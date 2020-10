Directo | Cinco millones de personas, confinadas en Madrid

Primera jornada con las medidas de restricción del Gobierno central que afectan a municipios madrileños con alta incidencia de coronavirus en vigor. Desde las 22 horas del viernes, Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz tienen restringidas la entrada y salida de personas de los citados municipios "salvo por motivos justificados".

Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.00. Murcia suma un nuevo fallecido y el número de positivos se sitúa e 403 en las últimas 24 horas. La Región de Murcia ha sumado un nuevo fallecimiento por covid, un hombre de 63 años, con lo que la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la comunidad asciende a 218. El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis se sitúa en 22.015 casos, de los que 20.309 han sido acreditados mediante PCR (403 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este viernes a las 23.59 horas.

12.50. La Comunidad de Madrid calcula una caída del PIB de 17% anual y la pérdida de 18.000 empleos semanales por restricciones. La Comunidad de Madrid ha calculado que el impacto de las nuevas restricciones "impuestas" por el Gobierno central podrían suponer una caída del PIB en un año del 17 por ciento y la pérdida de 18.000 empleos semanales. Así lo ha trasladado este sábado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en una rueda de prensa telemática, en la que ha indicado de que estas restricciones suponen "un nuevo golpe a la economía madrileña", especialmente para la hostelería y el comercio, y "un perjuicio para toda España".

12.45. La tasa de incidencia de Ourense a siete días triplica la del conjunto de Galicia y sigue en aumento. Las autoridades sanitarias han justificado el endurecimiento de las restricciones en la ciudad de Ourense anunciado este viernes en la clara evolución negativa de la situación epidemiológica en el municipio. El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública ha advertido de las circunstancias específicas que se dan en este punto, con caso diarios que siguen apareciendo de manera continua, hecho que no sucede en otros ayuntamientos del área. La tasa de incidencia en la comarca sigue en aumento, especialmente la de casos por 100.000 habitantes a siete días, que "triplica" la del conjunto de la comunidad autónoma. La investigación epidemiológica ha argumentado que esta evolución "se debe especialmente a las reuniones familiares de personas que no conviven de manera habitual y con extensión a las amistades".

12.30. Sánchez, en el Foro de La Toja: "La unión es la mejor vacuna contra el covid". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la cohesión social y territorial además de la digitalización de la economía y la innovación y la España feminista durante su intervención en la clausura del Foro La Toja: "Lo que antes de la pandemia era necesario ahora es inevitable".

12.10. Normalidad en la Comunidad de Madrid en las primeras horas de restricciones, según el Gobierno regional. Normalidad sin ninguna incidencia destacable en las primeras horas de aplicación de las nuevas restricciones de movilidad en diez municipios de la Comunidad de Madrid, según ha indicado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. En una rueda de prensa telemática, el consejero autonómico ha señalado que así se lo han trasladado tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. Según ha expuesto, los datos de la pandemia "continúan yendo a mejor", tal y como estaba sucediendo en los últimos quince días, gracias, entre otras cosas, "al buen trabajo que se está haciendo en los hospitales y en los centros de salud".

12.05. El alcalde Parla pide a Ayuso que deje los "chistecitos" para "cuando esté de cañas con sus amiguetes del barrio Salamanca". El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se reserve los "chistecitos" para "cuando esté de cañas con sus amiguetes del barrio de Salamanca". El regidor afea las críticas críticas a las medidas del Ministerio: "No nos considere idiotas, el caos lo ha provocado usted" Así lo ha trasladado en alusión al tuit de la jefa del Ejecutivo autonómico sobre las medidas del Ministerio de Sanidad, donde dijo que se puede venir a Madrid desde Berlín, pero no desde Parla al estar 'confinada', para concluir dando gracias por "el caos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

11.45. Extremadura superó el pico de la curva de la segunda ola el pasado 25 de septiembre. Extremadura alcanzó el pico máximo de incidencia a los 14 días de coronavirus en esta segunda oleada el pasado 25 de septiembre, fecha desde la que se están produciendo "indicadores claros" de que la comunidad se encuentra en "fase de estabilización o descenso". Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia este sábado en Mérida para informar sobre la evolución de la pandemia, en la que ha expuesto datos que indicaría que, salvo "rebrote o brote concreto", Extremadura doblegó la curva el pasado 25 de septiembre.

11.30. Ampliado el plazo de la concesión de ayudas al alquiler por covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado una orden ministerial que amplía el plazo para la concesión de ayudas al alquiler por vulnerabilidad motivada por la covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta nueva orden suprime el límite de plazo para la solicitud de la ayuda y con ello se mantiene como único plazo el establecido con carácter genérico para la concesión de ayudas del Plan, fijado en el 31 de diciembre de 2021.

11.15. El PNV dice que si Ayuso "hubiese sido independentista" el Supremo "estaría ya a punto de encausarla por rebeldía". La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha asegurado que si la presidenta de la Comunidad de Madrid "hubiese sido independentista" el Tribunal Supremo "estaría ya a punto de encausarla por rebeldía y desobediencia". Arrizabalaga ha afirmado que lo ocurrido con Madrid estas últimas semanas ha sido "vergonzoso" y ha considerado que "la prioridad absoluta en esta época es hacer frente al virus y, para eso, lo que es necesario es colaborar en todo aquello que sea positivo y efectivo para el control de la pandemia".

10.45. Almeida asegura que "ahora mismo hay más movilidad en Madrid que ayer". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este sábado que "ahora mismo hay más movilidad en la capital que ayer" debido a la aplicación de las medidas de restricción del Gobierno central que afectan a municipios madrileños con alta incidencia de coronavirus, y que ha tildado de "ocurrencia". Del mismo modo, se ha preguntado "por qué se produce esta intervención si los números (de contagios) estaban bajando" con las medidas del Gobierno regional. "Hay que reflexionar sobre por qué se produce ahora esta intervención", ha reiterado en una entrevista en Cope recogida por Europa Press. El regidor ha señalado que "el ordeno y mando no consiste solo en publicar en el BOE, sino en dar un plazo perentorio de 48 horas", por lo que ve "lógico" que se hubiera dado algo más de tiempo para aplicar las medidas, ya que ayer se produjo "un gran perjuicio" en Hostelería con la anulación de reservas.

10.00. Trump cree que evoluciona favorablemente en su primer mensaje tras su ingreso por coronavirus. El presidente de Estados Unidos ha hecho saber que el tratamiento por coronavirus al que se está sometiendo en el hospital Walter Reed parece estar surtiendo efecto y ha agradecido al pueblo estadounidense su preocupación por su estado de salud, en su primer mensaje tras su ingreso a última hora de este viernes. "¡Voy bien, creo! ¡Gracias a todos! ¡Amor!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, poco después de empezar su tratamiento con el antiviral remdesivir frente al coronavirus, aunque no necesita suministro adicional de oxígeno, según ha anunciado en un comunicado el médico del mandatario, Sean P. Conley.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!