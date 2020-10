Publicada el 07/10/2020 a las 09:19 Actualizada el 07/10/2020 a las 10:11

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en Madrid el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, tras haber aprobado el pasado martes el nuevo techo de gasto. Además, como cada miércoles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá con los representantes de las Comunidadaes Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad sobre el coronavirus:

10.03. La pandemia de coronavirus supera los 35,8 millones de contagios con más de un millón de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 257.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 35,8 millones de personas contagiadas con más de un millón de víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. En total, 35.813.384 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.049.843. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 24,98 millones de personas las que han conseguido superarel covid-19.

10.03. Este miércoles reabren las salas de conciertos en Cataluña, pero "sin baile". Las discotecas, salas de concierto y otros locales de ocio nocturno en Cataluña —cerradas desde el 24 de julio— podrán reabrir sus puertas este miércoles, 7 de octubre, pero "sin baile" y hasta las tres de la madrugada, como máximo. El plan de flexibilización presentado este martes estipula que la apertura se autorizará "para desarrollar actividades que comporten niveles de contacto e interacción social de riesgo bajo", con personas sentadas o poco movimiento.

9.58. Casi 30.000 profesionales de la Enfermería pública madrileña llamados a la huelga desde hoy. La huelga indefinida convocada por el sindicato Satse Madrid comienza este miércoles y afectará a los profesionales de Enfermería, Enfermería Especializada y Fisioterapia públicas madrileñas en Atención Primaria, atención hospitalaria, SUMMA 112 y residencias públicas dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Satse Madrid ha criticado ante el inicio de la huelga los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid al considerarlos "abusivos". Además, ha sostenido que buscan "entorpecer el derecho de los profesionales de defender sus reivindicaciones de forma justa y pacífica mediante la convocatoria de una huelga" al afirmar que se han marcado en un 100% en muchas unidades.

#EstoyenHuelga por mis derechos, porque quiero +plantilla, porque necesito conciliar y descansar, por unas retribuciones acordes a mi responsabilidad.



Exijo RESPETO a mi profesión y al papel que desempeña en #Sermas y #AMAS



¡Es la hora. Juntos lo lograremos!#EstoydeMinimos pic.twitter.com/XevJ1dxv4O — SATSE Madrid (@SATSE_Madrid) October 7, 2020

9.48. Sanidad propondrá a las Comunidades Autónomas crear un grupo de trabajo para hacer en noviembre una evaluación independiente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a presentar este miércoles a las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un acuerdo para crear un grupo de trabajo que permita definir el marco y las características principales de la evaluación independiente que se realice sobre la gestión de la pandemia, que podría comenzar en noviembre. Una evaluación que, según señala el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, tendrá que encaminarse a "generar valor y utilidad" a los responsables políticos, a los gestores, a los profesionales sanitarios y al conjunto de la ciudadanía.

9.41. Villacís ve "buena solución" que locales de ocio abran como bares y restaurantes pero "es competencia de la Comunidad". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que es "una buena solución" que los locales de ocio de la capital pudieran abrir como bares y restaurantes para que tengan algún tipo de ingreso, si bien ha indicado que "son competencias de la Comunidad de Madrid". "Hay que priorizar y saber que no todas las medidas van a gustar a todos por igual. Tenemos que perder los menos empleos posibles", ha manifestado en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press.

¿Dar permiso para cambiar la actividad a los locales ocio nocturno que quieran transformarse en bares mientras tengan prohibido abrir? : " La verdad es que me gustaría hacerlo"

@begonavillacis en @buenosdiasom con @jpcolmenarejohttps://t.co/k8nKekKxY5

101.3 y 106 FM pic.twitter.com/16nI7C5nd5 — Onda Madrid (@ondamadrid) October 7, 2020

9.39. Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, da positivo por coronavirus. Uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Stephen Miller, ha confirmado que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, según ha informado él mismo a través de un comunicado. "Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por covid-19 y estoy en cuarentena", ha dicho Miller, conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración.

9.33. Biden apuesta por no celebrar el segundo debate electoral si Trump continúa dando positivo por coronavirus. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este martes que el segundo debate electoral fijado para el 15 de octubre contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería celebrarse si su rival republicano continúa dando positivo por coronavirus. "Bueno, creo que si todavía tiene coronavirus, no deberíamos tener un debate. Creo que tendremos que seguir pautas muy estrictas. Demasiadas personas se han infectado y es un problema muy serio", ha dicho Biden en ante los periodistas en Maryland.

9.10. Pedro Sánchez presenta este miércoles el Plan de Recuperación de la Economía. A las 11 horas de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en Madrid a través de videoconferencia el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Se trata del proyecto que exigía la Unión Europea para la liberación de los fondos de reactivación económica post-covid. La presentación llega un día después de que se aprobara la subida del techo de gasto.

Buenos días.

El PG, @sanchezcastejon, presenta el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', mediante videoconferencia desde el Complejo de la Moncloa.



Más detalles sobre la agenda del Gobierno para hoy 7 de octubre:https://t.co/DCak1pCbXb pic.twitter.com/RAawYGVhdL — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 7, 2020

9.00. Andalucía limita movilidad en Linares y Almodóvar del Río y hará test masivos en 14 nuevos municipios. El Gobierno andaluz ha anunciado este martes que va a proceder a la restricción de la movilidad en los municipios de Linares (Jaén) y Almodóvar del Río (Córdoba), como acordó la pasada semana para Casariche (Sevilla), dada la evolución negativa que está teniendo en dichos municipios la expansión del covid-19. Igualmente, ha acordado realizar cribados masivos en otras 14 localidades andaluzas donde hay "una especial incidencia" de contagios.

9.00. Ourense y el ayuntamiento limítrofe de Barbadás, confinados por la pandemia. La Consellería de Sanidade ha acordado restringir la movilidad en los ayuntamientos de Ourense y el limítrofe de Barbadás debido a la evolución de la pandemia por coronavirus en la zona. Los habitantes de Ourense y Barbadás no podrán desplazarse fuera de sus límites municipales excepto por motivos laborales, educativos o sanitarios desde la medianoche del próximo jueves.