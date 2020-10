Aguirre desvela que Villarejo le citó en un hotel para explicarle que el Gobierno de Rajoy quería darle "un susto"

Publicada el 06/10/2020 a las 12:13 Actualizada el 06/10/2020 a las 12:32

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha desvelado este martes que el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo le citó en un hotel a raíz del altercado de tráfico que tuvo en la Gran Vía para explicarle que el Gobierno de Mariano Rajoy quería darle "un susto".

Aguirre ha revelado el contenido este encuentro en una entrevista en La hora de la 1, recogida por Europa Press, después de que la semana pasada saliese a la luz una conversación de Villarejo grabada en febrero de 2017 en la que explica que se personó en los tribunales contra la propia Aguirre por el suceso en Gran Vía porque Rajoy quería "cortarle la cabeza".

"Creo que él tenía la costumbre de grabar a toda España. Grababa para después poder chantajear", ha asegurado Aguirre, que ha puesto en duda la veracidad de esa afirmación. "Aunque yo no soy gran fan de Rajoy, pese a pertenecer al mismo partido, no me lo creo. Me quería para grabarme, pero yo solo le preguntaba qué es lo que tenía contra mí", ha explicado.

Para explicar el origen del encuentro, la expresidenta se ha retrotraído hasta 2014, cuando paró en la céntrica calle de la capital "para sacar dinero". "Me ponen una multa y me dicen que me quede hasta que lleguen las cámaras", ha apuntado, señalando que uno de los agentes le dijo que si no le gustaba la infracción podía decírselo a su "amiguita", la alcaldesa Ana Botella.

"Ni me lo creo ahora ni me lo creí entonces"

"Ese mismo me denuncia por desobediencia, según él. El juez me exonera y contra esa exoneración recurre la asociación Transparencia y Justicia. Cuanto está la exoneración me entero del recurso en contra y que la Audiencia Provincial lo había aceptado", ha continuado Aguirre.

Fue en ese momento, según ha relatado, cuando un representante de esta asociación le llamó para citarle en un hotel. "Me dice que le han dicho que hay que dar un susto a Esperanza Aguirre. Ni me lo creo ahora ni me lo creí entonces. No me creo que estuviera la vicepresidenta (Soraya Sáenz de Santamaría) pensando en cómo darme un susto", ha asegurado.

Al término de ese encuentro, el representante le entregó una tarjeta "con el escudo de España y del Ministerio del Interior", y en el que podía leerse el nombre del comisario Villarejo. "Yo no tenía ni idea de quien era este señor, pero guardé la tarjeta", ha apostillado.

La versión de la expresidenta llega tras conocerse un oficio de la Policía incluido en el sumario de la pieza 7 Kitchen de la macrocausa Tándem, en el que se señala que el propio Rajoy podría haber llegado a realizar un encargo a Villarejo, según resalta este mismo. Y tendría que ver con ese incidente de tráfico de Aguirre de abril de 2014, cuando tras ser multada por aparcar en un carril bus de Gran Vía se marchó con su vehículo del lugar tras arrollar la moto de uno de los agentes.

El caso llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido, y poco después la Audiencia Provincial de Madrid calificó de un posible delito de desobediencia el incidente de tráfico, aunque finalmente en 2015 se archivó la causa.