presentará este viernes un recurso contra las medidas de Sanidad

Publicada el 02/10/2020 a las 09:01 Actualizada el 02/10/2020 a las 12:34

Este viernes a las 22.48 horas entran en vigor las restricciones anunciadas por el Ministerio de Sanidad para frenar la pandemia de coronavirus. Las medidas deberán ser acatadas por todas las comunidades afectadas, incluso aquellas que como Madrid se opusieron.

12.28. Ayuso critica que el Gobierno de Sánchez no haya enviado "ni un agente" para ayudar con las medidas de la Comunidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya enviado "ni un agente" para ayudar con las medidas de restricción por zonas básicas de salud que impulsó el Gobierno regional para enfrentar la pandemia. "Hace semanas que pedí ayuda a Sánchez para que las medidas de Madrid, justas y racionales, pudieran cumplirse con eficacia. El dispositivo era clave pero llegó ni un agente", ha trasladado a través de su cuenta de Twitter.

12.00. Villacís cree que "la respuesta no está en los tribunales" sino en que los políticos lleguen a acuerdos. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que "la respuesta no está en los tribunales ni en tomar decisiones de forma despótica", sino en que los políticos sepan llegar a acuerdos para hacer frente a la pandemia. Así se ha expresado Villacís en declaraciones a 'laSexta', recogidas por Europa Press, en relación con la intención de la Comunidad de Madrid de presentar un recurso contra la medidas del Gobierno central para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus y la solicitud de medidas cautelares.

11.39. Colectivos de la España Vaciada se manifiestan este sábado en los centros de salud a favor de la Sanidad rural. La Coordinadora de la España Vaciada (COCEDER) se movilizará en favor de la Sanidad rural este sábado a las 12 horas con cinco minutos de concentración frente a los consultorios y/o centros de salud bajo los lemas '#YoParoPorMiPueblo' y '#SanidadRuralDigna', en el que se exigirá "una sanidad pública de calidad en el medio rural que garantice las mismas coberturas y prestaciones de que se dispone en las zonas urbanas, y que además atienda las especificidades de estos territorios". Frente a un modelo asistencial, proponen un modelo sociosanitario que "integre en la planificación de los programas de salud pública a los profesionales sanitarios junto a los profesionales de los servicios sociales, a las entidades locales, a la población y las estructuras sociocomunitarias existentes en cada territorio".

11.19. Bajan los casos activos, la presión hospitalaria, y los brotes en las últimas 24 horas en La Rioja. Los casos activos han descendido en 52 casos en las últimas 24 horas en La Rioja al pasar de los 954 de ayer a los 902 de este viernes, 2 de octubre. También ha bajado —en cinco personas— la presión hospitalaria al bajar de 82 ingresados a 77, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de La Rioja. Los brotes activos, por su parte, también han descendido de 29 a 23. A día de hoy hay un total de 8.819 personas en cuarentena. En cuanto a la situación en residencias, hay 69 residentes positivos (ayer, 70).

11.17. Abascal respalda a Ayuso frente a la "estrategia" del Gobierno de "desgaste" de la Comunidad de Madrid. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado este viernes el respaldo de su partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, frente a los "ataques políticos" que cree que está recibiendo del Gobierno de Pedro Sánchez. Abascal considera que no hay análisis "técnicos o científicos" en el "ataque" que está recibiendo la Comunidad de Madrid respecto a la crisis del coronavirus, sino una "estrategia política" con la que ha avanzado que Vox "no va a colaborar".

11.10. La OMS reconoce no saber qué está fallando en España para que sea el país europeo con más incidencia del covid-19. La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha reconocido que el organismo lleva semanas analizando la situación de España y los motivos por los que es el país de Europa con mayor incidencia del covid-19, y que todavía no sabe qué es lo que está fallando. Y es que, tal y como ha explicado durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum, España es actualmente el país con las medidas "más restrictivas", ya que, por ejemplo, el uso de las mascarillas es obligatorio, incluso en espacios cerrados, en comparación con otros países en los que las normas han sido un poco "más relajadas" y su situación epidemiológica ha sido "mejor".

10.59. "El problema no son las CCAA, el problema son las CCAA que son irresponsables", afirma Barbón. El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que las autonomías no suponen un problema a la hora de hacer frente a la actual situación de crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19. El problema son, a su juicio, "las comunidades autónomas que son irresponsables". Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico durante una entrevista en el programa de Antena 3 'Espejo Público' recogida por Europa Press, donde ha sido preguntado por el recurso anunciado por la presidenta madrileña, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, contra la orden del Ministerio del cierre parcial de Madrid.

10.58. Castilla-La Mancha prorroga las medidas nivel 2 en Tarancón y Las Pedroñeras y rebaja a nivel 1 las de Mota del Cuervo. La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha prorrogado las medidas nivel 2 que se estaban aplicando desde hace 14 días en las localidades de Tarancón y Las Pedroñeras y rebaja a nivel 1 las medidas en Mota del Cuervo. En Tarancón y Las Pedroñeras, continuará el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales, ha informado la Junta en nota de prensa.

10.55. El PP nacional respalda el recurso de Ayuso por la orden de Sanidad y las decisiones de sus otros presidentes. El PP nacional respalda el recurso que ha anunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la orden de Sanidad con restricciones a la movilidad por la segunda oleada de coronavirus pero también las decisiones que tomen los demás presidentes autonómicos de las comunidades gobernadas por el PP. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este jueves que acata la orden del Gobierno central porque Madrid "no está en rebeldía", anunció que irá a los tribunales y solicitará medidas cautelares. Sin embargo, ninguno de los otros cuatro 'barones' del PP que votaron también en contra de la medida de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud acudirá a la Justicia.

10.45. El abogado que recurrió las medidas para confinar Madrid pide la comparecencia de Illa en la Audiencia Nacional. El abogado Curro Nicolau ha ampliado este viernes su recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre las medidas a adoptar por las comunidades autónomas para frenar el contagio del coronavirus y que permitirá confinar Madrid, entre otros municipios, para solicitar la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nicolau presentó el jueves un recurso, el primero que se conoce por este paquete anticovid, contra el acuerdo del CISNS y la resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad que dio publicidad al mismo, si bien este viernes lo ha ampliado para incluir también la orden ministerial mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Como ya hiciera en su escrito anterior, ha reclamado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que dicte una medida cautelarísima para que se suspenda la vigencia de la orden ministerial o que "subsidiariamente se otorgue medida positiva consistente en el reconocimiento como situación jurídica individualizada su derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, y en concreto la ciudad de Madrid, y a reunirse con el número de amigos y familiares que considere sin limitación".

10.29. La OMS avisa que la destrucción del medio ambiente y la globalización han sido el "cóctel perfecto" para el covid. La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha señalado que la destrucción que desde hace años se lleva produciendo el medio ambiente, el comercio de animales salvajes y la globalización han sido el "cóctel perfecto" para que el nuevo coronavirus se propague a todo el mundo. Durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum, Neira ha recordado que la salud humana, animal y ambiental forman un triángulo en el que todas dependen de todas, motivo por el cual han aparecido enfermedades, como el covid-19, que afectan a las personas y que han saltado de los animales (más del 60% de las enfermedades infecciosas tienen este origen), habiendo detrás de esto un "factor de estrés ambiental".

10.11. Moreno asegura que no recibió instrucción de Génova para que rechazara la orden ministerial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que en ningún momento recibió una instrucción de la dirección nacional del PP de que votara en contra de la orden del Ministerio de Sanidad sobre restricciones a la movilidad en función de los casos de coronavirus, que fue aprobada el miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, aunque contó con el rechazo de algunas comunidades, entre ellas la andaluza. "En ningún momento me dijeron desde Génova que votara que no. Nadie me llamó", según ha sentenciado Moreno, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. Ha expuesto que la dirección nacional del PP no suele llamar para cosas así, entre otros motivos, porque sabe que él siempre va a defender, en este tipo de reuniones, los intereses de Andalucía por encima de cualquier otro.

10.10. Franco pide a Ayuso que publique y concrete la orden ministerial y afirma que FCSE están ya "preparadas" para aplicarla. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha pedido este viernes al Ejecutivo autonómico que publique en el Boletín Oficial de la Comunidad una orden específica que concrete y matice la orden ministerial publicada ayer en el BOE sobre las restricciones de movilidad que afectarían a partir de la noche de este viernes a diez populosas ciudades de la región, entre ellas la capital. "Lo que realmente quieren los ciudadanos es claridad, saber a qué atenerse. Decir un día una cosa y luego la contraria no puede ser. Los ciudadanos quieren saber si a las 23 horas están o no están, no quieren enfrentamientos", ha afirmado esta mañana en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

10.10. Borràs dice que la fecha de las elecciones catalanas anunciada por Torrent debería haberse acordado con JxCat. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha asegurado este viernes que la fecha de las elecciones catalanas anunciada por el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, debería haberse acordado previamente con su formación. En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Borràs ha apuntado que "estas cuestiones deberían acordarse, pero ha sido así. Tengo la misma información que usted", aunque ha añadido que "se había hablado de poder acordar estas cuestiones".

10.09. Almeida considera que medidas de Sanidad son "un traje a medida" para cerrar Madrid y ve "difícil" vigilar los controles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este viernes que las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad para adoptar restricciones contra la pandemia son "un traje a medida" para cerrar Madrid, y ha añadido que es "difícil" que la Policía Municipal vigile todos los controles necesarios para que se cumpla lo establecido en el BOE. "Yo sí pienso que es un traje a medida. Mi pregunta es por qué siempre se habla de Madrid. Aquí son datos muy difíciles, pero también hay una situación complicada en Navarra, Aragón", ha expresado en una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, donde ha hablado de "ensañamiento" del Gobierno central con la Comunidad.

10.07. Arrimadas apoya a Aguado ante a la decisión de Ayuso de ir a los tribunales y rechaza "trifulcas políticas". La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha respaldado la posición de su compañero de partido y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de que ahora no es conveniente llevar a los tribunales las nuevas restricciones contra la pandemia del coronavirus aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como ha decidido la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP). "Que vaya por la vía judicial es una decisión de la presidenta", ha confirmado Arrimadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Según ha recalcado, "no hay mucho tiempo" para actuar ante la expansión de los contagios y, "como dice Aguado, una resolución judicial puede tardar semanas" en emitirse.

9.45. El PSOE pide "responsabilidad" a Ayuso y critica que esté "peleando con todo el mundo menos contra el virus". El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido este viernes "responsabilidad" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha criticado que la dirigente esté "peleando con todo el mundo menos contra el virus". En declaraciones a 'La hora de la 1', recogidas por Europa Press, el político socialista ha insistido en que la situación en Madrid es la de una pandemia "descontrolada" y un sistema de salud "desbordado". Todo ello, ha continuado, invita a la "sensatez y la responsabilidad, lo contrario a lo que Ayuso y el PP" están aplicando.

9.32. Torrent sitúa las elecciones el 14 de febrero si no hay un debate de investidura previo. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha situado este viernes la celebración de las próximas elecciones catalanas el domingo 14 de febrero "si no hay un debate de investidura previo que pueda tener éxito", sin descartar que se puedan posponer si no se dan las condiciones sanitarias adecuadas por la pandemia del coronavirus. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que la ley establece unos plazos claros, por lo que si no hay debate de investidura, el cómputo finalizaría el miércoles 10 de febrero, pero por las actuales circunstancias sanitarias consideran que es mejor celebrar los comicios el domingo siguiente.

9.19. La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso contra las medidas del Gobierno y solicitará medidas cautelares. La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso contra la medidas del Gobierno central para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional. El Ejecutivo autonómico dará más detalles mañana en una rueda de prensa que previsiblemente ofrecerán el consejero Justicia, Enrique López, y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó esta mañana su intención de acudir a los tribunales aunque aseguró que Madrid cumpliría la orden.

9.15. La Seguridad Social gana 84.013 afiliados medios en septiembre, cifra récord en este mes. La Seguridad Social ganó en septiembre una media de 84.013 cotizantes respecto al mes de agosto (+0,4%), su mejor cifra en este mes desde que hay registro, lo que situó el número total de ocupados en 18.876.389 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha destacado que es el quinto mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media.

9.09. El paro baja en septiembre en 26.329 personas, su mayor descenso desde 1996. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 26.329 desempleados en septiembre (-0,7%), su mayor descenso en este mes de toda la serie, iniciada en 1996, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había adelantado ayer que el paro registró en septiembre su mejor dato en este mes "desde los años noventa y tantos". Con esta caída, el volumen total de parados alcanzó al finalizar septiembre la cifra de 3.776.485 desempleados. De acuerdo con la serie histórica, que arranca en el año 1996, el paro ha subido en todos los meses de septiembre, con excepción de los años 2005, 2006 y 2007, cuando bajó en 5.824, 17.511 y 10.933 personas, respectivamente. A partir de 2008, se registraron aumentos del desempleo en todos los meses de septiembre, con lo que el dato de este año es el primer descenso del paro en un mes de septiembre desde el ejercicio 2007.

9.00. Donald Trump y su esposa Melania dan positivo por coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tanto él como su esposa, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus después de la prueba que se realizaron tras darse a conocer que una de sus asistentes más cercana, la directora de Comunicación, Hope Hicks, también había contraído la enfermedad. "Esta noche, Melania y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.