Directo | Lagarde no prevé una recuperación completa hasta finales de 2022 por los rebrotes

Las grandes capitales europeas endurecen sus medidas para combatir la pandemia que en España deja ya 813.412 positivos desde el inicio de la pandemia. El Grupo Covid-19 que integran miembros del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid se reúne este martes en la sede de la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico, en Pontejos, para trabajar en la coordinación de la pandemia en la capital.

12.56. La Fiscalía informa a favor del cierre perimetral de Madrid al ajustarse a "criterios de proporcionalidad". La Fiscalía de la Comunidad Madrid ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de su postura a favor de las restricciones acordadas por el Gobierno central para el cierre perimetral de Madrid y de nueve municipios madrileños con más de 100.000 habitantes el fin de frenar la expansión del coronavirus. En un escrito remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera "procedente" la ratificación de las medidas de movilidad y subraya que el acuerdo "no arroja ninguna duda acerca de que los indicadores tenidos en cuenta son reveladores de un intenso riesgo a la salud justificativo de su adecuación".

12.56. Científicos defienden la "evidencia abrumadora" de que el virus del covid-19 se transmite por aerosoles. Científicos estadounidenses liderados por Kimberly A. Prather, del Instituto Scripps de Oceanografía (Estados Unidos), han reivindicado que "existe evidencia abrumadora" de que la inhalación del virus del covid-19 a través de pequeñas gotitas conocidas como aerosoles representan "una importante vía de transmisión de la enfermedad". En una carta publicada en la revista científica 'Science', los investigadores emiten una opinión que contradice al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien aseguró el pasado jueves que "no hay evidencia científica sólida" de que el coronavirus se transmite en espacios cerrados normales, más allá de los entornos donde se realizan procedimientos médicos con aerosoles.

12.48. Andalucía suma 51 hospitalizados por covid en 24 horas y alcanza los 1788 casos positivos. Andalucía registra este martes los peores datos de evolución diaria del coronavirus de la segunda ola de la pandemia, con 30 muertes —14 más que la víspera— y 1.788 casos confirmados por PCR —el triple que este lunes—, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) consultados por Europa Press. Además, los hospitales andaluces incrementan este martes su presión asistencial con 1.075 pacientes ingresados por covid-19, 51 más en 24 horas pero 28 menos que hace una semana, de los que 149 se encuentran en la UCI.

12.32. El Instituto Cervantes cerrará el año con pérdidas de 25 millones de euros de autofinanciación por el impacto del covid-19. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha asegurado que la institución cerrará el ejercicio económico con pérdidas en su autofinanciación que ascenderán a 25 millones de euros debido al "fuerte" impacto provocado por la pandemia. "El impacto de la pandemia ha sido enorme. Hemos perdido hasta septiembre en nuestra autofinanciación 18 millones de euros y calculamos que hasta final de año las pérdidas ascenderán a 25 millones de euros. Es una situación económica complicada", ha lamentado García Montero.

12.29. Cuatro pueblos de Córdoba superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Córdoba hay cuatro municipios que superan en estos momentos, en algún caso con mucha amplitud, la tasa de 1.000 positivos por covid-19 en 14 días por cada 100.000 habitantes, en concreto en las localidades de Santa Eufemia (1.457), Almodóvar del Río (1.322,9), Los Blázquez (1.210,3) y Palenciana (1.014), mientras que otro municipio, además de los citados, supera la tasa de 500, Villaviciosa (650,4). Como resultado de estos datos, algunos ayuntamientos han adoptado medidas de autoconfinamiento, así como el cierre de parques infantiles y de instalaciones para mayores.

12.29. Castilla-La Mancha prórroga las medidas especiales en la localidad de Manzanares (Ciudad Real). La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decretado la prórroga de las medidas especiales nivel 2 para la localidad de Manzanares. Entre las semanas 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020) y 39 (del 21 al 27 de septiembre), se han declarado un total de 79 casos de covid-19 "lo que supone una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 438,96 casos/100.000 habitantes", ha informado en nota de prensa el Gobierno regional. Entre las medidas a adoptar figura el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. También la supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad.

12.19. La OMS asegura que el mundo está en el camino "correcto" para derrotar al virus pero pide ir "más rápido". El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que el mundo esté en el camino "correcto" para derrotar al coronavirus, si bien ha destacado la necesidad de ir "más rápido y más lejos" y de responder "juntos" a la pandemia. "No estamos en el camino equivocado, estamos en el camino correcto, pero solo podemos enfrentarnos al virus trabajando juntos en solidaridad y con un enfoque de una sola salud que aborde los vínculos entre la salud humana, animal y planetaria", ha dicho Tedros a la junta ejecutiva de la agencia de la ONU en Ginebra.

11.55. Lagarde no prevé una recuperación completa hasta finales de 2022 por el impacto de los rebrotes. Los rebrotes de coronavirus en varios países europeos como España o Francia y las medidas de contención aplicadas por las autoridades hacen "titubear" la intensidad de la recuperación de la economía europea, que no será completa hasta finales de 2022, cuando alcanzará los niveles previos a la pandemia, según ha advertido la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. "Anticipamos que a mediados de 2021 habrá una vacuna, pero eso no implica que haya una recuperación instantánea. No vemos una recuperación completa, de vuelta a niveles pre-covid hasta el final de 2022", ha señalado la banquera central en su intervención en un acto organizado por 'The Wall Street Journal', en el que ha advertido del elevado grado de incertidumbre al respecto.

11.55. El Gobierno italiano impondrá la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre en todo el país. El Gobierno italiano prepara un paquete de medidas para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus entre las que figura las obligatoriedad del uso de mascarilla al aire libre, una norma que ya está vigente en algunas de las regiones como Lazio o Sicilia por decisión de las autoridades locales. Así lo ha desvelado el ministro de Salud, Roberto Speranza, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados para informar del nuevo decreto que presentará el miércoles el Ejecutivo. "Italia figura entre los países europeos, junto con Alemania, que mejor está reaccionando a esta segunda ola", ha defendido el ministro, subrayando que "sería equivocado pensar que estamos fuera".

11.32. Mañueco no ve mal el recurso de Madrid ante la "confusión jurídica" y que los tribunales marquen los "caminos". El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que hay "bastante confusión" en materia jurídica sobre los criterios para adoptar medidas restrictivas que eviten la propagación del covid-19 y considera que "no pasa nada" por recurrir y que los tribunales den su opinión sobre los "caminos jurídicos" que se deben seguir. Fernández Mañueco, en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogida por Europa Press, ha escudado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "defendiendo los intereses de la mejor posible de la Comunidad de Madrid, de las personas que viven allí".

11.17. Esperanza Aguirre dice que Sánchez "está decidido a derrocar" el Gobierno de Madrid y dice que Ayuso "es una crack". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "está decidido a derrocar" el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, una "crack" que "molesta a toda la izquierda". En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Aguirre ha insistido en que al Gobierno "le molesta" que Madrid sea "la única comunidad donde se puede elegir médico, hospital, colegio y a qué hora" se quiere "ir a comprar o a abrir el comercio". "Porque hay libertad, y porque tiene los impuestos más bajos de toda España", ha añadido.

11.17. Satse exige que los sanitarios puedan cuidar a sus hijos en cuarentena por el covid-19. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Economía Social, la "grave situación" que impide que a enfermeros, fisioterapeutas y otros profesionales de la Sanidad se les exima de la obligación de ir a trabajar en el caso de que tengan que atender a un hijo si está en aislamiento o cuarentena por covid-19 sin ser positivo. Por ello, ha reclamado que cuenten con un permiso retribuido a cargo de los empleadores. En su denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Satse subraya la "colisión entre los derechos de conciliación familiar y sus obligaciones parentales con la obligación de ir a trabajar".

10.54. La presidenta de la Comisión de Sanidad en el Congreso critica el "ataque desmedido" del Gobierno hacia Madrid. La presidenta de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Rosa Romero, ha criticado el "ataque desmedido" que ha realizado el Gobierno presidido por Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid para frenar la transmisión del coronavirus. "Madrid es la ciudad de todos, es una de las capitales más importantes del mundo y de Europa, y hay que ayudar y proteger de verdad a sus ciudadanos, y no con una confrontación política", ha dicho Romero.

10.44. Cataluña registra 1.124 casos y ocho fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este martes 174.011 casos confirmados acumulados de coronavirus —148.270 con una prueba PCR—, 1.124 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.423, ocho más que los registrados el lunes. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 842 —172 en la UCI—, lo que supone un aumento de 19 respecto al último recuento.

10.39. Totana y el casco urbano de Lorca (Murcia) seguirán en fase 1 flexibilizada al menos siete días más. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recoge este martes la Orden por la que la Consejería de Salud prorroga una semana más las medidas por razón de salud pública incluidas en la fase 1 flexibilizada en el municipio de Totana y el casco urbano de Lorca. En concreto, el texto dispone que se amplían desde hoy a las 00.00 horas y durante un periodo adicional de siete días naturales las órdenes suscritas los días 15 y 28 de septiembre, con el fin de contener los rebrotes de coronavirus en ambos territorios.

10.26. La pandemia de coronavirus supera los 35,4 millones de contagios con más de un millón de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 149.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 35,4 millones de personas contagiadas con más de un millón de víctimas mortales, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 35.483.758 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.044.051. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 24,75 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

10.18. Madrid responde a Illa que dudar de los datos supone "cuestionar al personal sanitario" y pide evitar confrontación. La Comunidad de Madrid ha reprochado este martes que se cuestionen los datos sobre la incidencia del Covid-19 en la región al considerar que no se cuestiona ni al Gobierno regional ni a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sino que se cuestionan "los datos del personal sanitario". En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha censurado que ayer se pusieran en duda las cifras aportadas por Madrid durante una rueda de prensa ofrecida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Enrique López, consejero de Justicia de Madrid, en @LaHoraTVE: "No planteamos un debate político, sino jurídico [...] Se ha adoptado una acuerdo que es nulo porque no ha habido consenso"



10.15. Isa Serra (Unidas Podemos) vaticina que la Comunidad perderá en los tribunales contra las medidas del Gobierno central. La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha vaticinado este martes que la Comunidad de Madrid va a perder el recurso contra las medidas restrictivas que ha puesto el Gobierno central a Madrid. "Creo que (la presidenta de la Comunidad) Isabel Díaz Ayuso va a perder en la Audiencia Nacional. Pero esa decisión, no interviene en algo que llevamos contando desde hace mucho tiempo, que es un Gobierno que ha generado un desastre, es fallido y no puede continuar más en la Comunidad porque es un peligro para la salud pública", ha trasladado Isa Serra en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press.

10.15. Vox presenta "medidas cautelarísimas" en la Audiencia Nacional "ante el perjuicio irreparable a los madrileños". Vox ha presentado también medidas "cautelarísimas" en la Audiencia Nacional contra las medidas restrictivas del Gobierno central en Madrid por el "perjuicio irreparable" que, a su juicio, "está generando a los madrileños". Así lo avanzó ayer la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, en una entrevista con 'Toro TV', recogida por Europa Press, justo después de haber ya presentado el sábado cautelarísimas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que las medidas del Gobierno central están basadas en criterios "políticos y no técnicos".

10.02. Villacís pide al Gobierno el compromiso de que Madrid sea la más beneficiada por los fondos de la UE. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido a Pedro Sánchez en una entrevista en RNE, que tenga en cuenta la gravedad de la pandemia en la capital a la hora de repartir los fondos europeos. "Si Sánchez reconoce que Madrid es la zona más afectada, y tiene razones para pensarlo, también tendrá que serlo cuando haya que repartir los fondos de la UE. Madrid tendrá que ser priorizado", ha aseverado.

9.46. El Grupo Covid-19 se reúne este martes en Madrid para analizar la situación de la capital. El Grupo Covid-19, integrado por el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, se reunirá este martes en la sede madrileña para analizar los efectos de las nuevas restricciones de movilidad en nueve municipios y Madrid centro tras el descenso de positivos en la comunidad. A la reunión asistirán el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la Función Pública, Carolina Daria.

9.33. Fauci alerta de que Trump podría tener una recaída pese a su "buen aspecto" tras salir del hospital. El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido este lunes tras la salida del hospital del presidente, Donald Trump, que podría tener una recaída en los próximos días pese a su "buen aspecto", pues "el problema es todavía lo suficientemente reciente". "No es ningún secreto que si miras el cuadro clínico de las personas que han contraído la enfermedad a veces, cuando sólo hay entre cinco y ocho días del inicio del contagio, puede haber una recaída", ha señalado Fauci durante una entrevista para la cadena estadounidense CNN.

9.27. Baleares asegura que el Govern ha demostrado "la capacidad de tomar medidas sin improvisación" ante la pandemia. La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado este martes que, ante el avance de la pandemia del coronavius, el Govern ha demostrado "la capacidad de tomar medidas sin improvisación". Así lo ha recalcado en el turno de preguntas previa al debate del pleno del Parlament, en el que ha contestado a la cuestión del diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez sobre las actuaciones que tiene previsto el Govern para descongestionar los centros de salud y hospitales ante una posible incremento de covid-19 en otoño-invierno.

9.00. Trump abandona el hospital y llega a la Casa Blanca en helicóptero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado durante la madrugada del martes el centro médico Walter Reed, donde ha permanecido los últimos tres días tras haber dado positivo por coronavirus, y ha tomado un helicóptero rumbo a la Casa Blanca. Si bien Trump portaba la mascarilla cuando ha dejado este hospital militar de Bethesda, en Maryland, en cuanto ha aterrizado en la Casa Blanca y ha accedido al balcón de la Habitación Azul, se ha despojado de ella y ha posado ante los medios levantado sus pulgares.