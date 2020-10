La Audiencia Nacional admitió este sábado a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid contra la orden del Ministerio de Sanidad que recoge las nuevas restricciones de movilidad, que entraron en vigor este viernes por la noche y que afectan a Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Concede un plazo de diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares, lo que implica que si esta agota el plazo, podría contestar el 20 de octubre y la Sala resolvería a continuación.

Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:



14.10. Navarra registra 276 casos de covid-19 y 15 nuevos ingresos en el último día. El Departamento de Salud detectó ayer sábado 276 nuevos casos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.137 pruebas PCR, con un 8,8% de positivos. En la jornada de ayer no se notificó ningún fallecimiento y se registraron 15 ingresos, ninguno en UCI.

14.00. Los científicos, a los políticos: "En salud, ustedes mandan, pero no saben". Un total de 55 sociedades científicas nacionales, que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios, han publicado un documento dirigido a los políticos bajo en el título "En salud, ustedes mandan, pero no saben", en el que les instan a dejar el enfrentamiento y hacer frente a la pandemia del covid-19 con criterios comunes de base exclusivamente científica. En el documento emitido por estas sociedades -que vienen trabajando de forma conjunta desde la celebración del I Congreso Nacional COVID-19 celebrados a mediados de septiembre-, se insiste a la clase política en que acepte, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse "en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político".

13.50. Trump agradece a sus seguidores las concentraciones de apoyo frente al hospital. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido este domingo la vigilia protagonizada esta madrugada por decenas de sus seguidores frente al Hospital Walter Reed, en Bethesda (Maryland), donde lleva ingresado desde el pasado viernes por coronavirus. "¡Muchas gracias!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter sobre un vídeo de la concentración divulgado por el asesor de prensa de la Casa Blanca, Dan Scavino.

13.45. Andalucía suma cuatro muertes, 1.138 casos y registra un brote en un centro de acogida de Almería. Andalucía ha registrado este domingo los 1.138 casos confirmados de coronavirus por PCR en 24 horas, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza cuatro muertes por covid-19 en 24 horas, 19 menos que las registradas este sábado. Además, en esta jornada se ha detectado un nuevo brote en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Cruz Roja de Almería con 31 personas afectadas.

13.40. Murcia suma tres nuevos fallecidos y el número de nuevos positivos se sitúa en 433 en las últimas 24 horas. La Región de Murcia ha sumado tres nuevos fallecimientos, un hombre y dos mujeres de 72, 72 y 93 años de Murcia, Lorca y Jumilla, con lo que la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la comunidad asciende a 221. El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis se sitúa en 22.448 casos, de los que 20.742 han sido acreditados mediante PCR (433 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este sábado a las 23.59 horas.

13.30. Castilla y León registra 476 nuevos positivos y 14 fallecidos. Castilla y León contabiliza un total de 58.436 positivos por coronavirus, 476 más que en la última estadística, de los cuales 113 han sido diagnosticados en la jornada anterior, según datos ofrecidos este domingo por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas registran, asimismo, 14 fallecimientos en hospitales, de manera que el total en este ámbito es de 2.364, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con covid-19 alcanzan ya las 10.755, 23 más que en la jornada anterior.

13.05. El exalcalde de Guadalajara y senador del PP Antonio Román, hospitalizado por coronavirus. El excalde de Guadalajara y senador del PP Antonio Román se encuentra ingresado desde este sábado en planta, en el Hospital de la capital alcarreña, tras contraer coronavirus, según ha adelantado EsRadio y han confirmado a Europa Press fuentes de la formación. Román ingresó este sábado en el centro hospitalario guadalajareño después de que permaneciera aislado unos días en su casa debido al virus sin que le remitiera la fiebre.

13.00. Descienden a 318 los nuevos positivos en Euskadi y baja al 3,8% el porcentaje de casos. Euskadi ha detectado este pasado sábado 318 nuevos positivos en covid-19, lo que supone 124 menos que en la jornada anterior y representa el 3,8% de las 8.227 pruebas PCR realizadas en total, con lo que se reduce también el porcentaje respecto al día previo, con casi las mismas pruebas realizadas, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

12.50. Baleares suma 103 nuevos positivos y dos muertes en residencias en las últimas 24 horas. La Conselleria de Salud de Baleares ha contabilizado este domingo 103 pruebas PCR positivas en las últimas 24 horas, lo que supone siete menos que el día anterior en las Islas y una tasa de positividad del 6,88%. Además ha sumado dos nuevos fallecidos en las residencias.

12.45.Galicia registra 217 nuevos positivos y un fallecido. El fallecimiento de una mujer de 83 diagnosticada con coronavirus que parmanecía ingresada en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol eleva a 755 las víctimas mortales con covid-19 en Galicia, que detectó otros 217 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Los casos activos bajan en todas las áreas sanitarias con la excepción de Ourense, que tiene 55 casos activos más que el sábado al alcanzar los 946.

12.35. Ayuso: "No se trata de confinar al 100% de los ciudadanos para que el 1% contagiado se cure". [Ampliación].

12.30. Johnson reconoce el enfado público por su gestión del coronavirus y advierte que será "un invierno muy duro". El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reconocido este domingo que sus ciudadanos tienen derecho a exhibir su enfado por su gestión de la pandemia, especialmente en áreas sujetas a estrictas reglas de bloqueo, pero ha advertido de que el país enfrenta algunos meses difíciles por delante. "Este podría ser un invierno muy duro para todos nosotros", ha declarado en el programa Andrew Marr de la BBC. "Va a estar lleno de baches hasta Navidad, incluso puede haber baches más allá", ha añadido.

Prime Minister Boris Johnson on local restrictions: "I know people are furious with me and they’re furious with the government but… it's going to continue to be bumpy through to Christmas. It may even be bumpy beyond"#Marr #Covid_19 https://t.co/iUFQLFuY4J pic.twitter.com/YVAKc3CzuW